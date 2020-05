Viel Bier und etwas Abstand: So läuft der Herrentag im Havelland

Havelland

Auf den Grillwagen haben sie verzichtet, auf den Bierwagen in diesem Jahr auch. Christina Samolik von der Gaststätte Alter Hafen in Rathenow ermahnt die Gäste: „Die Tische können sie heute nicht zusammenschieben.“ Penibel achtet sie darauf, dass Abstandsregeln eingehalten werden. „Die Gäste sind aber verständnisvoll“, sagt die Service-Leiterin des beliebten Ausflugslokales in der Optikstadt.

Familientag, Vatertag, Herrentag, Himmelfahrtstag 2020 im Havelland. Es fehlte die Ausgelassenheit vergangener Jahre, es herrschte aber überall Freude über die neu gewonnene Freiheit, wieder in Gemeinschaft etwas zu unternehmen.

Zur Galerie Mit Rad, Trecker und Fähre – Männer unterwegs im Havelland.

Fischerstadt Ketzin, morgens um 10 Uhr, Steakhause Redo XXL: Der Zapfhahn läuft, die ersten Biere schmecken. Die über 30 Männer des Ortes treffen sich hier jedes Jahr am Herrentag zum gemeinsamen Ausflug, eine lieb gewonnene Tradition. Corona-Angst in diesem Jahr? „Das Virus gibt es nur in Potsdam und Berlin, hier bei uns auf dem Land nicht“, sagt einer aus der Gruppe heiter. Dann geht es mit dem Fahrrad und entsprechenden Getränken auf nach Werder/ Havel.

Fährmann hat gut zu tun

Vier Minuten hin, vier Minuten zurück. Fährmann Frank Neumann aus Falkensee, hat an den Vatertag unangenehme Erinnerungen. „Als ich noch in Potsdam das Wasssertaxi fuhr, haben sie mal einen über Bord geschmissen“, erzählt der Schiffsführer. Er schaut dabei die Havel flussabwärts und dann aufwärts: „Heute ist schon wesentlich mehr Verkehr auf dem Wasser als in den letzten Wochen. Die Ruhe ist vorbei.“

Fährmann hol über am Vatertag: Sonderschichten auf der Charlotte in Ketzin. Quelle: Ulrich Hansbuer

Der Fährmann schaut von der Brücke der „Charlotte“ auf seine vielen Fahrradgäste, ruft: „Mehr Abstand bitte, denken Sie daran, dass das Virus auch hier sein kann.“

Elke Backhaus ist Gästeführerin für das Havelland, besitzt die Firma Louise-Kult-Tour. „Eigentlich hätte ich heute Touren im Schloss Paretz, aber alles abgesagt“, erzählt die 58 Jahre alte Fremdenführerin mit Maske. Sie würde den Herrentag nun nutzen, um neue Touren zu erkundschaften. „Ich will was tun, hoffentlich kommen die Touristen in der zweiten Jahreshälfte“, sagt sie und schwingt sich auf ihr Fahrrad.

In Ribbeck begrüßt der Schlossherr jeden einzelnen am Himmelfahrtstag. „Ich erkläre die Abstandsregelungen und weise auf unsere Hygiene-Maßnahmen hin“, sagt Frank Wasser mit zwei Meter Abstand.

Der Geschäftsführer von Schloss Ribbeck erklärt, dass sie das Restaurant gar nicht erst aufgemacht haben: „Das lohnt sich nicht bei nur 16 Plätzen!“ Und sein Restaurantleiter Mario Kuss aus Nauen ergänzt: „Wir brauchen wieder Hochzeiten mit über 100 Personen.“ Im gepflegten Garten haben sie eine Außengastronomie geschaffen, die von der Ausflüglerin reichlich genutzt wird.

Mit dem Fahrrad auf Tour

Andre Tomreck aus Nauen hat sein Fahrrad für den Herrentags-Ausflug in Corona-Zeiten extra präpariert: Ein Schild weist auf die Abstandregel von 1.50 Meter. „Wir versuchen das einzuhalten“, sagt er: Es wäre schön, wieder gemeinsam etwas zu unternehmen, aber so über die Stränge wie in den vergangenen Jahren zu schlagen, das wäre dieses Jahr nicht möglich. Viele Gastwirte im Havelland schließen am Vatertag früher, aus Angst. Der Biergarten in Ribbeck ist bereits um 17 Uhr zu.

Golfrunde in Semlin

Die Männergolf-Runde zum Vatertag im Golfressort Semlin braucht heute länger. „Es ist ziemlich voll auf den Bahnen“, sagt Frank Bojak, Handicap 36, Geschäftsführer der Firma alphopool aus Berlin. „Wir haben eigentlich öfter Vatertag, weil wir hier öfter spielen“, sagt Golffreund Daniel Niemeyer: „Aber am Himmelsfahrtstag wäre die Runde immer besonders lustig.“

Glückliche Eisverkäufer: Georghinia und Slavatore Catalano, Betreiber der Seeterrassen in Falkensee, freuten sich über ein gutes Vatertags-Geschäft. Quelle: Ulrich Hansbuer

Das Eis schmeckt, die Schlange ist lang. Salvatore Catalano, Besitzer der Seeterrassen Falkensee, ist froh, dass heute Feiertag ist. „Endlich wieder Geschäft“, sagt der Wirt.

Aber ein Geschäft, das nicht so wäre, wie in den vergangenen Jahren. BB-Radio-Moderator Hendrik Zeidler, der durch den Vatertagsnachmittag führt, erklärt: „Trotz Corona. Wir wollen heute besonders gute Laune verbreiten mit unserem guten Musikmix.“ Und den daheim gebliebenen Müttern den Tag verschönern.

Ganz in Familie in Elstal

Himmelfahrt ist auch Familientag mit Ausflug zu Karls Erlebnishof in Elstal. Der Parkplatz ist voll, Karls Mitarbeiterin erklärt am Eingang alle Regeln, Familien hören verständnisvoll zu, nutzen das bereit gestellte Desinfektionsmittel. „Wir haben unser Personal um zehn Mitarbeiter aufgestockt, die nichts an-dres machen, als auf die Abstandsregelungen zu achten“, sagt Jörg Vogt, Karls Erlebnischef für die Außenanlagen, wo Kinder juchzen, Eltern entspannen und der Feiertag genossen wird.

Kinder springen von Erdbeere zu Erdbeere. Am Eingang haben sie auf die Erde Karls Frucht gemalt, damit Abstände eingehalten werden – schon das ist ein Erlebnis für wartende Kinder. Hauptsache mit der Familie unterwegs. Am Vatertag 2020 im Corona-Jahr.

Von Ulrich Hansbuer