Ketzin/Havel

Am Horizont taucht „Charlotte“ auf, die Fähre von Ketzin. Sie quert die Havel – und Charlotte hat das Sagen. Fähren haben immer Vorfahrt. Stromabwärts als Freizeitkapitän heißt das also jetzt: anhalten. Auch für ein Floß. Geschwindigkeit auf Null, notfalls kurz die Schraube rückwärts drehen lassen. So hat es der Einweiser erklärt, wenn wir anhalten wollten. „Charlotte“ kommt immer näher, wird an einem Stahlseil gezogen, gleitet vier Minuten dahin, ehe unser Floß weiter stromabwärts tuckert.

Schnell gebucht

Auf in den Urlaub, schnell gebucht, ohne Corona-Sorgen, einfach in diesen Pest-Zeiten einmal etwas anderes erleben. Der Weg führt zuerst nach Werder an der Havel, die Station liegt direkt neben dem heimischen Fischer, unmittelbar am Kleinen Zernsee. Idylle pur, Ruhe und Beschaulichkeit, so beginnt es: Der Startpunkt eines Abenteurers auf einem Floß lag im kleinen Werderaner Ortsteil Phöben.

Anzeige

Zur Galerie Das Havelland vom Wasser – die MAZ hat es ausprobiert.

Erst mal gibt es eine schnelle Einweisung auf dem Floß mit Hütte, Schlafsack, Isomatte, Grill und Kohle und eine Petroleumlampe fürs Licht. „Hier in den Kisten findet ihr einen Feuerlöscher, Schwimmwesten und einen Verbandskasten“, erklärt der Einweiser von Huckleberry Finn Tours, „Kinder unter sieben Jahren müssen auf dem Boot immer eine Schwimmweste tragen.“ Dann zeigt er noch zwei Paddel und einen Bootshaken, erklärt den Anker und den Motor.

Weitere MAZ+ Artikel

Alkoholfreies Bier an Bord

Die zertifizierten, für bis zu acht Personen zugelassenen Flöße sind mit einem führerscheinfreien Motor ausgestattet. „Aber keine wilden Partys auf dem Floß, ihr habt ja noch die Bilder vom sinkenden Hausboot am Schwielowsee vor Augen“, meint der Einweiser. Und der Schiffsführer müsse alkoholfreies Bier trinken – auch das kontrolliert die Polizei bei Auffälligkeiten.

Schlafplätze vorhanden

Das Floß besitzt eine wetterfeste 1,55 Meter hohe Hütte, bei dem fest angebrachte, an den Seiten mit Fenstern versehenen Planen aufgerollt werden können – falls es regnen sollte. Die Hütte bietet bis zu acht Personen Sitzplätze, oder aber auf der in wenigen Minuten umgebauten Liegefläche Schlafplätze für drei Erwachsene oder zwei Erwachsene und zwei Kinder. Für Sonnenhungrige bieten die Plattform und das Dach ausreichend Platz.

25 Liter vollgetankt hätte er, sagt der Einweiser, und das würde für 20 Stunden Fahrt reichen. Jetzt noch: Motor starten und stoppen, mit der roten Sicherungsleine wird der Motor aktiviert, dann drücken wir auf den roten Knopf, ziehen die Startleine, legen den Hebel am Außenborder um – und tuckern rückwärts vom Steg. Der Urlaub beginnt.

Seenreiche Gegend

Ole Bemann, Besitzer von Huckleberry Tours, hatte vor über 20 Jahren die Idee mit den Flößen, mittlerweile liegen über 40 Wasserfahrzeuge an neun Stationen. Die Hauptstation befindet sich in Potsdam am Tiefen See. Möglich ist Floßurlaub in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg. Er sorgt für unvergessliche Erlebnisse auf Havel oder Spree und auf über 5000 Seen im größten deutschen Wassersportrevier. Das ist Bemanns Geschäft.

Alltagsflucht auf dem Wasser

Ob Familien-Ausflug oder Angeltour mit Freunden, kleine Alltagsfluchten oder einfach nur einmal einen Nachmittag entspannen: Tagescharter, Badetouren, Nachtcharter oder mehreren Übernachtungen für einen erholsamen Urlaub oder Ausflug. „Willkommen auf Deutschlands hippsten Campingplatz“, sagt Ole Bemann zum Abschied.

Gefragt bei Kormoranen

Von Werder startet die Floßfamilie. Die Tagestouren führen einmal die Havel flussaufwärts in Richtung Werder, dann nach Caputh oder nach Potsdam; oder es geht flussabwärts in Richtung Ketzin, möglich weiter bis zur Stadt Brandenburg. Bereits wenige Minuten nach dem Start warten auf die Floßfahrer die fischreichsten Bereiche der Unteren Havel-Wasserstraße. Dies wissen auch die Kormorane zu schätzen, die hier in den Morgen- und Abendstunden zu Tausenden zum Fischzug förmlich einfallen.

Ruhe in den Havelarmen

„Nach dem Großen und Kleinen Zernsee biegen sie nach Paretz nach backbord in die Ketziner Havel Richtung Ketzin, da geht es eher die Havelarme hinunter“, sagt der Huckleberrys Einweiser. Fernab des beruflichen Schiffsverkehrs der Haupthavel gleitet das Floß eher allein und ungestört, je nach Wochentag und Wetter, auf dem Wasser dahin.

Grandiose Sonnenuntergänge

Schmale Schilfgürtel und sich weitläufig dahinziehende Wiesen bieten vom Dach der Flöße nahezu unendliche Sicht. Egal wo geankert wird, möglichst nicht in geschützter Natur, können grandiose Sonnenunter und -aufgänge in der sagenhaften Natur im Havelland erlebt werden. „Die Fahrten auf der Havel werden immer beliebter, nach dem für uns schlimmen Corona-Lockdown, das Ostergeschäft fiel ja aus, hoffen wir nun mit einem blauen Auge durch den Sommer zu kommen“, sagt Floßbesitzer Ole Bemann.

Vorfahrt für Charlotte

Gebadet wird noch im Trebelsee und dann geht es wieder Richtung Werder, diesmal auf dem schnellsten Weg. Doch „Charlotte“ ist immer noch im Wege, will wieder den Fluss queren. Das heißt: Motor drosseln, kurzer Schub rückwärts – dann steht unser Floß und schaut „Charlotte“ beim Weg über die Havel zu.

Von Ulrich Hansbuer