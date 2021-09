Über 200 Pakete für die Premnitzer Rumänienhilfe am ersten Abgabetag

Premnitz

Am Dienstag Abend setzten sich die zwölf Helfer um eine Tischtennisplatte und genossen die letzten warmen Sonnenstrahlen. In den Stunden zuvor hatten sie gut zu tun am Garagenhof neben der Arche in der Premnitzer Bergstraße.

Über 200 Pakete waren von Leuten aus Premnitz und anderen Orten in der Region gebracht worden. Die Rumänienhilfe organisiert in diesem Jahr wieder eine Hilfslieferung in das Apfeltal. Die Evangelische Kirchengemeinde Premnitz und die Protagonisten der Rumänienhilfsaktion hatten im vergangenen Jahr eine Corona-Zwangspause einlegen müssen.

Obwohl die Pakete erst ab 14 Uhr angenommen wurden, waren einige Spender schon früher da. „Die Menschen freuen sich, dass sie den Kindern im Waisenhaus helfen können“, sagte Pfarrer Hans-Dieter Kübler.

Wenig Hilfe im Corona-Jahr

Hilfeempfänger in dem Ort Zsobok ist ein Waisenhaus, zu dem es schon seit Jahren enge Verbindungen gibt. „Das Problem ist, dass das Waisenhaus und der Träger nur sehr wenig Unterstützung bekommen“, sagt Rudolf Panschuk, der die Rumänien-Aktion zusammen mit Pfarrer Hans-Dieter Kübler steuert.

So gebe der Staat für die 32 Waisenkinder 120 Euro im Monat und für die Internatskinder, die aus schlechten Verhältnissen kommen, gar nichts.“ Am 21. September können nun noch einmal Pakete für das Kinderheim auf dem Garagenhof der Kirche, Ecke Bergstraße und Franz-Mehring-Straße, abgegeben werden. Die Annahmestelle ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Pfarrer Kübler (l.) und Georg Panschuk aus Premnitz bereiten neuen Transport nach Zsobok vor. Quelle: Joachim Wilisch

Am 24. September werden die Pakete auf den Lastwagen verladen, danach geht der Transport nach Rumänien auf den Weg. Die Organisatoren bitten darum, dass die Sachspenden in Bananenkartons gepackt werden.

Und das benötigen die Kinder in dem Waisenhaus: Haltbare Lebensmittel, zum Beispiel Zucker, Öl, Fischkonserven und andere Konserven. Salami, auch Süßigkeiten, Kaffee und Multivitaminpräparate. Gut erhaltene saubere Kleidung für Kinder und Erwachsene. Reinigungs- und Hygieneartikel, zum Beispiel Seife, Waschpulver, Zahnpasta, Hautcreme. Schreib- und Büromaterial, so auch Bleistifte, Buntstifte und Schreibblöcke. Für jeden Karton sind fünf Euro Transportkosten fällig, die vor Ort bezahlt werden.

Zwei Tischtennisplatten

Neben den Bananenkisten, die sich für den Transport vor allem wegen des einheitlichen Maßes gut eignen, suchten die Helfer eine Tischtennisplatte samt Unterbau. Rudolf Panschuk hält regelmäßig Kontakt nach Zsobok. „Dei Leiterin des Waisenhauses, Elisabeth Rusza, hat mich auf die Tischtennisplatte aufmerksam gemacht.“

Und tatsächlich: am Dienstag wurden gleich zwei Tischtennisplatten gebracht. Es wurden auch Geldspenden abgegeben.

Elizabeth Rusza hatte in dem Brief an Rudolf Panschuk erläutert, wie sehnlich man einen Hilfstransport aus dem Westhavelland erwartet. So war das Corona-Jahr 2020 folgenreich. Die Kinder waren nicht in der Schule. Die Energiekosten stiegen an, der Lebensmittelbedarf war höher. Zugleich kamen weniger Spenden. Das Lebensmittellager war im Dezember 2020 fast leer.

Kinder aus dem Waisenhaus. Quelle: Privat

Zsobok liegt im Apfeltal. Es war Pfarrer Matthias Albrecht aus Nennhausen, der einst die Rumänienaktion begründete. Nachdem Albrecht die Region verlassen hatte, füllte die Premnitzer Kirchengemeinde die Lücke.

Noch ein Abgabetag

Der nächste Paketsammeltag ist also am 21. September ab 14 Uhr wieder auf dem Garagenhof. Über Geldspenden freut man sich auch. Das Konto hat der Kirchenkreis Nauen-Rathenow, die IBAN dazu: DE 72 1605 0000 3861 0088 90. Wichtig ist das Kennwort Rumänienhilfe. Spenden können auch direkt im Gemeindebüro der Evangelischen Kirche abgegeben werden.

Von Joachim Wilisch