Vom Havelland ins Silicon Valley: Sie leitet die Deutsche Schule im Start-Up-Mekka

Seit knapp einem Jahr ist das Silicon Valley ihr neues Zuhause: Gemeinsam mit ihrem Mann und dem jüngsten Sohn zog Kathrin Röschel im Februar vergangenen Jahres in die Metropolenregion um San Francisco und San José, bedeutsamster Standort der IT- und Hightech-Industrie weltweit. Tech-Giganten wie Apple, Facebook und Google haben hier ihren Ursprung. Wohl nirgendwo sonst ist die digitale Welt präsenter als eben hier.

„Die Menschen sind hier schon sehr technikaffin“, bestätigt die 55-Jährige dann auch schmunzelnd. Ohne Frage: Das ist ein Pluspunkt für ihren Job, denn mehr als je zuvor lebt auch Kathrin Röschel seit Frühjahr 2020 coronabedingt in einer fast ausnahmslos digitalen Arbeitswelt. Zum 1. März 2020 übernahm die Pädagogin die Leitung der Deutschen Internationalen Schule im Silicon Valley (GISSV). Aufgewachsen in Genthin - der Vater aus Rathenow stammend, die Mutter aus Kyritz („Das Havelland ist immer unser heimlicher Zufluchtsort, wenn wir mal ins Grüne, mal raus wollen.“) - studierte sie bis zum Mauerfall an der Humboldt-Universität Mathematik und Physik. „Gleich nach der Wende erhielt ich eine Einladung mit Stipendium nach New York“, erzählt sie. Dort forschte sie zum Thema Mathematik-Didaktik. Später folgte ein weiterer Auslandsaufenthalt in Washington, bei dem sie an der Deutschen Schule unterrichtete, während ihr Mann als PostDoc bei der NASA Schwarze Löcher erforschte. Auch in Berlin war sie tätig, leitete dort die deutsch-amerikanische John-F.-Kennedy-Schule, sowie die Gail-S.-Halvorsen-Schule.

Herzlich willkommen geheißen wurde Kathrin Röschel im März an der Schule im Silicon Valley. Quelle: GISSV

Nun also die Deutsche Internationale Schule im Silicon Valley, dem Mekka innovativer Internet- und Digitalvisionen schlechthin. 450 Schüler lernen an der Einrichtung – vom Kindergarten bis zur 12. Klasse, in der sie gleichzeitig das Abitur und den High School Abschluss machen. „Am 2. März hatte ich meinen ersten Arbeitstag. Das war ein Montag. Am Freitag der darauffolgenden Woche haben wir uns selbst eine Schulung fürs Onlinelearning organisiert. Am Montag, den 16. März, sind wir ins Distanzlernen gegangen“, erinnert sie sich. Mit einer Ausnahme von drei Wochen im Oktober, „da sind wir kurzzeitig mal zurückgekehrt in eine Hybridphase“, befinden sich Schüler und Lehrer seitdem durchgängig im Homeschooling. „Es klappt gut, wir sind zufrieden“, lautet Röschels Bilanz nach einem knappen Jahr. „Auch für uns gab es viele Lerneffekte. Das reichte vom Umgang mit den Tools, die wir nutzen, bis hin zu organisatorischen und vor allem didaktischen Fragen“, sagt sie.

Regulärer Stundenplan 1:1 in den Onlineunterricht übernommen

Von Beginn an sei an ihrer Schule der reguläre Stundenplan fortgeführt worden. „Wir haben die gleichen Fächer zu den gleichen Zeiten unterrichtet wie im Präsenzunterricht. Davon sind wir keinen einzigen Tag abgewichen“, sagt sie. Genau das ist rückblickend ihrer Meinung nach das Geheimnis dafür, dass der Onlineunterricht bis heute so gut funktioniere. „Wobei, ein Geheimnis ist es eigentlich nicht. Wir haben im Wesentlichen das gemacht, was wir sonst auch gemacht haben. Nur eben online.“ Über Videokonferenzen unterrichten die Lehrer ihre Schüler seit fast einem Jahr. „Anfangs haben wir für jede Unterrichtsstunde einen eigenen virtuellen Raum eingerichtet. Inzwischen gibt es Klassenräume, in dem die Klassenverbände ihren gesamten Schultag gemeinsam verbringen und in den sich die Lehrer zu ihrer Stunde dann dazu schalten“, berichtet sie. Die Einrichtung fester virtueller Räume für den gesamten Tag - ein Lerneffekt, den auch Röschel und ihr Team in den vergangenen Monaten durchgemacht haben.

