Tiertransporte durch das Havelland werden Thema im Kreistag

Havelland

Wohl auch, nachdem im Frühjahr in Bützer bei einem Schweinemastbetrieb tote Tiere in einer Tonne außerhalb des Betriebsgeländes gefunden wurden, sind die Mitglieder der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hellhörig geworden. Während der Fall in Bützer abgeschlossen und von Seiten des Kreisveterinäramtes geklärt ist, legen die Bündnisgrünen ihr Augenmerk nun einmal mehr auf Tiere, die durch den Landkreis transportiert werden.

Langstreckentiertransporte haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Das stellt die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen fest. „Brandenburg ist zu einem der drei Hotspots für Exportgenehmigungen von Tieren in EU-Drittländer geworden“, heißt es in einer umfangreichen Anfrage, die die Fraktion nun an die Kreisverwaltung gestellt hat. Man will ganz genau wissen, wie es um Tiertransporte im Landkreis Havelland steht.

Im Jahr 2019 seien, so die Bündnisgrünen im Vorwort zu ihrer Anfrage, rund 24800 Rinder aus Brandenburg ausgeführt worden. Die Kreistagsfraktion spricht von 1800 Rindertransporten zwischen EU-Mitgliedsstaaten oder in Drittstaaten, die kontrolliert worden seien.

Viele Verstöße

Ursula Nonnemacher, die selbst Bündnis 90/Die Grünen angehört, hat mit ihrem Verbraucherschutzministerium insgesamt 214 Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festgestellt. „In 152 Fällen ging es um die Transportfähigkeit der Rinder, 33 Mal wurden das Raumangebot und in 15 Fällen die Transportfahrzeuge bemängelt“, so die Bündnisgrünen im Kreistag. Und es gebe weitere Verstöße. Tiere werden nicht oder nicht ausreichend gefüttert und getränkt, die Beförderungsdauer überschritten und Ruhezeiten nicht eingehalten.

Die Kreistagsfraktion befürchtet, dass die Personalausstattung in der havelländischen Kreisverwaltung gar nicht ausreicht, um die Tierschutzstandards zu gewährleisten.

Michael Koch aus Brieselang, ist für das Kreisveterinäramt mitverantwortlich. Quelle: Nadine Bieneck

Mit einem langen Fragenkatalog wollen die Bündnisgrünen im Havelland nun wissen, wie es um die Tiertransporte in der Region bestellt ist. Da kommt viel Arbeit auf die Dezernate zu. Denn die Fragesteller wollen wissen: „Wie viele Transporte in Drittländer wurden seit 2015 durch die zuständige Behörde im Landkreis abgefertigt?“

Eine Aufschlüsselung nach Jahren und Drittländern soll beiliegen. Ebenso interessiert sich die Fraktion für die Zahl der seit 2015 genehmigten Anträge auf Tiertransporte in Drittländer. Und dann wird es speziell: „Wie oft wurde eine Entscheidung der Behörden einen Transport betreffend gerichtlich angefochten?“ Das wird ebenfalls abgefragt und natürlich wollen die Fragesteller wissen, wie die Verfahren endeten.

Und das Personal?

Was der Landkreis weiterhin selber leistet, ist der Kern der Anfrage, die von der Verwaltung wegen des Umfanges bis zur Kreistagssitzung noch nicht beantwortet werden konnte. So interessiert die Bündnisgrünen, wie viel Personal ist derzeit für die Genehmigungsverfahren zur Überwachung der Transporte eingesetzt wird und wo die Verwaltung personellen Aufstockungsbedarf sieht. „Wir wollen eine möglichst genaue Darstellung des benötigten zusätzlichen Personals, um damit eine tierschutzgerechte Abwicklung zu ermöglichen“, so die Grünen weiter.

Wenn ein Antrag beim Kreis gestellt wird, muss ein umfassender Plan über den Transport vorgelegt werden, einschließlich der genutzten Kontroll- und Versorgungsstellen. Die Angaben müssen in der Kreisverwaltung einer Prüfung unterzogen werden. „Wie genau werden diese Prüfungen in den zuständigen Kreisbehörden umgesetzt“, fragt die grüne Kreistagsfraktion.

In Bützer wurden im Frühjahr drei lebende Ferkel zwischen lauter toten Tieren gefunden. Quelle: Kay Harzmann

Die Fragesteller erinnern an die Besichtigung von Entlade- und Versorgungsstationen in der Russischen Föderation, bei der enorme Mängel aufgedeckt wurden. „Welche Konsequenzen hat der Landkreis für seine Abfertigungspraxis aus diesen Berichten gezogen?“ So lautet eine andere Frage. Zudem wollen die Bündnisgrünen wissen, inwieweit die Fahr- und Ruhezeiten der Fahrer überwacht werden. Und geht es um die Frage, warum der Landkreis Rindertransporte in Drittstaaten nicht ausgesetzt habe, nachdem die Staatsanwaltschaft angekündigt hatte, Unregelmäßigkeiten in einigen Landkreisen zu prüfen.

Bis wann die Kreisverwaltung die Fragen – insgesamt sind es 14 – beantworten kann, steht noch nicht fest. Da die bündnisgrüne Fragen zur Personalausstattung hat, könnte aus den Antworten ein Antrag erwachsen, der demnächst im Kreistag zur Debatte steht.

Von Joachim Wilisch