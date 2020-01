Umfragen zur Gesundheitsvorsorge

Havelland

Zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Landkreis hat die Kreisverwaltung gleich mehrere Projekte aufgelegt. Im Blickpunkt steht dabei die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe, die auch Medizinische Dienstleistungszentren betreibt, zum Beispiel in Premnitz und Rathenow.

Die Gesundheitskonferenz

Vervollständigt wird die Arbeit auf dem medizinischen Sektor durch Projekte der Gesundheitskonferenz Havelland, die noch von Lewandowskis Vorgänger, Burkhard Schröder, gegründet wurde. Und dann gibt es noch ein freiwilliges Förderprogramm des Kreises, mit dem Mediziner, die sich im Kreis niederlassen, unterstützt werden. Dennoch werden die kommenden Jahre einen entscheidenden Einschnitt bei der medizinischen Versorgung in der Region bringen, glaubt Landrat Lewandowski.

Hilfe, so gut es geht

Ihm ist das Thema so wichtig, dass er es bei einer Sondersitzung des Kreistages zur Vergabe von Breitbandausbauaufträgen zur Sprache brachte. Der Landrat mahnt: „In den nächsten Jahren werden viele Praxen schließen, weil die Mediziner das Rentenalter erreichen. Dann wäre es gut, wenn Nachfolger bereitstehen.“ Der Landkreis helfe, so gut er kann. „Aber unsere Mittel sind begrenzt“, so der Landrat. Das habe vor allem damit zu tun, dass über die Niederlassung von Allgemein- und Fachärzten nicht der Kreis entscheide.

Zwei Umfragen

In den kommenden Monaten werde es zwei Umfragen zu dem Thema geben, kündigte Landrat Lewandowski an. „Im ersten Quartal wollen wir damit noch beginnen.“

Mit der KAV

Tatsächlich hat es in den vergangenen Monaten immer wieder Hinweise gegeben, dass Patienten bei der Arztsuche immer wieder abgewiesen wurde. Zumeist handelt es sich um neuzugezogene Bürger, die zum Beispiel einen Allgemeinarzt suchen. Von der kassenärztlichen Vereinigung (KAV) erfolgte dazu schon im vergangenen Jahr der Hinweis, dass sich Patienten, die keinen Erfolg bei der Suche nach einem Arzt haben, unbedingt an die KAV wenden sollen. Man werde dann umgehend vermitteln.

Tagespraxen

In einigen Landgemeinden – zum Beispiel Nennhausen – gibt es Arztpraxen, die derzeit zumindest an einem Tag in der Woche besetzt sind. Diese Mediziner machen auch Hausbesuche.

Allerdings: mehr als Appelle und Hinweise auf die schwierige Situation werden auch nach den Umfragen kaum möglich sein. An den Ärzten, die sich zurückziehen, liegt es nicht. Oft haben die Mediziner seit Jahren umsonst nach einem Nachfolger gesucht.

Von Joachim Wilisch