Vier Rettungswagen im Havelland mit Telemedizin

Jede Minute zählt, wenn der Rettungsdienst einen Notfallpatienten versorgen muss und ins Krankenhaus bringt. Wichtige Untersuchungsergebnisse werden per Telemedizin sofort an die Klinik gegeben. Innerhalb der kommenden vier Jahre wird das Projekt mit Geld vom Landkreis Havelland gestützt.

Mit Telemedizin kann die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes am Einsatzort beziehungsweise während der Fahrt zur Zielklinik optimal genutzt werden. Um die Anwendung der Telemedizin zu erproben, wurde ab 2019 eine Fahrzeugflotte des Rettungsdienstes Havelland entsprechend ausgerüstet. Telemedizinische Elemente in den Rettungswagen ermöglichen eine sichere Übertragung von Patientendaten in Bild und Ton zu einem Telenotarzt. Die neu ausgestatteten Kasten- und Kofferwagen aus der Fahrzeugflotte des Rettungsdienstes wurden erstmals bei einem Havelländischen Notfalltag präsentiert.

Kritik der Kassen

Insgesamt wurden vier Rettungswagen mit telemedizinischen Komponenten im Wert von rund 240 000 Euro ausgestattet. Ergänzend hierzu hat die Havelland Klinik auf eigene Kosten einen Telenotarztplatz in der Klinik errichtet. Dabei hatten die Havelland Kliniken auch Fördermittel beantragt. Aber Krankenkassen und Krankenkassenverbände des Landes Brandenburg bemängelten das Projekt „Telemedizin“, es fehle die gesetzliche Grundlage. Eine Refinanzierung von Telemedizin-Projekten werde es mit den Krankenkassen nicht geben.

Damit zeichnete sich für die Havelland Kliniken ein Fehlbetrag in Höhe von 160 000 Euro ab. Das wollten sechs Fraktionen im Kreistag. Mit einem Antrag zum Haushaltsplan 2021 machten sie Geld frei, das den Fehlbetrag ausgleicht.

Der steigende Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung ist – so sehen es die Verantwortlichen der Havelland – ein entscheidender Faktor dafür, dass auch künftig von einer Steigerung der Einsätze des Rettungsdienstes auszugehen ist. Die Arztdichte sei im Havelland ist – wie in anderen Landkreisen auch – nicht so hoch wie in städtischen Ballungs-räumen und die Verteilung über das Einsatzgebiet sehr verschieden.

Zukunftsweisende Technologie

Der Rettungsdienst muss also oft ausrücken und dabei längere Wegstrecken zurücklegen, um zum Einsatzort zu gelangen. Gerade bei diesem längeren Wegstrecken sei es wichtig, die Zeit mit Telemedizin optimal zu nutzen. Und unabhängig davon, wie die Krankenkassen zum Telemedizin-Projekt der Havelland Kliniken stehen. „Unter Fachexperten ist unstrittig, dass die Weiterentwicklung und Einführung der Telemedizin beziehungsweise. die entsprechende Anwendung dieser in der Rettungsmedizin sinnvoll und zukunftsweisend ist“, ließ Klinik Geschäftsführer Jörg Grigoleit wissen, als das Projekt erstmals vorgestellt wurde.

Im Interesse der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Havelland befürwortete deshalb auch Landrat Roger Lewandowski, dass das Geld freigegeben wird.

Die Kliniken im Havelland können, was die Anwendung von Telemedizin betrifft, schon Erfahrungen vorweisen. Im Jahr 2012 wurde die Zusammenarbeit mit dem Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn (UKB) ausgebaut. Radiologen und Neurologen waren dank der Telemedizin ganz nah an den Patienten im Havelland dran. Bilder vom Kopf, die der Computertomograf gemacht hat, konnten in Videoschalten schnell ausgewertet werden.

Immer voran

Damals investierten die Kliniken knapp 500 000 Euro in modernste Bildübertragungssysteme. Eine Richtfunkstrecke wurde aufgebaut, mit deren Hilfe nun digitale Bilddaten übermittelt wurden. Sogar an der Untersuchung der Patienten nehmen die Berliner Ärzte mittels Live-Schaltung teil.

Auch ohne Unterstützung der Krankenkassen wird die Rettungsdienst Havelland GmbH ihr Telemedizin-Projekt vorantreiben.

