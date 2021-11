Treue Seelen – die Müllerin und der Müller vom Mühlenberg in Bamme

Bamme

Das Müllerhandwerk ist ein Traditionsberuf. In der Region gab es durchaus Gelegenheit, den Beruf zu erlernen und auszuüben. Erinnert sei an die Mühlen in Rathenow. Die kleinen Mühlen sind dagegen in erster Linie Schauobjekte.

Die Bockwindmühle in Bamme zum Beispiel. Die ist für Günter Seidemann ein Herzensanliegen. Er ist eine der treuen Seelen des Fördervereins Bockwindmühle Bamme, wo er zusammen mit der Vorsitzenden Cornelia Großmann und vielen anderen an einem großen Werk bastelt, das noch nicht vollendet ist – jedenfalls nicht ganz.

Nicht einer allein

Günter Seidemann ist bescheiden. Was in Bamme geschafft wurde könne gar nicht das Werk einer einzelnen Person sein. Der Förderverein, der im Jahr 2010 gegründet wurde, habe sich immer in seiner Gesamtheit in Szene gesetzt.

Und doch kennt Seidemann die Mühle so gut, wie nur wenige andere im Förderverein. Er ist kein Berufs-Müller – aber er weiß, wie es geht. Er weiß, wie man eine Mühle in Betrieb setzt und bei der Bockwindmühle kennt er jedes Detail fast so gut, als hätte er die Mühle selbst errichtet.

Auf dem Hügel hinter der Dorfkirche steht sie: Die geliebte Blockwindmühle von Bamme. Quelle: Sebastian Morgner

Das hat er nicht, denn die Mühle ist alt – wahrscheinlich eine der ältesten Bockwindmühlen in der Mark Brandenburg. Und er kennt sich mit der Geschichte des Gebäudes aus: „Im Jahr 1334 wurde die Bockwindmühle Bamme erstmals erwähnt.“ So erzählt Seidemann es, wenn er Gruppen durch die Mühle führt. 88 Jahre, nachdem die Mühle offiziell im Jahr 1931 still gelegt wurde, ist sie restauriert im Jahr 2019 von Bauhandwerkern übergeben worden.

Spannendes Jahr

Das Jahr 2018 war spannend, erinnert sich Seidemann. „Wir waren mit dem ganzen Verein vor allem in die Begleitung der Sanierung eingebunden.“ Gerne hätten die Mitglieder noch mehr beigetragen. In Eigenarbeit. „Aber alles, was an der Mühle zu erledigen war, musste von Experten gemacht werden“, erklärt Seidemann Besuchern der Mühle.. Dennoch erwiesen sich die Mitglieder des Vereins und die Vereinsführung als besonders interessierte Begleiter des Sanierungsprojektes.

Die Mitglieder des Vereins, unter ihnen Günter Seidemann, übernahmen die Aufgabe, Spendengeld einzuwerben – und das schon seit dem Jahr 2010. Denn die Mühle war nach einem Sturm im Jahr 2007 nur noch ein Torso. Die Flügel hielten dem Sturm nicht stand und brachen – auch sonst war der Gesamtzustand des Gebäudes nicht mehr gut.

Mühlentag in Bamme Quelle: Uwe Hoffmann

Wer Spenden sammeln will, der braucht gute Ideen – und Sponsoren. Die Bäckerei Thonke backte seither das Mühlenbrot. Bei Festen in Bamme war der Förderverein stets dabei. Geld wurde auch mit Tombolalosen generiert.

Die Mühle – sie bedeutet auch Verantwortung. Burkhard Küchler ist Ortsvorsteher. „Wir müssen uns nun kümmern“, sagte er, nachdem die Mühle übergeben war. Zum Beispiel muss die Mühle ab einer bestimmten Windstärke gedreht werden. Sonst wird es wieder gefährlich für das Bauwerk – und das will niemand.

Höhepunkte

Zwei Höhepunkte im Jahr waren der Mühlentag und der Tag des offenen Denkmals. Da kamen die Interessierten in großer Zahl. Besuchergruppen wurden aufgeteilt und die Führungen – unter anderem mit Günter Seidemann – fanden in Stundenzyklen statt.

Aber Corona hinterließ auch beim Förderverein in Bamme seine Spuren. Die Arbeit wurde ausgebremst, bevor sie richtig beginnen konnte. Das betraf nicht nur die Großereignisse sondern auch den Bildungsauftrag, den der Förderverein wahrnehmen will. Schülerinnen und Schüler sollen in der Mühle erleben, wie Mehl gemahlen wird. Sie sollen das alte Handwerk kennenlernen.

Cornelia Großmann, Vorsitzende des Fördervereins Bockwindmühle Bamme (Mitte) und ihr Stellvertreter Günter Seidemann mit dem symbolischen Schlüssel für das sanierte Bauwerk. Amtsdirektorin Ilka Lenke übergibt den Schüssel.. Quelle: Norbert Stein

Darum ist das große Werk noch nicht ganz vollendet. Aber Günter Seidemann und Cornelia Großmann gehen auch jetzt noch – drei Jahre nach Beendigung der Sanierung – mit viel Optimismus auf den Mühlenberg.

Das zeigte sich erst vor einigen Wochen. „Wir haben uns getroffen und rund um die Mühle die Natur und den Berg auf den Winter vorbereitet. Auch wenn kein Mehl hergestellt wird, ist die Mühle ein interessanter Ort – für Einheimische und Touristen.

Immer wieder Vandalismus

Verärgert zeigt sich Seidemann allerdings über die Vandalismusschäden. „Immer wieder stellen wir Schäden fest, die wir auf eigene Kosten reparieren müssen“, berichtete er den Mitgliedern bei einer Versammlung. So seien auch schon ein Flyer-Infokasten abgerissen und das Geländer am Hang zur Mühle beschädigt worden. Außerdem gab es einen Einbruchsversuch.

Im kommenden Jahr – so hoffen die Mitglieder des Fördervereins – wird man wieder einen Beitrag zum Deutschen Mühlentag anbieten können.

Blick in das sanierte Gebälk. . Quelle: Norbert Stein

Vorher – im Februar 2022 – wird der Vorstand bei einer Jahreshauptversammlung neu gewählt. Dann wird auch Bilanz gezogen. Cornelia Großmann freut sich auf die kommenden Jahre und ist sich mit Günter Seidemann einig.

So betonte sie schon zur Jahreshauptversammlung 2019: „Wir haben noch viele Dinge vor, aber wir lassen uns dabei nicht drängen.“

Von Joachim Wilisch