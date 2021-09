Brandenburg/H

Einmal in der Woche fragt die MAZ die sechs kandidierenden Frauen und Männer der im Bundestag vertretenen Parteien, über wen sie sich in den zurückliegenden Tagen besonders gefreut und über wen sie sich besonders geärgert haben. Das können, müssen aber nicht andere Politiker sein.

Die Direktkandidaten im Wahlkreis 60 können jeweils eine Person oder auch zwei Frauen und Männer benennen. Die beiden Sätze, die in einer begrenzten Textlänge zu vervollständigen sind, lauten so.

Über diese Menschen habe ich mich in dieser Woche gefreut, weil: …und: Über diese Menschen habe ich mich in dieser Woche geärgert, weil: …

Axel Brösicke (AfD): Geärgert habe ich mich über die EU. Während man bei allen Katastrophen zuerst nach deutscher Hilfe ruft, gibt es bei der Auszahlung der Hilfen für die deutschen Flutopfer plötzlich „Probleme“. Gefreut habe ich mich über meinen Sohn (5). Als ich abends spät von einer Wahlkampf-Veranstaltung kam, war er wach geblieben, präsentierte mir stolz mein Essen und sagte „Papa, du kannst gleich essen und dich ausruhen“. Obwohl er im Moment oft auf mich verzichten muss, unterstützt er mich.

Sonja Eichwede (SPD): Gefreut habe ich mich über die vielen Haupt- und Ehrenamtler der AWO, die großartige Sommerfeste in Brück, Bad Belzig und Brandenburg an der Havel organisiert haben. Neben gutem Austausch und leckerem Kuchen war für Kinder und Erwachsene, ob Regen oder Sonnenschein, viel dabei. Geärgert habe ich mich über die „Rote-Socken-Kampagne“ anderer Parteien. Wir müssen über Inhalte für die Zukunft unseres Landes diskutieren und nicht von ihnen ablenken.

Patrick Meinhardt (FDP): Heute bei der letzten Freitagsfrage in diesem Wahlkampf darf ich der MAZ selbst ein großes Lob aussprechen. Das ist nicht meine erste Kandidatur, aber mit ganz großem Abstand die am besten von einer Zeitung begleitete Wahl. Deswegen: Herzlichen Dank an das MAZ-Team und vor allem an Jürgen Lauterbach als den dafür verantwortlichen Redakteur!

Alexandra Pichl (B 90/ Grüne): Ich habe mich über die EKBO, in Person ihres Umweltbeauftragten Hans-Georg Baaske gefreut. Die Evangelische Kirche hat ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz (u. a. Klimaneutralität bis 2050, innerkirchlicher CO2-Preis von 125€/t) beschlossen. Ich habe mich diese Woche, wieder mal, über Menschen, die den menschengemachten Klimawandel leugnen oder verharmlosen, geärgert. Am Pariser Klimaziel führt kein Weg vorbei!

Dietlind Tiemann (CDU): Über den vielen Zuspruch im persönlichen Gespräch habe ich mich gefreut, weil es motiviert und Auftrieb gibt in der letzten Wahlkampfwoche. Über Olaf Scholz habe ich mich in dieser Woche geärgert, weil er ständig seine Verantwortung leugnet. Egal ob bei der Gewalteskalation beim G20-Gipfel, dem Wirecard-Skandal, dem Cum-Ex-Skandal oder der Hausdurchsuchung im Finanzministerium – für alles ist Scholz verantwortlich, Schuld sind aber immer andere.

Tobias Bank (Linke): Gefreut habe ich mich über zwei Unternehmer aus der Stadt, weil sie mit Ideenreichtum und Visionen das wassertouristische Angebot weiterentwickeln. Enttäuscht war ich von Patrick Meinhardt, weil er in Kalte-Kriegs-Rhetorik verfallen ist, indem er vor einer kommunistischen Regierung gewarnt hat, sollte es eine rot-rot-grüne Regierung geben. Schon klar, in Thüringen gibt es keine Bananen mehr und nur noch den Trabant 2.0 zu kaufen, seit Die Linke dort regiert.

Von MAZ