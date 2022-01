Von Grünefeld bis Ribbeck: Ein Jahr mit Klassik, Ska, Rock und Pop

Havelland

In normalen Festivalzeiten zieht es im Sommer 10 000 Leute an den Kiessee von Grünefeld. Das havelländische Dorf ist Schauplatz für das Festival „Nation of Gondwana!“, neben dem Antaris-Festival in Stölln die besucherreichste Musik- und Tanzveranstaltung im Havelland. Und die soll es auch in diesem Jahr wieder geben.

Gondwana in Grünefeld

Vom 22. bis 27. Juli steht Gondwana im Kulturkalender des Havellandes. Der hat in diesem Jahr viel zu bieten, alle Organisatoren haben geplant, wenn auch unter manchem Corona-Vorbehalt.

Das Frierock-Kollektiv bereitet ihr Festival in Friesack vor. Quelle: Veranstalter

So sind im Schloss Ribbeck schon die ersten zwei Konzerte Ende Januar und Mitte Februar abgesagt, aber viele andere stehen noch im Veranstaltungsplan.

Smokie in Ribbeck

Das reicht von Großveranstaltungen bis zu intimeren Lesungen. Zu den Konzerten mit großem Rahmen gehören die beiden – wegen Corona bereits schon einmal verschobenen - Konzerte mit der englischen Pop-Rock-Gruppe Smokie am 11. Juni und die Summer-Night mit einer Simon-&-Garfunkel-Revival Band am 3. Juli. Die Zusammenarbeit mit Jazz Radio’s „The Orange Room“ wird fortgesetzt. Im Schloss ist unter anderem eine Lesung mit dem Schauspieler Sky du Mont angekündigt.

Im Schloss Ribbeck haben auch die Havelländischen Musikfestspiele ihren Sitz. „Es wird uns weiterhin geben, das steht fest“, sagt Madleen Fox, die Geschäftsführerin der Musikfestspiele.

Maxim Shagaev spielt bei den Falkenseer Musiktagen. Quelle: Regine Buddeke

Erste Veranstaltungen stehen im Terminplan: Am 19. März im „Stall“ Päwesin mit Avner Geiger (Querflöte), Yehuda Inbar (Klavier) & Mimi Sheffer (Sopran & Gast), im März mit der italienischen Pianistin Marcella Crudeli auf Schloss Ribbeck und im April mit dem Bläserquintett JuVentus Berlin in Petzow. „Wir setzen in diesem Jahr unsere Kinderveranstaltungen unter dem Titel ,Havelländische Musikfestspiele for Kids’ fort“, sagt Madleen Fox. Inhaltlich wird sich manche Veranstaltung mit E.T.A. Hoffmann auseinandersetzen, der deutsche Schriftsteller und Komponist starb vor 200 Jahren.

Falkenseer Musiktage

Zu den fest etablierten Musikfestivals im Havelland zählen auch die Falkenseer Musiktage. „Wir fangen das Jahr tatsächlich optimistisch an, denn wir haben vor, die Falkenseer Musiktage wie gewohnt in der ersten Jahreshälfte stattfinden zu lassen“, sagt Isabelle Engelmann, die künstlerische Leiterin des Festivals. Die konkreten Termine sind der 29. April bis 1. Mai und 6. bis 8. Mai. Thema und Titel des Festivals ist dieses Jahr: „Auf ein Neues!“

Smokie will open air am Schloss Ribbeck auftreten. Quelle: Smokie

„Damit wird sowohl auf das Terminliche angespielt – wir wagen erneut unseren ursprünglichen Termin - als auch auf zwei bereits trotz Corona erfolgreich durchgeführte Musiktage und dass wir diese neuen jetzt mit gleicher Kraft anpacken werden“, sagt Isabelle Engelmann.

Der Kartenverkauf wird am 28. März starten. Mit von der Partie sind einerseits wieder Künstler, die das Falkenseer Publikum besonders für sich eingenommen haben in den letzten Jahren, wie der „Teufelsgeiger“ Andrej Ur und der Akkordeonist Maxim Shagaev beim Eingangskonzert und das Ensemble „Swinging words“ mit einer Jazz-Revue über Gershwin, sowie Volker Jaekel und Gert Anklam beim Konzert von Orgel mit Saxophon.

Die Scheune von Paretz ist Ort für Klassikkonzerte, 2022 mit dem Juilliard String Quartet. Quelle: Marlies Schnaibel

Als neue Künstler nach Falkensee sind eingeladen der bekannte Jazz-Pianist und Leiter des Jazz-Instituts Berlin Wolfgang Köhler mit seinem Kollegen James Scanell an der Klarinette für das Jazz-Konzert und der Berliner Philharmoniker und Bratschist Martin Stenger mit seiner Frau, eine bemerkenswerte Pianistin, die zusammen die bekannte Sonate von Brahms für Bratsche und Klavier und Schumanns Dichterliebe spielen werden.

Klassik in Paretz

Musikfreunde schauen im Havelland auch immer wieder nach Paretz. Hier wird für den 12. Juni ein besonderer musikalischer Genuss für Klassikfreunde angekündigt. Die Brandenburgischen Sommerkonzerte laden ein. Erstmals wird das amerikanische „Juilliard String Quartet“ nach Brandenburg kommen. Das Quartett wird in der Kulturscheune Paretz unter anderem Antonín Dvorkas berühmtes „Amerikanisches Streichquartett“ aufführen.

Open Air Festival "Nation of Gondwana" am Kiessee in Grünefeld. Quelle: Enrico Berg

Und noch einmal ein kräftiger musikalischer Stilwechsel: Das alternative Frierock-Festival ist für den 12. und 13. August 2022 rund um die Freilichtbühne Friesack angekündigt. Seit beinahe zwei Jahrzehnten laden die Organisatoren zum Frierock-Festival ein und holen dafür Bands aus fast allen Genres auf die Bühne. Alles nach dem Motto: „Punk, Ska, Rock, Hardcore – Hauptsache es wird getanzt.“

Von Marlies Schnaibel