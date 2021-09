Havelland

Dass immer mehr Menschen mit der etablierten Politik unzufrieden sind, ist kein Geheimnis. Viele dieser Frustrierten haben die Kanäle der sozialen Netzwerke entdeckt, um sich lautstark zu beschweren. Aber wirklich Konstruktives leisten sie nicht, um etwas an der Situation zu ändern.

Thomas Rödiger ist auch nicht zufrieden mit der Politik in Deutschland. Doch er gehört nicht zu der großen Schar der Internet-Maulhelden, sondern glaubt daran, die Dinge durch politisches Engagement zum Besseren wenden zu können. Deshalb stellt er sich im Wahlkreis 60 zur Wahl für den Bundestag.

Die Partei, auf deren Liste er kandidiert, dürfte vielen kein Begriff sein. Die „Unabhängige für bürgernahe Demokratie“ ist eine deutsche Kleinpartei, in der Bürger vertreten sind, die das gemeinsame Ziel der Bürgerbeteiligung und des bundesweiten Volksentscheids vereint.

Ärger über die repräsentative Demokratie

„Ich habe mich irgendwann in der Politik nicht mehr vertreten gefühlt“, sagt der 52-Jährige. Die repräsentative Demokratie funktioniere nicht, weil der einzelne Mensch mit seine Meinung von den Parteien nicht repräsentiert werde.

Im Jahr 2013 war der Frust Rödigers über die politische Lage in Deutschland so groß, dass er sich entschied, selber zur Bundestagswahl anzutreten. Als Einzelkämpfer, ohne Partei im Hintergrund, ließ er sich aufstellen. Über das Ergebnis mögen politische Schwergewichte ins Schmunzeln geraten – etwas über 600 Stimmen machten rund 0,5 Prozent aus. Rödiger selbst verbucht seine Wahlpremiere als Erfolg.

„Es ging mir gar nicht darum, in den Bundestag einzuziehen, ich bin ja nicht blauäugig“, sagt er. Vielmehr habe er ein Zeichen setzen wollen. „Ich wollte zeigen, dass es auch außerhalb des politischen Establishments Angebote gibt.“

Einsatz für den Volksentscheid

Dass er nun für die Unabhängige antritt, hat mit dem zentralen Ziel der Partei zu tun. Die will nämlich, dass der Volksentscheid zu einer festen Größe im demokratischen Prozess wird. „Wahlen sind kein Garant für eine wirkliche Demokratie“, sagt Rödiger. „Wirkliche Demokratie muss lebendiger sei, es muss in ihr deutlich mehr Mitsprache und damit Mitbestimmung geben.“

Dass er überhaupt die Zeit und die Kraft findet, sich im Wahlkampf zu engagieren, grenzt an ein Wunder. Denn sein Job frisst eine Menge seiner verfügbaren Zeit auf.

Arbeit am Flughafen BER

Thomas Rödiger arbeitet für die Sicherheitsfirma Securitas im Auftrag der Bundespolizei als Luftsicherheitsassistent am Berliner Flughafen Schönefeld. Seinen Dienst verrichtet er an einem Körperscanner, durch den die Fluggäste hindurch müssen, bevor sie in ihren Flieger einsteigen.

Jeden Tag legt er 200 Kilometer mit dem Auto zurück. Wenn es gut läuft, gehen für Hin- und Rückfahrt zweieinhalb Stunden drauf. Und weil in Schichten gearbeitet wird, kann es vorkommen, dass der Wecker um 2 Uhr in der Früh klingelt und Rödiger erst am späten Nachmittag wieder zu Hause in Fohrde ist.

Mit der Bahn würde es noch länger dauern. Außerdem wird es wohl ein Wunschtraum bleiben, von Fohrde um 2 Uhr in der Früh irgendwohin mit dem Zug fahren zu können. „Alle reden davon, dass mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert werden muss“, sagt er. „Aber wenn man sich konkrete Verbindungen anschaut, stellt man fest, dass das überhaupt nicht funktionieren kann.“

Der Traum von der direkten Demokratie

Und mit einem Volksentscheid würde sich daran etwas ändern? Rödiger zögert. Es gehe erst einmal darum, Menschen die Möglichkeit zu geben, Demokratie aktiv zu gestalten, sagt er. Alle vier Jahre ein Kreuzchen auf dem Wahlzettel zu machen, könne man doch nicht ernsthaft als Mitbestimmung bezeichnen.

Sollte er in den Bundestag einziehen, werde er nach bestem Wissen und Gewissen unabhängig von Ideologien, Koalitionszwängen, Lobby- oder Parteiinteressen nur zum Wohl der Menschen und unseres Landes abstimmen, sagt Rödiger. Auf den Einwand, dass die Auffassungen davon, was das Wohl der Menschen ist, alles andere als eindeutig sind, geht Rödiger nicht ein.

Zurück von der harten Politik in seichtere Gewässer. Auf die Frage, was er in seiner Freizeit mache, kommt die bei diesem Arbeitspensum nicht überraschende Antwort: Entspannen. Am liebsten im heimischen Garten. Oder beim Fußball. Übrigens: Thomas Rödigers Lieblingsverein ist der FC Schalke 04. Da war es zuletzt mit der Entspannung allerdings auch nicht weit her.

Von Markus Kniebeler