VfL Nauen: Sportplatzpflege und Soccer-Arena stehen an

Nauen

Beim VfL Nauen ist seit September vorigen Jahres ein neuer Vereinsvorstand im Amt. Zum neuen Vereinsvorsitzenden wurde einstimmig der 65-jährige Werner Übermuth gewählt, der schon dem ersten Vorstand nach der Wende und Umbenennung im Jahr 1990 von der BSG Einheit Nauen in VfL Nauen angehört hatte. Übermuth hatte seit dem Jahr 2001 eine Firma in Sachsen als Geschäftsführer geleitet und war vor knapp zwei Jahren in seine alte Heimatstadt ins Havelland zurückgekehrt.

Nicht daran gedacht, gleich VfL-Vereinsvorsitzender zu werden

„Da habe ich mich natürlich auch wieder beim VfL Nauen, zu dem ich weiterhin Kontakt gehalten hatte, gemeldet und gesagt, wenn ihr mich braucht, würde ich eine Aufgabe übernehmen. Da habe ich aber nicht daran gedacht, gleich Vereinsvorsitzender zu werden (lacht). Jetzt musste ich mich in meine neue Aufgabe erst einmal einarbeiten, denn 90 Prozent der im Verein handelnden Leute kannte ich ja nicht mehr.

So habe ich erst einmal Stück für Stück angefangen, sie kennenzulernen und zu sehen, wie die Dinge im Verein organisiert sind. Im alten Jahr hatten wir noch mit der Abwicklung der alten Saison zu tun. Der neue Vorstand, in dem die Veränderungen nur minimal waren, hat sich gefunden. Es sind Pläne erstellt worden, die nun abgearbeitet werden sollen. Neben dem Vorstand gibt es noch viele Übungsleiter und Mitglieder, die an bestimmten Projekten mitarbeiten. Derzeit machen sich alle viele Gedanken, was so alles im Verein gemacht werden muss“, sagte Werner Übermuth, der seit 1962 Vereinsmitglied war und aus den genannten beruflichen Gründen von 2001 bis 2020 pausierte, im Gespräch mit der MAZ.

Für die Tischtennissparte des VfL in Nauen gab es Ende vergangenen Jahres eine MBS-Spende. Quelle: privat

Der VfL Nauen sei vor einigen Jahren aus einer schwierigen Zeit gekommen. Der Verein hatte 2011/12 große finanzielle Sorgen und damals bildete sich ein neuer Vorstand. Die Probleme konnten vom damaligen Vorstand unter Leitung von Volker Müller erfolgreich bewältigt werden. Es gab auch sportliche Rückschläge, als zum Beispiel im Fußballnachwuchs einige Mannschaften wie die A- und B-Junioren weggebrochen waren.

Drei Abteilungen beim VfL Nauen

Die Mitgliederzahl war von rund 400 auf etwa 270 zurückgegangen. Das habe sich aber wieder stabilisiert, derzeit hat der VfL Nauen in den drei Abteilungen Fußball, Tischtennis und Gymnastik 393 Mitglieder, überwiegend Kinder und Jugendliche. „Derzeit ist der Trend positiv. Wir haben auch in der Coronazeit bisher keine Mitglieder verloren. Wir sind weiterhin offen für neue Mitglieder. Interessenten werden an die richtigen Stellen weitergeleitet“, so Werner Übermuth.

Die F-Jugend des VfL Nauen steht zusammen. Quelle: Nadine Bieneck

Als eins der größten aktuellen Probleme hat der neue Vereinsvorsitzende die Betreuung und Begleitung der Sportstätte an der Ludwig-Jahn-Straße ausgemacht. „Von unserem Sportgelände müssen vier bis fünf der insgesamt elf Hektar regelmäßig gepflegt werden. Wenn auf den drei Plätzen das volle Programm mit Training und Spielen läuft, dann ist das eine tägliche Aufgabe. Diese nur im Ehrenamt in Eigenleistung zu erledigen, bringt uns an Grenzen. keinen Platzwart.

Keinen hauptamtliche Stelle, keinen Platzwart beim VfL

Es gibt keine hauptamtliche Stelle beim Verein, die das betreut, deshalb ist das von uns allein nur schwer zu bewältigen. Darüber sind wir mit der Stadt und dem Landkreis im Gespräch. Zum Jahresende hat der Landkreis uns eine geförderte Platzwart-Stelle genehmigt, die zu besetzen ist mit einem Arbeitslosen beziehungsweise einer arbeitslosgefährdeten Person. Es gibt bereits eine Ausschreibung über das Amt für Arbeit. Wir hoffen, dass wir jemanden finden, der uns entlastet. Wir wissen aber auch, dass dies erst ein erster Schritt ist. denn bis zu zwei Stellen sind sicherlich nötig, um alles richtig gut in Schuss zu halten. Mit den drei Rasenplätzen, die sich auf unserem Gelände befinden, hat man natürlich mehr zu tun, als wenn ein Kunstrasenplatz dabei wäre“, sagte Übermuth. Dazu würden auch noch die Wege auf dem Sportgelände, die Sicherheit und die Umzäunung gehören.

