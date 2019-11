Spandau

Ein 50-jähriger Berliner wurde wegen des dringenden Tatverdachts des vielfachen, teils schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Berlin-Kladow auf dem Gelände eines Angelvereins festgenommen. Der Mann, der seit 20 Jahren in verschiedenen Sportvereinen, darunter im Angelverein Kladow, ehrenamtlich als Jugendwart tätig war, soll in den letzten drei Jahren mindestens vier Jungen im Alter von 8 Jahren bis 11 Jahren sexuell missbraucht haben.

Der Haftbefehl stützt sich bislang auf über 136 bekannt gewordene Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der Verdächtige konnte am 1. November in seinem Wohnwagen festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden Einsatzkräfte umfangreiches Beweismaterial, insbesondere auch zahlreiche Gegenstände, die nach den Schilderungen der Kinder bei den Missbrauchshandlungen regelmäßig zum Einsatz gekommen sein sollen.

Sichergestellte Datenträger werden jetzt zur Feststellung, ob durch den Verdächtigen auch Taten in Videos und auf Bildern festgehalten wurden, ausgewertet. Der Tatverdächtige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich gegenwärtig in Untersuchungshaft. Etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim LKA 132 oder bei der Staatsanwaltschaft Berlin zu melden.

