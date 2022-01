Falkensee

Die Halbzeit des von den Freien Wählern angeschobenen Volksbegehrens „Erschließungsbeiträge abschaffen!“ ist erreicht. 80 000 Unterschriften sollen bis 11. April erreicht werden, um das Thema erneut auf Landesebene zu behandeln.

Bislang erreichte Zahl der Unterzeichner offenbar unvollständig

Vor einigen Tagen nun, am 12. Januar 2022, gab der Landeswahlleiter Brandenburg den angekündigten Zwischenstand der bislang eingeholten Unterstützerunterschriften bekannt. 21 773 Eintragungen seien demnach bislang eingegangen – das wäre rund ein Viertel der benötigten Unterschriften. Dies sei keine vollständige Zahl, sagt der Falkenseer Stadtverordnete und Havelländer Kreistagsabgeordnete für die Freien Wähler, Gerd Kirchner. So sei noch „eine beträchtliche Anzahl von Unterschriften auf dem Postweg unterwegs“, erklärt er. Insgesamt seien einschließlich dieser Unterschriften bislang knapp 29 000 Stimmen für das Volksbegehren gesammelt worden, schätzt Kirchner.

Falkenseer Gerd Kirchner lobt „starkes Team“ in der Gartenstadt

Für die Freien Wähler sei der Zwischenstand jedoch so oder so Ansporn, „in den verbleibenden Monaten noch eine Schippe draufzulegen und alles dafür zu geben, die nötigen 80 000 Unterschriften zu schaffen“, bekräftigt Kirchner. In seiner Heimatstadt Falkensee „sind wir gut dabei. Wir haben hier ein starkes Team, das sich sehr ins Zeug legt und viel Öffentlichkeitsarbeit für das Volksbegehren macht, von Flyern über Postwurfsendungen bis hin zu Plakaten“, berichtet er. Man überlege nun, das Engagement auf die Nachbar-Kommunen auszuweiten. „Bis Ende der Frist liegt noch eine mächtige Aufgabe vor uns“, weiß Kirchner. Diese wolle man jedoch in Angriff nehmen, auch wenn „der ein oder andere sicher damit gerechnet hatte, schon ein Stück weiter zu sein bei der Anzahl der Unterschriften“, wie er einräumt.

Vor rund einem Monat waren die Freien Wähler dazu übergegangen, neben der Unterschriftensammlung in den Bürgerämtern und Rathäusern sowie auf dem Postweg auch auf eine Form der Straßensammlung zurückzugreifen. Dabei haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich in Sammellisten einzutragen, die dann wie ein schriftlicher Antrag auf Zusendung der Briefeintragungsunterlagen gewertet wird. Die Zuleitung und Bearbeitung dieser Listen in den zuständigen Rathäusern samt Zu- und Rücksendung der Briefe führt allerdings zu einer Verzögerung. Die auf diesem Wege gewonnenen Unterschriften seien somit bei der offiziellen Angabe des Zwischenstandes am 12. Januar 2022 ebenfalls noch nicht berücksichtigt gewesen, heißt es seitens der Freien Wähler.

Freie Wähler kritisieren „beispiellose Behinderung“ des Volksbegehrens

Sie kritisieren zudem stark, dass sie einer „beispiellosen Behinderung im Hinblick auf die praktischen Abläufe des Volksbegehrens ausgesetzt“ seien. „Die Beeinträchtigungen durch zahlreiche Kommunalverwaltungen haben bereits zu einem Nettoverlust von etwa 15 000 Unterschriften geführt“, erklärten die fünf Vertrauenspersonen der Wählerinitiative, zu denen auch Gerd Kirchner zählt, im Zuge der Bekanntgabe der aktuellen Zahlen. „Die Probleme reichen von der Nichtzuleitung der Briefeintragungsunterlagen oder der massiv verzögerten Bearbeitung dieser über die Blockierung der gängigen Mailadressen, sodass die Briefwahlanforderung tausender Bürger erfolglos verlief, bis hin zur Löschung von Bestellungen und die unzureichende Online-Darstellung auf den Webseiten der Gemeinden“, klagen die Initiatoren. „Selbst jetzt, nach der Hälfte der regulären Zeit, sind die Mängel nicht überall abgestellt“, heißt es weiter. Erschwerend komme hinzu, dass coronabedingt die persönliche und telefonische Erreichbarkeit vieler Rathäuser extrem eingeschränkt sei.

Die Freien Wähler fordern aus diesem Grund nun „einen Nachteilsausgleich in Form einer angemessenen Fristverlängerung“. Alle Lebensbereiche würden derzeit aufgrund der Corona-Pandemie massiven Einschränkungen unterliegen, die politische Kommunikation und direkte Bürgeransprache etwa in Form von Versammlungen oder Infoständen sei entsprechend erschwert. In der Summe führe dies dazu, dass das Volksbegehren zur Abschaffung der Erschließungsbeiträge für Sandpisten „nicht mehr unter fairen und den gesetzlichen Mindestansprüchen genügenden Bedingungen durchgeführt werden kann“, argumentieren sie. „Wir gehen davon aus, dass die demokratischen Parteien dieses grundsätzliche Problem erkennen und eine faire und angemessene Lösung finden.“

Freie Wähler wollen Anstrengungen und Kräfte noch stärker mobilisieren

Analog zur Aussage von Gerd Kirchner wollen die Freien Wähler davon abgesehen brandenburgweit ihre Anstrengungen und Kräfte für das Volksbegehren, welches laut aktuellem Stand noch bis zum 11. April 2022 läuft, verstärkt weiter mobilisieren. „Die aktuellen Zahlen zeigen, dass es noch Regionen mit hohem, nicht abgerufenem Potenzial gibt“, heißt es. Gerade in diesen sollen nun noch im Januar weitere 100 000 Bürgerbriefe verteilt werden, um für die Eintragung in die Sammellisten zu werben. Verstärken wollen die Freien Wähler zudem die Werbung für das Volksbegehren auf Social-Media-Kanälen und im Internet.

Bei erfolgreichem Volksbegehren könnte landesweiter Volksentscheid folgen

Basis des Volksbegehrens ist die Überzeugung der Wählergruppe, dass Straßen als Güter der Allgemeinheit nicht von einigen wenigen, die zufällig an ihnen wohnen, bezahlt werden sollten. Es sei vor allem auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, dass Familien und Senioren nicht einseitig und unverhältnismäßig belastet würden. Ist das Volksbegehren erfolgreich, das heißt, wird die benötigte Unterschriftenzahl von 80 000 im vorgegebenen Zeitraum erreicht, könnte es noch in diesem Jahr zu einem landesweiten Volksentscheid zu diesem Thema kommen.

Von Nadine Bieneck