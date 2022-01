Trotz Glätte nur zwei Unfälle im Havelland

Havelland

Trotz enormer Glättewie hier in Großderschau kam es am Donnerstag nur zu zwei Unfällen im gesamten Havelland. Laut Polizei ereigneten sich beide in Elstal. Gegen 9.19 Uhr war eine Pkw-Fahrerin mit ihrem Wagen in der Rosa-Luxemburg-Allee gegen ein Verkehrsschild gerutscht. Schaden 3500 Euro. Der Wagen blieb fahrbereit. Im Ernst-Walther-Weg stießen gegen 10 Uhr zwei Autos zusammen. Unklar war hier der genaue Hergang. Als Ursache gilt aber die glatte Fahrbahn. Niemand verletzte sich, ein Pkw wurde abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf 4000 Euro.

Von MAZonline