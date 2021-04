Zwei Jugendliche nahm die Polizei in der Nacht zu Ostermontag in Staaken fest. Die beiden 13 und 15 Jahre alten Jungen stehen unter dringendem Tatverdacht, zuvor mindestens vier Brandstiftungen im Stadtteil begangen zu haben. Wie sich auch herausstellte, wurde der 13-Jährige seit der vergangenen Woche per Vermisstenmeldung gesucht.