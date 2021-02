Viele Schlaglöcher im Havelland: Straßenmeistereien müssen Winterschäden beseitigen

Havelland

Innerhalb von sieben Tagen von minus 17 auf plus 20 Grad Celsius – diese Temperaturschwankungen waren Gift für die Straßenbeläge des Havellands und verwandelten viele Straßen in Schlaglochpisten. „Die Schäden, die der stete Wechsel von Plus- und Minustemperaturen verursacht hat, sind auf den Straßen nun sichtbar“, sagt Steffen Streu vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg. Viel Arbeit wartet daher auf die beiden Straßenmeistereien in Nauen und Rathenow.

„In diesem Winter könnten mehr Schlaglöcher entstehen als in den Jahren zuvor", weiß Carsten Weimann, Leiter der Straßenmeister in Bredow, verantwortlich für 251,9 Straßenkilometer. Wenn Frost und Tauwetter sich häufig abwechseln, dann hätten sie alle Hände voll zu tun. Hinzu kommt, dass jetzt auch der Baumbeschnitt an den Fahrbahnen bis 28. Februar erledigt sein muss, dann beginnt die Wachstumsperiode der Bäume und die Brutzeit der Vögel: „Deshalb müssen wir mit dem gesamten Personal und Fremdfirmen ran.“.

Schlaglochflut durch Eissprengung

Die Schlaglochflut im Winter ist physikalisch einfach zu erklären, erläutert Steffen Kerger, Schichtleiter der Straßenmeisterei in Bredow. Zuerst läuft Wasser in die Poren und Risse der Straße, bei Frost wird aus dem Wasser Eis. Und das sorgt für eine „gewisse Sprengwirkung", da es sich ausdehnt. Die Folge sind aufgerissene, löchrige Fahrbahnen. Und je mehr Verkehr über den aufgeplatzten Asphalt fährt, desto größer werden dann die Löcher.

Reparaturmaterial ist genügend vorhanden. Quelle: Ulrich Hansbuer

Daher ist die Beseitigung von Schlaglöchern eine ständige Aufgabe der Straßen- und Autobahnmeistereien. Im Winter allerdings sind wegen des Frostes oft nur notdürftige Reparaturen möglich, weiß auch Karsten Ziehm, Leiter der Straßenmeisterei Rathenow, der für ein Straßennetz im Westhavelland von insgesamt 225,9 Kilometer verantwortlich ist.

Schadenshöhe noch nicht bezifferbar

„Die Straßenmeisterei in Rathenow, wie alle anderen Meistereien, kontrollieren kontinuierlich die Straßen“, sagt Steffen Streu. Noch sei der Winter nicht vorbei. „Auch in den kommenden Tagen kann es zu einem Wechsel von Plus und Minustemperaturen kommen, der weitere Schäden verursachen kann“, so der Pressesprecher des Landesbetrieb.

Wie hoch der durch diesen Winter verursachte Schaden auf den Straßen ist, lässt sich laut Streu noch nicht beziffern. Dazu werden derzeit die Straßen überprüft. Die Schäden werden beseitigt, wenn die Temperaturen stabil im Plusbereich bleiben. „Wir werden voraussichtlich ab Mitte bis Ende März beginnen die Schäden zu beseitigen, entweder durch die Meistereien oder Firmen, die damit beauftragt werden“, so Streu.

Mit Kaltmischgut für eine erste Reparatur sorgen

In der Straßenmeisterei Nauen kennen sie bereits ihre Abschnitte, die sie jetzt besonders im Auge haben. Auf der Liste stehen: Die Landesstraßen L 20, zwischen Falkensee und Schönwalde, die L 86 rund um Ketzin, die L 201 und die L 220 wären auch bekannt für Schlaglöcher im Winter. „Unsere Vorräte für die kurzfristige Reparaturen sind gut gefüllt“, sagt Schichtleiter Steffen Kerger und zeigt auf den Haufen mit Kaltmischgut, der auf die Lkw mit dem Radlader verladen wird.

Steffen Kerger, Schichtleiter der Straßenmeisterei Nauen. Quelle: Ulrich Hansbuer

Schäden, die die Verkehrssicherheit kurzfristig beeinträchtigen, stehen momentan auf der Agenda der Straßenmeistereien im Havelland. Allerdings ist der Einsatz von Kaltmischgut, dessen Dauerhaftigkeit begrenzt ist, nur vorübergehend möglich. „Die endgültige Beseitigung der Schäden geschieht dann mit sogenanntem Heißmischgut, dem Asphalt, dessen Verwendung aber nur sinnvoll ist, wenn die Temperaturen dauerhaft im Plusbereich sind“, sagt Steffen Streu.

Reparaturkosten muss meist der Fahrer tragen

Auto- und Motorradfahrer sollten bei erkennbar schlechten Straßen jetzt verstärkt auf Tempolimits und Warnschilder achten, rät ADAC-Experte Andreas Hölzel. Risse und Krater könnten ein Fahrzeug schnell aus der Bahn werfen oder auch den Stoßdämpfern oder der Radaufhängung zusetzen.

„Auf den Reparaturkosten bleibt dann meist der Fahrer hängen“, erklärt ADAC-Jurist Jost Kärger. Falls ein Schadensfall eingetreten ist, sollten Fotos vom Schlagloch und vom Unfallort gemacht werden, um den Fall belegen zu können.

Carsten Weimann von der Straßenmeisterei Bredow mit seiner Mannschaft und die Kollegen in Rathenow hoffen nun, dass sich die Temperaturen weiter im Plusbereich halten. Nein, es sei bisher kein besonderer Winter für sie, so sagen es die Mitarbeiter. In den zurückliegenden zwei Jahren hätten sie aber weniger Schäden gehabt, jetzt rechnen sie mit mehr.

Von Ulrich Hansbuer