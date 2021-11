VHS Falkensee: Online-Workshop über digitales Spendensammeln

Falkensee

Ein kostenloser Online-Workshop wird am Montag, dem 13. Dezember, von der Volkshochschule Havelland für Vereine und ehrenamtliche Initiativen angeboten. Von 16 bis 18 Uhr wird dann über digitale Möglichkeiten des Spendensammelns informiert. Zusammen mit der Bundes-Initiative „Digitale Nachbarschaft“ will die VHS lokale Initiativen unterstützen, Sponsoren finden und Kampagnen starten.

Spenden und Crowdfunding an VHS Havelland erklärt

Im Online-Seminar werden verschiedene Möglichkeiten dargestellt, online Spenden zu sammeln. Dabei werden die Teilnehmenden angeleitet, konkrete Spenden- und Crowdfunding-Aktionen zu planen und durchzuführen.

Sie erhalten praktische Beispiele und digitale Spendenwerkzeuge (Tools) an die Hand. Zudem werden Fragen beantwortet wie: Was gehört zu einer erfolgreichen Spendenkampagne und wie finde ich Spender für meine Organisation? Wie kann ich Unternehmen und Stiftungen als Partner gewinnen und staatliche Förderprogramme nutzen? Und nicht zuletzt: Was ist aus spendenrechtlicher Sicht dabei zu beachten?

Der Online-Kurs kann noch bis zum 3. Dezember gebucht werden über die Webseite vhs-havelland.de oder per E-Mail vhs@havelland.de

Von MAZonline