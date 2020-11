Unterstützung für Gastronomie im Havelland: Wer liefert wann wohin?

Havelland

Vor allem für Gastronomen bedeutet der neuerliche „Corona Lockdown“ den absoluten Härtefall. Viele Restaurant-, Café- und Bistro-Betreiber kämpfen derzeit um ihre Existenz. Um die Schließzeit im November abfedern zu können, haben sie auf Liefer- und Mitnahmedienste umgestellt, die laut Eindämmungsverordnung trotz Lockdown gestattet sind.

Jede Menge Angebote sprießen seit einigen Tagen in ganz Havelland aus dem Boden. Um den Überblick zu behalten und Anbieter und Havelländer – viele möchten die Gastronomen in dieser Zeit ganz besonders unterstützen – zusammenzubringen, hat die MAZ-Redaktion die öffentlich zugängliche Facebookgruppe „#MAZzusammenstark: „Support your Locals“ im Havelland“ gestartet. Restaurantbesitzer können dort ihre Angebote veröffentlichen, Havelländer auf der Suche nach Bestellmöglichkeiten entsprechend fündig werden.

Wiederbelebt hat die MAZ zudem ihr Hilfsportal „ MAZ zusammen stark“. Auch dort können Unternehmer aus allen Branchen ihre Angebote kostenfrei veröffentlichen.

Von Nadine Bieneck