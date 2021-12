Verkaufsverbot bei Pyrotechnik: Das sagen die Havelländer dazu

Falkensee/Rathenow

Die beliebten Böller und Raketen sind in diesem Jahr nicht wie gewohnt im deutschen Einzelhandel erhältlich. Wieder nicht. Das von Bund und Ländern beschlossene Verbot bezieht sich dabei auf den Verkauf von Pyrotechnik. Darüber hinaus werden Kommunen voraussichtlich wieder bestimmte öffentliche Plätze ausweisen können, an denen nicht „geböllert“ werden darf. Beispielsweise in Berlin gibt es schon zwei solcher Böllerverbots-Zonen. Außerhalb dieser Plätze kann allerdings wie gewohnt gezündelt werden, beispielsweise mit den Überbleibseln aus einem früheren Silvester-Einkauf.

MAZ-Umfrage auf Facebook unter Falkenseern

Auf eine MAZ-Stimmungsumfrage auf Facebook meldeten sich etwa 40 Nutzerinnen und Nutzer in der Gruppe „Falkensee“ zu Wort. Die Meinungen gehen erwartbar weit auseinander und reichen von totaler Ablehnung der Regelung bis hin zu großer Zustimmung über das Verkaufsverbot. Auffällig ist, dass sich Ablehnende und Befürworter in dieser speziellen Gruppenumfrage in etwa die Waage halten.

Angst vor illegalen Böllern

Nutzer, die der Regelung kritisch gegenüber stehen, bemängeln vor allem, dass durch das Verkaufsverbot in Deutschland der Kauf im Internet oder etwa im benachbarten Polen befeuert würde. „Interessant wird sein, wie viele Menschen sich aus Trotz mit den weitaus gefährlicheren Polenböllern eindecken“, kommentierte ein Nutzer zur Umfrage. Solange die im Ausland gekauften Feuerwerkskörper für den deutschen Markt zugelassen sind, können diese auch nach Hause gebracht und hier gezündet werden. Sollte man jedoch mit ungekennzeichnetem, nicht zugelassenem Feuerwerk erwischt werden, droht ein Strafverfahren.

Überreste der Knallerei gab es nach dem vergangenen Silvester weniger als in Vorjahren. Quelle: Rüdiger Böhme

Auf der anderen Seite befürworten einige Falkenseer das Verbot und sind der Meinung, Lichtshows und offizielle Großfeuerwerke wären eine bessere Lösung als das private „Böllern“. So mancher Silvester-Fan zeigt sich jedoch auch mit dem Rückgriff auf seine Restbestände aus den vergangenen Jahren zufrieden. Ein zweiter Kritikpunkt der Nutzerinnen und Nutzer sind die Auswirkungen für die Beschäftigten in der Pyro-Industrie: „Wieder ein Jahr, in dem die Pyro-Branche systematisch zerstört wird. Da arbeiten auch Eltern von Kindern, die ihre Miete bezahlen müssen“, kommentierte der Nutzer „Kar Sten“ die Umfrage.

Knallerbsen und Wunderkerzen müssen reichen

Kleinstfeuerwerk wie Knallerbsen, Wunderkerzen oder kleine Bodenwirbel sollen dennoch im Handel erhältlich bleiben. Im vergangenen Jahr wurden in Falkensee darüber hinaus bestimmte öffentliche Plätze für das Knallen an Silvester gesperrt, um Menschenansammlungen bei gemeinsamem Böllern oder Raketenzünden zu vermeiden. Dazu zählten der Campusplatz an der neuen Stadthalle, der Platz vor der alten Stadthalle, der Bereich am Falkenhagener Anger sowie um den Falkenseer Bahnhof. Da das Areal um den Anger aktuell ohnehin aufgrund von großflächigen Bauarbeiten schwer zugänglich ist, wird es für dieses Jahr voraussichtlich von der Verbotsliste gestrichen, sollte es eine geben.