Der VfL-Vorstand geht auch davon aus, dass die Mitgliederzahl im Verein weiter steigen wird. „Dann gehört natürlich auch eine entsprechende Ausstattung mit Sportstätten dazu. Die Hallenkapazitäten sind begrenzt in Nauen. Wir bekommen da leider nicht so viel Trainingszeiten, wie wir benötigen“, meinte der Vereinsvorsitzende. Es passiere zwar derzeit viel in Nauen, was den Bau eines neuen Sportplatzes und einer neuen Sporthalle betrifft, aber bis zur Fertigstellung dauere es noch einige Zeit. „Wir sind in Nauen der mitgliederstärkste Verein und wollen es auch bleiben. Wir haben eine wichtige Aufgabe in der Betreuung der Jugendlichen. Dafür ist es natürlich auch ganz wichtig, neue Übungsleiter zu gewinnen, die auch mit unserer Unterstützung ausgebildet werden“, sagte Übermuth. Um alle genannten Dinge umzusetzen, benötige der neue Vereinsvorstand die Mithilfe durch die Mitglieder und Übungsleiter im Verein, aber auch die Unterstützung von Sponsoren, der Stadt, des Landkreises sowie des Kreissportbundes.

Seuche an den Füßen

Sportlich durchleben die Fußballer der ersten Mannschaft des VfL Nauen in der Landesklasse gerade eine schwierige Zeit. „Sie haben die Seuche an den Füßen, was Verletzungen betrifft. Aber es gab auch immer wieder Undiszipliniertheiten, die zu Schwächungen geführt haben. Derzeit arbeitet das Trainerteam daran, dass die Mannschaft in der Rückrunde wieder ihre Leistung abruft. Wir möchten schon die Klasse halten. um dem eigenen Nachwuchs eine Perspektive zu geben“, sagte Übermuth. Gerade im VfL-Nachwuchs gebe es eine sehr positive Entwicklung, was an den Platzierungen der Mannschaften und den jungen Spielern, die in der ersten Männermannschaft zum Einsatz kommen, abzulesen sei.

Das treffe auch auf die Tischtennis-Abteilung zu, wo mit der Nachwuchsarbeit erst Ende 2019 begonnnen worden ist und schon erste Erfolge vermeldet worden sind. Auch die Gymnastik-Abteilung des Vereins, der gegenwärtig 38 ältere Damen angehören, sind laut Werner Übermuth sehr aktiv und ein wichtiger Bestandteil des Vereins. „Dort wie auch in den anderen Abteilungen würden wir uns sehr über weitere Zugänge freuen“, sagte der Vereinsvorsitzende.

Schwierigkeiten bei Feuchtigkeit

Als eine Aufgabe für die Zukunft sehen Werner Übermuth und seine Vorstandskollegen in der Errichtung einer Soccer-Arena vornehmlich für den Nachwuchs auf dem Vereinsgelände mit einem Kleinfeldspielfeld und weiteren Trainingsmöglichkeiten. „Wir haben auf den beiden Rasenplätzen große Schwierigkeiten bei Feuchtigkeit. Dann spielt sich in Sachen Training alles auf dem Hybridrasen ab. Bei 13 Fußballmannschaften, die ständig darauf trainieren, machen wir uns Sorgen wegen der Instandhaltung“, sagte Übermuth. So eine Soccer-Arena würde für Entspannung sorgen, weil dort die Minis und junge Nachwuchsmannschaften trainieren könnten. Dafür ist der Verein bereits in Gesprächen mit der Stadt, dem Kreissportbund und Sponsoren.

Neben der Fußballsparte gibt es beim Nauener Verein noch die Abteilungen Tischtennis und Gymnastik. Quelle: Andreas Ramlow

Ein Problem beim VfL Nauen ist auch das alte Vereinsheim auf dem Sportgelände. „Das ist Stadteigentum und derzeit baurechtlich gesperrt. Bei einer Begehung von Bauexperten ist bereits festgestellt worden, dass das alte Vereinsheim mit großer Wahrscheinlichkeit abgerissen werden muss. Wir als Verein wissen, dass der Abriss nicht dieses Jahr passieren wird, aber es müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Auch diese Sache ist nur über eine Partnerschaft zu realisieren“, sagte Werner Übermuth.

Flutlichtanlage wird geprüft

Weiterhin möchte der VfL Nauen prüfen, ob auf dem Nebenplatz , der „Schwarze Erde“ genannt wird, eine Flutlichtanlange für das Training errichtet werden kann.

Dies seien aus seiner Sicht die nächsten wichtigen Aufgaben beim VfL Nauen, sagte Werner Übermuth, der sich für die Zusammenarbeit und Unterstützung in seiner bisherigen Amtszeit bei allen Vereinsmitgliedern, Übungsleitern und seinen Vorstandskolleginnen und -kollegen sowie der Stadt, dem Landkreis, dem Kreissportbund und der Kreissportjugend und natürlich auch den Sponsoren, und weiteren Unterstützern und Freunden bedanken möchte.

Von Axel Eifert