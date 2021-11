Havelland

Ein Lkw und ein Auto sind am Donnerstag am Autobahndreieck Havelland zusammengestoßen. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Laut Polizei kam der Lkw von der A 10 aus Richtung Oberkrämer, als das Auto von der A 24 auf die A 10 in Richtung Potsdam fuhr.

Laster schob das Auto vor sich her

Als der 36-jährige Fahrer des Lkw vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er offenbar den Mazda der 66-jährigen Frau. Durch die Kollision geriet das Auto quer vor den Lkw und wurde noch einige Meter vor dem Laster hergeschoben.

Die 66-Jährige Fahrerin kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Richtungsfahrbahn vorübergehend gesperrt.