Aus Sicherheitsgründen sind an manchen Stellen Feuerwerke untersagt. Quelle: Felix Kästle

Noch muss die Stadt auf Entscheidungen auf Landkreisebene warten. Es ist jedoch durchaus denkbar, dass es auch in diesem Jahr an den genannten Orten wieder verboten sein wird, zu zündeln.

Gemischter Meinungstrend in Rathenow

Wenn es um das Verkaufsverbot in Sachen Böller geht, zeigte sich ein gemischter Trend bei den Rathenowern: Während viele Leserinnen und Leser das Verbot begrüßten, waren auch einige dabei, die nicht auf ein Silvesterfeuerwerk verzichten wollen.

Frust über weitere Verbote

In der Pandemie mussten die Bürger schon auf viel verzichten. Dass nun auch das Böllerverbot durchgesetzt wurde, stößt auf Unmut, so etwa bei David Ehrhardt: „Ich finde das nicht fair, erst wird uns das Weihnachtsfest genommen und jetzt wieder das Neujahrsfest.“

Feuerwerk am Boden und in der Luft. Quelle: Arnulf Hettrichvia www.imago-images.devia www.imago-images.de

Nadin Lux glaubt, dass das Verbot nicht dazu führt, dass überhaupt nicht geböllert wird: „Wer böllern will, wird es auch tun. Viele haben sich bestimmt schon gut eingedeckt“, schreibt sie. Auch, dass die Feuerwerksbranche dabei den Kürzeren zieht, kritisierte ein Leser. Jens Grosdew schrieb dazu: „So kann man in Deutschland eine ganze Industrie in den Ruin treiben, in Nordrhein-Westfalen sitzen einige Firmen, die schon im letzten Jahr ihre Produktion wieder zurück holen mussten.“

Suche nach Kompromiss-Lösung

Andere wiederum finden das Verbot zwar gut, aber ganz auf ein Feuerwerk wollen sie nicht verzichten. Margit Semmler-Grade spricht sich für eine Kompromisslösung aus: „Ich finde die Entscheidung sehr gut. Aber ich wünsche mir dafür ein zentrales Feuerwerk, das von Profis gemacht wird. Daran können sich alle erfreuen, die bunte Raketen mit vielen Effekten mögen, zu denen ich auch gehöre. Auf wilde und laute Knallerei kann ich verzichten.“

Gegen eine Wunderkerze hat niemand etwas. Quelle: Franziska Koark

Auch Marcella Rubach hat eine Idee: „Wie wäre es, das Böllern mal freiwillig zu lassen und das Geld, das man dafür ausgeben würde, einfach zu spenden. Ans Tierheim, Frauenhaus oder an das Jugendhaus. So viel Geld in die Luft zu blasen, finde ich seit Jahren schon unsinnig. Da braucht es kein Corona, um dies zu lassen. Es gibt sicher auch andere Rituale mit der Familie oder Freunden, das neue Jahr zu begrüßen.“

Auch Marlies Gericke hält das Verbot für angebracht: Sie denkt auch an die Menschen in den Krankenhäusern: „Ich finde das Verbot gut. Während andere Menschen auf den Intensivstationen um ihr Leben kämpfen, wollen wir mit riesigem Knall und Bum und Bergen von Müll lautstark das neue Jahr begrüßen? So wie immer wollen viele auf nichts verzichten, obwohl es jedes Jahr genügend Verletzte zu Silvester gibt, die dann noch die Krankenhäuser zusätzlich belasten würden. Ich finde, wir sollten das neue Jahr friedlich und einsichtig in dieser ernsten Zeit begrüßen. Die Tiere werden es uns allen danken.“

MAZ-Leserin Corinna Rosin hat ebenfalls eine klare Meinung und scheint aus Erfahrung zu sprechen: „Ich finde das Böllerverbot gut. Dann rechne ich im Nachtdienst nur mit Kopfplatzwunden nach übermäßigem Alkoholgenuss und nicht mit Amputationen.“

Von Max Braun und Franziska von Werder