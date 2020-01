Tod am Himmel über dem Westhavelland

Garlitz/Görne

Es ist der 14.Januar 1945. In den frühen Sonntagmorgenstunden herrscht Trubel auf dem Parham Airfield in Framlingham ( England), dem Heimatflughafen der 390th Bomb Group. Hier bereiten sich die Piloten und Mannschaften – alle im Alter zwischen 20 und 25 Jahren – auf einen großen Luftangriff vor. Die Mission trägt die Nummer 792. Rund 370 Bomber und über 860 Kämpfer werden entsandt. Angriffsziele waren Raffinerien in Derben und Magdeburg sowie eine Autobahnbrücke bei Köln an. Das klare Wetter an diesem Tag erlaubt, die Ziele visuell zu bombardieren.

Derben und Magdeburg

Zwischen 7 und 8 Uhr starten die Maschinen. Die Bomberverbände werden zu ihrem Schutz von zahlreichen Jägern P 47 Thunderbold und P 51 Mustang begleitet. Die Bomberverbände fliegen vor Berlin eine große Schleife Richtung Süd-West und bereiteten sich auf die Bombardierung von Derben und Magdeburg vor.

Abwehrschlacht über der Havel

Über dem Gebiet von Havel und Elbe bahnt sich eine große Luftschlacht an, als 189 gestartete Flugzeuge der Deutschen Luftwaffe auf die Bomberverbände treffen. Die deutschen Bomber werden aber durch die Amerikaner zurückgeschlagen.

Die Vorderfront der US-Bomber. Quelle: Sammlung Michael Mirschel

Aber ein niedrig fliegendes Geschwader der Amerikaner, das nach Derben will, unterwegs ist, blieb zurück. Diese acht Flugzeuge wurden abgeschossen und stürzten zwischen Ketzin und Stendal ab. Gegen den Rest der Bomber versuchten deutsche Piloten im Raum Tangermünde-Rathenow abermals anzugreifen. Zu verzeichnen waren Abstürze von Jagdflugzeugen zwischen Strodehne und Havelberg. Längst sind die viermotorigen Bomber über den Zielgebieten angelangt. In den Mittagsstunden werfen die amerikanischen Bomber ihre tödliche Fracht ab. Zahlreiche Gebäude wurden beschädigt oder zerstört. 30 Zivilisten kamen ums Leben.

Kein Gras gewachsen

Selbst 75 Jahre danach sind im Havelland noch Spuren der Luftkämpfe zu erkennen. Zwar könnte man inzwischen sprichwörtlich sagen: „Es ist Gras über die Sache gewachsen. “ Doch dem ist nicht so das dem nicht so ist. Denn es haben sich – nach einem Suchaufruf im Jahr 2018 – Zeitzeugen aus dem Landkreis Havelland gemeldet.

In der ganzen Welt

Ein überwiegendes Interesse jedoch ergibt sich aus der Nachforschung der DPAA (Defense POW/MIA Accounting Agency) in Washington / USA. Diese Abteilung des amerikanischen Verteidigungsministeriums ist im Auftrag der Angehörigen von Kriegsopfern auf der ganzen Welt unterwegs.

Michael Mirschel erforscht die Abstürze vom 14. Januar 1945. Quelle: N. Stein

Seit Januar 2017 erforschen Historiker und Archäologen der DPAA den Absturz eines Bombers B 17 G, einer sogenannten „Flying Fortress“ (Deutsch: „Fliegende Festung“) im Bereich der Gemeinde Kleßen-Görne.

Spuren waren noch da

Hier gelang es mit Zeitzeugen, die Absturzstelle zu lokalisieren. Als eine Abordnung der DPAA vom 10. bis 14. April 2017 die Absturzstelle untersuchte, wurde schnell klar, dass hier nachweisbar eine B 17 G abgestürzt war. Auch 72 Jahre nach dem Absturz lagen diverse Überreste der B 17 G an der Fundstelle, im Wesentlichen aus kleinere Aluminiumteile, Metallreste und Munition. Deutliche Spuren von großer Hitzeeinwirkung durch den Brand des abgestürzten Bombers waren zu erkennen.

