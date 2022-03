Ukraine-Hilfe: Landkreis Havelland richtet Krisenstab ein und koordiniert Unterbringung

Havelland

Intensiv bereitet sich die Landkreisverwaltung auf die Unterbringung ukrainischer Geflüchteter auch im Havelland vor. 300 Plätze stehen in den Gemeinschaftsunterkünften in Schönwalde-Glien und Premnitz zur Verfügung. Davon belegt sind aktuell etwa 50, teilte die Verwaltung am Mittwoch mit.

300 Plätze im Havelland bereitgestellt

„Diese Zahl kann sich von heute auf morgen schlagartig ändern“, erklärt Wolfgang Gall, Leiter des eingerichteten Krisenstabs. „Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind auch schon bei uns im Landkreis und entweder bei Verwandten, Bekannten oder in privaten Unterkünften untergekommen.“ In der Ausländerbehörde wurden in letzten zwei Tagen rund einhundert Ukrainerinnen und Ukrainer vorstellig.

Danke für Hilfsbereitschaft der Havelländer

„Die Hilfsbereitschaft der Havelländerinnen und Havelländer ist enorm. Über unsere eingerichtete Emailadresse ukrainehilfe@havelland.de haben zahlreiche Bürger die Möglichkeit genutzt, eine private Unterkunftsmöglichkeit anzubieten“, so Gall. „Insgesamt etwa 140 Plätze stehen uns dadurch aktuell zusätzlich zur Verfügung. Alle Angebote wurden von uns aufgenommen und sind in Prüfung. Auch weiterhin können über diese Emailadresse Unterbringungsmöglichkeiten angeboten werden.“ Die Verwaltung bittet darum, dabei möglichst konkret zu vermerken, wie lange die Unterkünfte zur Verfügung stehen und wie viele Personen – ob Familien oder Einzelreisende – aufgenommen werden können.

Landkreis Havelland koordiniert private Hilfsaktionen

Um die Ankunft und Verteilung Geflüchteter, die nicht über die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes, sondern private Hilfsaktionen in den Landkreis kommen besser planen und koordinieren zu können, bittet die Verwaltung um rechtzeitige Einbindung in Hilfsaktionen. Dies sei „hilfreich. Natürlich befinden wir uns in einer Ausnahmesituation und müssen uns täglich auf eine große Anzahl Geflüchteter vorbereiten“, so Gall. Ein Nachbarkreis habe vergangenen Sonnabend vor der Herausforderung gestanden, einige hundert Menschen unterbringen zu müssen. Aus diesem Grunde sei eine frühzeitige Kommunikation auch bei Privatinitiativen „einfach erforderlich“, bittet Gall.

Unterbringung in Schönwalde und Premnitz

Neben Gemeinschafts- und privaten Unterbringungsmöglichkeiten arbeitet der Landkreis derzeit auch intensiv an der Einrichtung einer Notunterkunft im MAFZ in Paaren im Glien, sofern Wohnraumkapazitäten erschöpft sein sollten.

Hilfskonvoi der Feuerwehr ist gestartet

Wie die MAZ bereits berichtete, machte sich Mittwoch aus dem Havelland zudem ein Hilfskonvoi der Brandenburger Feuerwehren mit Material und Geräten auf den Weg Richtung Ukraine. Im Auftrag des Landrats schlossen sich Kreisbrandmeister Lothar Schneider und Christian Gliesche, Mitarbeiter des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack, mit einem Lkw und einem Tieflader samt gefülltem Rollcontainer, dem Konvoi an.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle Infos der Kreisverwaltung, wie Bürger unterstützen können, welche Spendenmöglichkeiten es gibt und an welche Behörde sich Menschen aus der Ukraine für Antragsverfahren wenden können, werden auf der Internetseite des Havellandes unter www.havelland.de/ukrainehilfe gesammelt und täglich aktualisiert

Von MAZonline