Die Wurzeln von Kathrin Röschel liegen im Land Brandenburg. Quelle: GISSV

Ihre Schüler sind durchweg mit den dafür notwendigen technischen Geräten ausgestattet. „Ab der 9. Klasse hat hier jeder einen Laptop, der dann auch in den Unterricht mitgebracht wird. Das ist hier ganz normal“, sagt sie. Jeder Schüler ab der dritten Klasse erhält parallel mit seinen Schulbüchern zudem ein Tablet. Voreingestellt sowohl mit entsprechenden Programmen, die für den Unterricht benötigt werden, als auch mit Sicherheitseinstellungen. Als Privatschule befindet sich die DISSV dabei in exponierter Situation. Das weiß auch Kathrin Röschel. Schließlich bezahlen die Eltern für den Schulbesuch ihrer Kinder eine Menge Geld. Geld, mit dem eben auch technische Geräte zur Verfügung gestellt werden. Nicht minder wichtig: „Wir haben Kollegen, die sich ausschließlich um die Einrichtung und Wartung dieser Geräte kümmern. Wenn Schüler Probleme mit ihrer Technik haben, die sie nicht allein lösen können, können sie damit jederzeit in die Schule kommen“, sagt die Schulleiterin. „So etwas kann kein Lehrer nebenbei machen. Dafür braucht es entsprechende Kapazitäten und Leute an jeder Schule.“ Neben den Tablets nutzen ihre Schüler zudem ihre privaten Smartphones auch für den Unterricht. „Solch ein Gerät hat - mit oder ohne Schule - doch inzwischen fast jeder. Es macht Sinn, sie fürs Onlinelernen zu nutzen“, findet Röschel.

Umzug auf die in Potsdam entwickelte Schulcloud des HPI steht bevor

Für Archivierung, Uploads und Downloads von Lernmaterial nutzt die Schule bislang eine eigens entwickelte Lernplattform. Nicht mehr lange jedoch, denn demnächst wechseln auch Schüler im Silicon Valley auf die in Potsdam entwickelte Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts ( HPI). „Wir arbeiten sehr gut mit dem HPI zusammen“, erzählt Kathrin Röschel, und die Freude darüber ist ihr anzumerken. So halten Experten des HPI seit geraumer Zeit an der GISSV eine spezielle Onlinevorlesung. „Wir bieten das als Unterricht für unsere Schüler und gleichzeitig als Fortbildung für unsere Lehrer an“, sagt Röschel. Die HPI-Dozenten bringen den Teilnehmern in den Vorlesungen vor allem technologische Themen von künstlicher Intelligenz über Big Data bis hin zu angewandter Informatik z.B. in der Medizin näher, lassen aber auch Platz für ethische Fragen. Inzwischen schalten sich gar weitere in den USA und Kanada ansässige Deutsche Internationale Schulen zu den Veranstaltungen dazu. „Die Professoren in Potsdam machen das abends. Dann ist es bei uns noch früh am Morgen. Der Zeitunterschied beträgt neun Stunden“, so Röschel.

Der Campus der Deutschen Internationalen Schule Silicon Valley. Quelle: GISSV

Es ist ein Beispiel, das Schule macht und bei dem alle Beteiligten eine Menge lernen und neue Ideen entwickeln, findet Kathrin Röschel, wenn sie die ersten Online-Unterrichtsstunden im vergangenen März denkt. „Am Anfang haben wir tatsächlich noch eine Menge Arbeitsblätter ausgedruckt. Aber das hat sich schnell gegeben.“ Zumal die GISSV sich zur papierfreien Schule entwickeln wolle, als Mitglied der „Green School Initiative“ auf umweltfreundlichere Alternativen setzt. Ältere Schüler führen inzwischen regelmäßig Online-Lesestunden durch, in denen sie für jüngere Schülern, z.B. aus dem zur Schule gehörenden Kindergarten und der Grundschule deutsche Bücher vorlesen. „Das ist vor allem für diejenigen, die keinen deutschen muttersprachlichen Hintergrund haben, wichtig. Sie erleben und lernen die deutsche Sprache auf diese Weise akzentfrei“, sagt die Schulleiterin. Die Videos werden anschließend auf der Schulplattform gespeichert und sind jederzeit abrufbar. Das Leseprojekt - eine von vielen Ideen, die während der vergangenen Monate entstand - löst so viel Freude aus, dass auch Mitarbeiter des Konsulats und des Goethe-Instituts jetzt vorlesen wollen.