Das Piloten-Schicksal

Doch das eigentliche Interesse bei der Untersuchung galt dem noch vermissten Piloten, Joseph W. Lewis, beziehungsweise seinen sterblichen Überresten. Der Pilot aus Dallas/Texas war zum Zeitpunkt des Absturzes gerade einmal 21 Jahre alt. Das wurde zur Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen.

Kleßen aus der Perspektive eines Piloten. Quelle: Dirk Fröhlich

Denn an dem Tag wurden noch mehr Flugzeuge abgeschossen. Nach früheren Berichten stürzte eine Maschine im Ganzen ab und die andere explodierte in der Luft. Dies ist die Maschine, deren Pilot noch als vermisst gilt. Die Suche nach Joseph W. Lewis ging auch in den Jahren 2018 und 2019 weiter – bisher ohne das entscheidende Puzzlestück gefunden zu haben.

Suche geht weiter

Um weitere Informationen über die Besatzungen und die Ereignisse des 14.Januar 1945 zu erhalten, wurden Kontakte zum Parham Airfield Museum in England geknüpft. Das Interesse an der Suche nach dem Piloten war auch hier groß. Sie wird weitergehen, um den Angehörigen irgendwann Gewissheit zu geben.

Absturz bei Garlitz

Im Dezember 2018 fragte ein Historiker bei der TMB – Tourismus-Marketing GmbH – an. Er befasste sich mit einem Absturz, der sich am 14.Januar 1945 östlich von Garlitz ereignet hat. Und wieder begann die Suche nach Zeitzeugen.

Das Team an Bord des Bombers, der über Garlitz abstürzte. Quelle: Sammlung Michael Mirschel

In Garlitz erklärte sich Karl-Heinz Dieckmann bereit, weiter behilflich zu sein. Von einem Flugzeugabsturz damals habe er gehört und er wollte bei der ältesten Frau im Ort nachzufragen.

Die Bestätigung

Nach zwei Monaten wusste Dieckmann mehr. Auch sein Interesse an dem Ereignis war nun geweckt. Seine Nachforschungen bestätigten das Geschehene.

Mit dem Pferdewagen

So stellte sich heraus, dass der Vater der Zeitzeugin beim Transport des tödlich verunglückten Piloten von der Absturzstelle zum Friedhof an der Kirche in Garlitz mit seinem Pferdefuhrwerk dabei war. Die Zeitzeugin selbst ist inzwischen verstorben. Sie hatte aber beschrieben, wo die Maschine ungefähr abgestürzt war. Und noch etwas kam ans Licht: Es habe Ärger bei der Beisetzung des Piloten auf dem Friedhof gegeben. Der Pfarrer läutete bei der Beisetzung des Piloten die Glocken – ungewöhnlich bei Verstorbenen aus dem Ausland.

Kam bei Garlitz ums Leben: Gerald. W. Johnston (rechts). Quelle: Sammlung Michael Mirschel

Es dauerte nicht lange und die Absturzstelle war gefunden. So wie auch in Görne lagen hier Reste von Aluminiumblechteilen, Metallteilen, Plexiglas und Munition.

Bericht zum Absturz

Gerald. W. Johnston war der Pilot der Maschine, welche am 14. Januar 1945 gegen 12.30 Uhr in der Nähe von Garlitz abgestürzt ist. Mit ihm fanden weitere vier Besatzungsmitglieder den Tod, die anderen fünf Besatzungsmitglieder wurden gefangen genommen. Aus Informationen und Bildern wurde ein Bericht zusammengefasst, der an den Direktor des Museums in Hattiesburg ging.

Zeremonie im Museum

Gleichzeitig wurde bekannt, dass der Sohn des Piloten – Wayne Johnston – noch lebt und am 24. Mai 2019 eine Zeremonie in Gedenken an die Kriegstoten in dem Museum stattfinden sollte.

Um den Sohn des Piloten zu treffen und näher kennenzulernen, gab es ein Treffen der Heimatforscher in Hattiesburg ( Mississippi). Die Teilnehmer sprechen von einem „unvergesslichen Erlebnis und es gab viele Momente mit Gänsehaut“. Wayne Johnston und seine Familie seien zutiefst gerührt gewesen, so viele neue Informationen zu erhalten.

Nun sei das Puzzles um den Tod des Vaters endlich komplett.

Von Michael Mirschel