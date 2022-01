Virtueller Tag der offenen Tür am OSZ Havelland

Havelland

Das Oberstufenzentrum Havelland informiert an virtuellen Tagen der offenen Tür über die Ausbildungen am Standort in Friesack – an der Berufsfachschule für Soziales zu Sozialassistenten am Mittwoch, 9. Februar, und an der Fachschule für Sozialwesen zu Erziehern am Donnerstag, 10. Februar.

Die Ausbildung zum Sozialassistenten richtet sich in erster Linie an Absolventen der 10. Klasse und wird vielfach als „Sprungbrett“ für eine Erzieherausbildung oder eine Ausbildung in der Pflege genutzt.

Videokonferenzen und Live-Chats

Wer eine Ausbildung zum Erzieher machen möchte, kann diese am OSZ in Vollzeit und Teilzeit (berufsbegleitend) absolvieren. Der Tag der offenen Tür beginnt jeweils um 17 Uhr mit einer digitalen Infoveranstaltung. Danach können per Videokonferenz und Live-Chat Fragen gestellt werden. Details zur Anmeldung auf www.osz-havelland.de.

Über Voraussetzungen, Ausbildungsinhalte sowie Perspektiven kann man sich bereits vorab online informieren. Bewerbungen für beide Ausbildungen sollten bis am 28. Februar erfolgen.

