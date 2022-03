Transportrichtlinie knebelt die Bauern

Havelland

Als wenn die Landwirte – und nicht nur die im Havelland – nicht genug Sorgen hätten mit gestiegenen Dieselpreisen, geradezu explodierenden Düngemittelpreisen oder teuren Ersatzteilkosten für ihre Technik. Jetzt sollen sie auch noch eine neue Transportrichtlinie für sehr breite landwirtschaftliche Fahrzeuge, wie Mähdrescher oder Häcksler, vom Land Brandenburg aufgedrückt bekommen, die ihnen den Boden unter den Füßen wegziehen würde. Vorgesehen ist: Wer Mähdrescher von einem Getreideschlag auf den anderen umsetzen oder einfach von seinem Betriebsstandort zu einem Feld fahren will, darf eine öffentliche Straße nur benutzen, wenn ein Spezialfahrzeug den Transport absichert und vornweg fährt. Das allein ist schon praxisfern, zumal ein solcher Vorgang 14 Tage vorher angemeldet werden soll. Wie bitte soll das während der Erntezeit funktionieren? Noch unverständlicher ist der Entwurf dieser neuen Verordnung, weil es nach Aussage der Experten nicht mal genügend dieser Spezialfahrzeuge gibt. Ist doch die Ernte in Brandenburg relativ zeitgleich, zumindest im jeweiligen Landkreis. Und wenn man weiß, dass in 15 Bundesländern, so der Experte Helmut Rothe vom Landtechnikverband, eine für alle Seiten akzeptable Lösung dazu gefunden wurde, fragt man sich, warum das in Brandenburg nicht gelingen kann.

Von Jens Wegener