Wenn Eltern und Haustiere im Videounterricht auftauchen

Ja, ein wenig anders habe sie sich ihren Job im Silicon Valley schon vorgestellt, räumt Kathrin Röschel schmunzelnd ein. Gleichzeitig sieht die 55-Jährige die gesamte Situation jedoch absolut pragmatisch. „Es gab für uns damals doch einfach keine Alternative. Wir haben es dann einfach gemacht. Und die Umgewöhnung, die ging erstaunlich schnell.“ Von der ersten Stunde an sei das Distanzlernen gelaufen. „Inklusive mündlicher Prüfungen und Klassenarbeiten mit offeneren, komplexeren Aufgabenstellungen“, betont sie. Letztere laden die Schüler ins Netz hoch, die korrigierten Tests werden von den Lehrern anschließend online zurück versandt. Mitunter löse der Onlineunterricht gar Probleme, die offline schwieriger zu lösen seien. „Vor geraumer Zeit haben wir einen Chemielehrer aus Washington online zu einer mündlichen Abiturprüfung dazu geschaltet, da uns hier vor Ort die Lehrkraft dafür gefehlt hat“, berichtet Röschel. Schüler, Eltern und Lehrer zogen von Beginn an mit. „Auch wenn das für einige Kollegen durchaus gewöhnungsbedürftig und nicht immer unbedingt einfach war“, wie sie weiß. „Aber es funktioniert. Wer Hilfe bei technischen Fragen braucht, bekommt sie.“ Regelmäßig tauschen sich die Lehrkräfte in informellen Runden über ihre Erfahrungen aus. „Was wir beispielsweise auch selbst lernen mussten: Manches braucht sehr klare Regeln.“ So sei es öfter vorgekommen, dass plötzlich in den Videochats Haustiere durchs Bild liefen oder auch die Eltern ihrer Schüler aufgetaucht seien und sich mit Fragen zum Stoff gemeldet hätten. „Das war schon ein wenig kurios“, meint Röschel schmunzelnd.

Auch an der GISSV findet der Unterricht derzeit ausschließlich online statt. Quelle: GISSV

Gespannt verfolgt sie nach wie vor die Entwicklung der Schulen in ihrer Heimat. Sieht, mit welchen Problemen viele Schulen, Lehrer, Schüler und deren Familien derzeit aufgrund der Pandemie zu kämpfen haben. Dass die Vielzahl der Probleme unlösbar ist, glaubt sie nicht. „Wir alle sind irgendwann mal Lehrer geworden, weil wir jungen Menschen etwas mitgeben, sie auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden begleiten wollen“, sagt sie. Dafür gebe es viele Ansätze, viele Ideen, Stoff zu vermitteln. Auch im Distanzunterricht. „Ich bin überzeugt davon, dass die Lehrkräfte eine Menge guter Ideen haben und diese auch mit viel Engagement umsetzen wollen.“ Genau das, so Röschel, sei für erfolgreiches Distanzlernen auch wichtig. „Das Mindset spielt die entscheidende Rolle“, sagt sie. Und legt nach: „Als Lehrer wollen wir unsere Schüler für die Zukunft vorbereiten. Da dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Zukunft plötzlich da ist.“ Sie appelliert dafür, „von der ständigen Angst vor der Technik wegzukommen. Es gibt so unglaublich viele coole Sachen, die man online und virtuell machen kann. Wir können sogar den Louvre in Paris heutzutage digital besuchen. Das ist doch fantastisch.“ Genau diese Möglichkeiten sieht Kathrin Röschel als große Bereicherung. Und hofft, dass „von den Dingen, die wir jetzt nutzen, auch nach der Pandemie etwas bleibt. Zumal die Technik, wenn man sich darauf einlässt, auch viel Zeit sparen kann.“ Sie ermögliche zugleich, noch individueller auf Schüler einzugehen: „Ich kann am Rechner virtuelle Lernpakete, genau auf jeden einzelnen Schüler zugeschnitten, zusammenstellen.“

„Die Kids, die können das alles“

Kathrin Röschel ist überzeugt, dass die Schüler mit dem Onlineunterricht gut klarkommen: „Die Kids, die können das alles“, sagt sie mit Blick auf die Technik. „Sie sind uns in etlichen Sachen manchmal sogar um einiges voraus. Ich musste beispielsweise erstmal lernen, was es bedeutet, wenn ein Schüler mich zum Muten auffordert“, sagt sie lachend. Muten bedeutet, während einer Videokonferenz das eigene Mikrofon zu deaktivieren, um Überschneidungen zu verhindern. Auch so eine neue Erfahrung, die es im Präsenzunterricht nicht gibt, die virtuell jedoch gang und gäbe ist. In der kommenden Woche beginnen an der GISSV die schriftlichen Abiturprüfungen. „Wir haben die Aufgaben extra nochmal abklopfen lassen, ob wir wirklich alle Themen im Unterricht behandelt haben“, sagt sie. Das Ergebnis: Der komplette, vorgegebene Stoff wurde geschafft. Trotz Distanzlernens. „Unsere Schüler sind gut vorbereitet“, ist Kathrin Röschel überzeugt.

Der Campus der Schule im Silicon Valley. Quelle: GISSV

So gut sich ihre Schüler und Lehrkräfte digital auch eingelebt haben: „Natürlich vermissen wir uns alle gegenseitig auch schrecklich und freuen uns sehr, wenn wir wieder die so wichtigen sozialen Aspekte ins Lernen und Unterrichten einbauen können“, hält die Schulleiterin fest. Gleichzeitig, das sei ihr wichtig, betont sie mit einem Lächeln auch: „Neben Informatik unterrichten wir hier durchgängig auch das Fach Ethik, damit die Kids nicht völlige Technik-Geeks ohne Sinn für ihre Mitmenschen und die Gesellschaft werden.“

Von Nadine Bieneck