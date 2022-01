Touristen im Havelland lieben Boote, Fische und Badestellen

Rathenow/Premnitz

Eigentlich wäre in diesen Tagen in Berlin die Grüne Woche. Bei der Schau unter dem Funkturm spielt die Tourismusbranche inzwischen eine große Rolle. Regionen aus Brandenburg werben nicht nur mit den Produkten, sondern auch mit Urlaubsorten.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Grüne Woche ist abgesagt. Die Corona-Infektionslage lässt keine andere Entscheidung zu. Für die Betriebe ist das bedauerlich. So hätten Anbieter aus Rathenow und Premnitz sowie dem übrigen Westhavelland gerne an einem Messetag am Stand des Tourismusverbandes Havelland geworben.

Schwierige Jahre

Die Tourismusbranche, insbesondere Hotels und Restaurants haben eineinhalb schwierige Jahre hinter sich. Landrat Roger Lewandowski hat sich gerade mit den Zahlen beschäftigt. „Das ist im Landkreis Havelland über einen langen Zeitraum immer nach oben gegangen“, bewertet Lewandowski im Gespräch die Tourismusentwicklung.

Damit meint der Landrat aber nicht nur Übernachtungszahlen – er wendet sich auch den Restaurants in der Region zu. Inzwischen gebe es ein sehr gutes Angebot. Aber im Jahr 2022 müsse es einen Schub geben, um diese Unternehmen wieder nach vorne zu bringen.

Landrat Roger Lewandowski. Quelle: Joachim Wilisch

Für Lewandowski gehört das zu den wichtigen Aufgaben, die er 2022 antreiben will. Die Gastwirte selbst sehen indes etwas düsterer. Zwar gibt es noch keine Entscheidung, ob die 2G-Regel in Gaststätten durch die 2G-plus-Regel ersetzt wird.

Dann müssten Geimpfte zusätzlich einen Testnachweis mitbringen. Unter den Umständen, so hatten es einige Gastronomen wissen lassen, werde man in Erwägung ziehen, den Betrieb einzustellen, bis wieder gelockerte Regelungen gelten.

Gute Voraussetzungen

Gute Karten haben angesichts der Lage Ferienhausvermieter und Campingplatzbesitzer. Auf dem Campingplatz „Buntspecht“ in Ferchesar hat man sich über eine zweite gute Saison in Folge gefreut und hofft auf ein ähnliches Geschäft in diesem Jahr. Vermieter von Hausbooten berichten über gute Geschäfte in den vergangenen zwei Jahren.

Hier müssen nach Überzeugung von Ralf Tebling, Bürgermeister von Premnitz, die Anliegergemeinden an der Havel ansetzen. Zusammengeschlossen sind sie in der Wassertourismusinitiative „Flusslandschaft Untere Havel“. Bis zum Jahr 2019 hat die FUN-Initiative stets mit einer Auftaktveranstaltung die Saison auf dem Wasser eingeläutet. Ein Sonderfall war der Auftakt in Premnitz im Jahr 2019, als es darum ging, möglichst viele Blühstreifen für Insekten anzulegen.

Ausflüge und Urlaube auf dem Hausboot sind sehr beliebt. Quelle: Jacqueline Steiner

„Um den Wassertourismus im Westhavelland zu befördern, müsse die Infrastruktur an den Gewässern ausgebaut werden“, sagt Tebling. Der Bürgermeister spricht von Anlegeplätzen für Boote und weitere Angebote. „Ich hoffe sehr, dass wir mit dem Ausbau des Bootshafens vor Milow einen Beitrag leisten, um die Infrastruktur zu verbessern.“ Hinter dem Bootshafen-Projekt steht ein privater Investor.

Weil der Touristen in Hausbooten, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen unabhängiger vom Corona-Virus Ferien genießen können, müsse man das berücksichtigen, findet Tebling.

Menschen am Fluss

Urlaub auf der Havel ist auch für den Leiter des Gewässerrandstreifenprojektes ein wichtiges Thema. „Wir machen unsere Renaturierungsprojekte ja nicht im luftleeren Raum. An der Havel leben Menschen.“

Für Touristen sei dann weniger von Interesse, ob es hier drei Seeadler gibt. „Die wollen wissen, wo man ein Boot bekommt, wo man baden darf und wo es welche Fische gibt, die man angeln darf.“

Hier haben viele Anliegergemeinden noch Potenzial, das ausgeschöpft werden kann. Der Bootshafen vor Milow sei ein gutes Beispiel. Buchta würde sich aber mehr von diesen Initiativen wünschen.

Der Wasserwanderrastplatz Wassersuppe. Quelle: Norbert Stein

In Rathenow werde derzeit versucht, die Infrastruktur für den Tourismus zu beleben. Jörg Zietemann, stellvertretender Bürgermeister in der Stadt, weiß, wie attraktiv die Havel und der Hohennauener-Ferchesarer See für Bootsfahrer sind. „Wir werden als Urlaubsregion überregional wahrgenommen und so erwarten die Gäste auch ein entsprechendes Angebot bei uns im Westhavelland.“

Doch bevor der Tourismussektor wieder belebt werden kann, darf Corona keine weiteren Einschränkungen auferlegen. Das Ende der Pandemie sehnen Bürgermeister, Landrat und Gastronomen herbei.

Von Joachim Wilisch