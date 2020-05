Warum Elon Musk zum Feindbild aller Sternenfreunde wird

Westhavelland

Thomas Becker guckt seit Wochen besorgt in den Nachthimmel, der sich gerade zusehends verändert. Den Sternenhimmel, wie wir ihn kennen, wird es so nicht mehr geben“, sagt Becker.

Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich der gelernte Maschinenbauingenieur mit Astronomie. Er kennt sich bestens aus mit den Dingen, auf die so viele in sternenklaren Nächten fasziniert schauen. Der 42-Jährige ist zudem Mitarbeiter der Naturparkverwaltung Westhavelland und als solcher zuständig für den Sternenpark.

Becker weiß also, welcher Stern und welcher Planet, wo am Himmel zu finden ist. Und er weiß auch, was sich derzeit am Himmel tut, hat Einfluss auf den Sternenpark Westhavelland und den Nachthimmel insgesamt. Die Rede ist von den sogenannten Starlink-Satelliten, die sich wie an einer Schnur am nächtlichen Himmel bewegen.

42.000 Satelliten sollen die Erde umkreisen

Tesla-Gründer Elon Musk hat diese in den vergangenen Wochen und Monaten in den Orbit geschickt. Mehr als 400 sind es bereits und es werden ständig mehr. Für rund 12.000 Satelliten hat Musks Unternehmen SpaceX bereits eine Genehmigung.

Damit nicht genug, SpaceX will insgesamt rund 42.000 Starlink-Satelliten in den Orbit bringen. Sie sollen für eine flächendeckende Internetversorgung auf der Erde sorgen. Ob diese riesige Satellitenanzahl realistisch umzusetzen ist, sei fraglich.

Der Nachthimmel verändert sich sichtbar

„Dabei muss man bedenken, dass es vor dem Start des Starlink-Projekts nur etwas mehr als 2000 aktive Satelliten gab. Diese neuen künstlichen Sterne umspannen schon bald sichtbar die ganze Erde“, sagt Becker.

Eine Bereicherung sieht er in den neuen Objekten aber keineswegs. „Der Nachthimmel an sich wird dadurch zwar nicht heller, aber er verändert sich“, so Becker.

Da die Satelliten auf relativ niedrigen Umlaufbahnen platziert werden, sind sie in den Wintermonaten zwar nicht so stark zu sehen. Anders sei das aber in den hellen Nächten im Sommer, also dann, wenn besonders viele Menschen die Sterne beobachten und auch die meisten Besucher im Sternenpark durchs Teleskop in den Himmel schauen. Während dieser Zeit würden die Satelliten besonders auffallen.

„Wir sehen schon jetzt viele Punkte am Nachthimmel, die dort nicht hingehören. Werden es noch mehr, wird es bedeutend schwieriger, Sternenbilder zu erkennen und diese zu fotografieren“, macht Thomas Becker deutlich.

Von Christin Schmidt