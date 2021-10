Vandalismus an Bahnhöfen im Havelland: Immer öfter gesprengte Ticketautomaten

Havelland

Immer wieder werden Fahrkartenautomaten in der Region derzeit bei Attacken zerstört. Die Kriminalpolizei der Direktion West hat seit Mai dieses Jahres „eine Häufung von gesprengten“ Ticketautomaten registriert, wie Polizeisprecher Oliver Bergholz auf Nachfrage der MAZ mitteilte.

Im Havelland traf es zuletzt einen Automaten am Bahnhof in Rathenow (MAZ berichtete), von dem am Tag nach der nächtlichen Sprengung nur noch das Gehäuse übrig war. Er wurde derart zerstört, dass er getauscht werden muss.

Fast ausschließlich Pyrotechnik

Seit Mai 2021 kam es nach Polizeiangaben im Havelland zu fünf Sprengungen: In Falkensee, Wustermark, Brieselang und Rathenow. Bei den Nachbarn in Potsdam Mittelmark und dem Umland wurden seit Juli an Bahnhöfen ebenfalls fünf Automaten zerstört – Werder (Havel), Michendorf, Kirchmöser und Wusterwitz. Die Täter verwenden dabei fast ausschließlich Pyrotechnik, erklärte der Sprecher.

Lesen Sie auch:

Unbekannte sprengen in Falkensee wieder Zigarettenautomaten

Vandalen wüten wieder am Bahnhof Kirchmöser – Bahn und Polizei werden sie nicht stoppen

In Rathenow wurde der Fahrkartenautomat in diesem Jahr bereits zweimal zerstört – zuletzt zwei Tage vor dem Vorfall in Werder. Insgesamt ist das Gerät in Rathenow bereits viermal zerstört worden. Immer passierte es in den frühen Morgenstunden. Keine der Taten konnte bisher aufgeklärt werden.

Die Suche nach den Tätern stellt die Polizei vor Probleme: „Da die Taten ausschließlich zur Nachtzeit geschehen, gestaltet es sich grundsätzlich schwierig solche Fälle aufzuklären“, sagt Oliver Bergholz. In der Regel gibt es wenige bis gar keine Zeugen in der Nähe und wenn doch, können sie wegen der Dunkelheit oft nur schlecht beschreiben, was sie beobachtet haben. Präventiv könne Videotechnik am Bahnhof helfen oder auch regelmäßige Streifen.

Neubeschaffung kann zwei Wochen dauern

Im Schnitt beträgt der Sachschaden nach einer solchen Sprengung rund 20.000 Euro. Letztlich hängt es davon ab, ob auch die Geldkassetten gestohlen werden und wie hoch die Begleitschäden sind.

Auf Nachfrage bei der Deutschen Bahn hieß es, dass bis zu zwei Wochen vergehen können, bis ein neues Gerät beschafft und in Betrieb genommen werden kann.

Von Luise Fröhlich