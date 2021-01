Stendal

Der Spielbetrieb im Theater der Altmark und seinen Außenstätten ist bis Ende März eingestellt. Das hat die Theaterleitung mitgeteilt.

„Aufgrund der Beschlüsse von Bund und Ländern vom 19.01.2021 über eine weitere Verschärfung und Verlängerung des bestehenden Lockdowns bis mindestens 14.02.2021 sowie in Rücksprache mit der Hansestadt Stendal als Rechtsträger des Theaters der Altmark (TdA), hat die Theaterleitung beschlossen, den Vorstellungsbetrieb in allen (Ausweich-)Spielstätten bis zum 31. März 2021 einzustellen“, heiß es in einer Mitteilung an die Presse.

Als Landestheater mit Gastspielverpflichtungen benötige das TdA Planungssicherheit; ein kurzfristiges Hoch- und Runterfahren des Theaterbetriebs sei deshalb nicht möglich. „Wir hoffen, dass sich die pandemische Lage bis Ostern so weit entspannt, dass die Kultureinrichtungen in der Folge wieder Schritt für Schritt für ihr Publikum geöffnet werden können“, heiß es in der Pressemitteilung weiter.

Sollten die behördlichen Bestimmungen wider Erwarten einen früheren Spielbetrieb zulassen, werde geprüft, ob eine zügigere Öffnung realisierbar sei. Dies betreffe vor allem die für den März 2021 geplanten Sinfoniekonzerte der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Die neuen Premieren- und Vorstellungstermine ab Ostern würden veröffentlicht, sobald die Planungslage dies zulasse.

Die Theaterkasse ist weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten sowohl telefonisch unter 03931 - 635 777 sowie per E-Mail an besucherservice@tda-stendal.de zu erreichen. Bereits gekaufte Eintrittskarten für abgesagte Veranstaltungen können in einen Gutschein umgewandelt werden. Um das Eintrittsgeld erstattet zu bekommen, müssen die Eintrittskarten zusammen mit einer vollständigen Kontoverbindung (IBAN, BIC, Kontoinhaber*in) vorliegen. Reservierte Karten werden automatisch storniert.

Von MAZ