Unbelehrbar

Havelland

An diesem Freitag fordern Jugendliche in Rathenow von den Politikern wieder mehr Engagement für den Klimaschutz ein. Man mag zu „ Fridays for Future“ stehen, wie man will – eines ist unbestritten und wissenschaftlich belegt: auf der Erde wird es wärmer, extreme Wetterereignisse häufen sich und der Treibhauseffekt wird wesentlich vom Menschen beeinflusst.

Aus einer anderen Zeit

Insofern erscheint der AfD-Kreistagsabgeordneten Rainer van Raemdonck mit seinen Ansichten zum Klimaschutz („Hysterie und blanker Unsinn“) wie ein Unbelehrbarer, der allerdings nicht alleine ist. Den Raemdoncks dieser Welt zum Trotz sind Politiker dringend angehalten, den richtigen Weg zu finden, um die Welt und die Menschheit zu retten – ohne in die Steinzeit zurück zu fallen.

Jugend mahnt

Das ist schwierig, aber es geht. Die Jugendlichen der Bewegung „Fridys for Future“ mahnen uns, das nicht zu vergessen – und zu handeln.

Von Joachim Wilisch