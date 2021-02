Havelland

Die Polizei hat am Montagnachmittag die Unfallbilanz des Wintereinbruchs für das Havelland gezogen. Insgesamt zogen sich vier Menschen Verletzungen zu.

In Falkensee ist am Sonntag um 10.30 Uhr in der Falkenhagener Straße ein Auto auf glatter Fahrbahn gegen einen Zaun und anschließend eine Hauswand geschleudert. Die beiden Insassen kamen verletzt in ein Krankenhaus.

Anzeige

In Friesack ist ein Auto auf der schneeglatten Fahrbahn der Berliner Allee von der Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Autofahrer fährt in Unfallstelle

Zu einem weiteren witterungsbedingten Unfall infolge des Wintereinbruches ist es am Montag um 5.20 Uhr auf der Bundesstraße 5 bei Seeburg gekommen. Ein Reh war auf die Straße gesprungen, ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier. Ein nachfolgender Autofahrer konnte nun auf der glatten Straße nicht mehr schnell genug reagieren und rutschte beim Bremsen in das Unfallfahrzeug.

Auch bei diesem Unfall gab es zwei Verletzte. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei bei 11.000 Euro.

Von MAZonline