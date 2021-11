Havelland

In den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP wird „sehr deutlich die Trennung von Netz und Betrieb bei der Deutschen Bahn gefordert“, sagt der Vorsitzende der Wustermarker Gemeindevertretersitzung, Tobias Bank (Die Linke). Ziel solle es sein, mehr Wettbewerb zu organisieren. „Diese Trennung kommt einer Zerschlagung der Bahn gleich“, sagte Kreistagsmitglied Tobias Bank (Linke).

„Eine Trennung von Netz und Betrieb bei der Bahn hätte unmittelbar Auswirkungen auf die Ausbauplanungen des RE 4. Wir erleben jetzt schon Planungszeiträume von fast 15 Jahren, um eine bessere Taktung des RE 4 hinzubekommen. Noch mehr Beteiligte würde noch längere Planungen bedeuten und noch mehr Geld kosten“, befürchtet Bank, der Ende 2018 eine Petition zum zügigeren Ausbau des RE 4 startete. „Eine Trennung dieser wichtigen Sparten wird die Bahn weder zuverlässiger, kostengünstiger, bürgerfreundlicher und auch nicht ökologischer machen. Im Gegenteil: Planungen werden länger dauern und die Erfahrungen anderer Länder wie Großbritannien zeigen die negativen Folgen eines privatisierten und auf Wettbewerb ausgerichteten Bahnsystems.“

Tobias Bank (Linke) sitzt im Kreistag des Landkreises Havelland und ist Vorsitzender der Wustermarker Gemeindevertretersitzung. Quelle: privat

Bank nennt Frankreich als mahnendes Beispiel

Aus gutem Grund sei in Frankreich vor einigen Jahren die ausgegliederte Infrastruktur wieder in die staatliche Eisenbahngesellschaft zurückgeführt worden, so Bank.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Bahn sei ein „komplexes System“, das eine enge Abstimmung und Kooperation zwischen Netz und Betrieb, erst recht bei neuen Planungen und der Reaktivierung von nach der Wende stillgelegten Strecken, erfordere. Eine integrierte Planung von Netz und Betrieb sei eine wichtige Bedingung für ein funktionierendes Bahnsystem. Bei einer Trennung von Netz und Betrieb aber werde jedes Teilunternehmen versuchen, sein eigenes Betriebsergebnis zu optimieren – auch wenn dies auf Kosten anderer Bereiche gehe, ist Banks Ansicht.

Gefährdung von Streckenausbauplänen

Die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Wustermark und Ketzin würde dadurch komplizierter und könnte sogar gefährdet werden, so Bank. „Für das Gelingen der Verkehrs- und Klimawende brauchen wir jedoch eine starke Bahn, die dem Gemeinwohl orientiert ist und nicht den Aktionären.“

Mit der Bahnreform von 1994 wurde die DB in eine „profitorientierte Aktiengesellschaft“, so Bank, umgewandelt. Die Folgen seien allgemein bekannt. „Wir sollten uns mehr an dem Erfolgsmodell der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) orientieren.“ Diese verfolge vom Parlament vorgegebene gemeinwohlorientierte Verkehrsziele, sei ein Unternehmen, in dem Netz und Betrieb integriert seien, „hat ein dicht getaktetes Verkehrsangebot bei hoher Qualität und Pünktlichkeit und ist bezogen auf die Verkehrsleistungen doppelt so effizient wie das privatisierte britische Bahnsystem“, so Bank.

Von MAZonline