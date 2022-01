Von Rathenow bis Premnitz: Wird der Karneval dieses Jahr doppelt heiß und Open Air?

Westhavelland

Mit den Prunksitzungen ab Mitte Februar bis zum Rosenmontag am 28. Februar sollte die heiße Phase der närrischen Saison 2021/2022 beginnen. Darauf hatten sich nicht nur die in den Vereinen der Region organisierten Narren gefreut.

Die Übernahme des Stadtschlüssels durch die meisten Vereine am 11.11, 11.11 Uhr, fand noch statt. Mit der Entwicklung der Corona-Pandemie haben die Vereine nun entschieden, ihre Veranstaltungen abzusagen oder teilweise zu verschieben. Damit finden Karnevalsveranstaltungen zum Teil im Sommer und Open Air statt. Bereits die Saison 2020/2021 fiel grundsätzlich aus.

Die Rathenower Prinzessin Manuela I. mit RCC-Präsident Mario Lienig während einer Gesangseinlage des RCC-Prinzenpaares zur 14. RCC-Fremdensitzung im vergangenen Jahr. Quelle: Hoffmann

„Auf unserer erweiterten Vorstandssitzung mussten wir auf Grund dHr sich weiter verschlechternden Coronalage und des dadurch mäßigen Verkaufs von Eintrittskarten den Beschluss fassen, dass wir auch in diesem Jahr keine Veranstaltungen durchführen werden“, so Mario Lienig, Präsident des Rathenower Carneval-Clubs.

Bundesverband prüft derzeit

„Der Bundesverband prüft derzeit, bei Verbesserung der Lage im Frühjahr auch Karnevalsveranstaltungen nach Aschermittwoch stattfinden zu lassen.“ Zudem kann man Tanzensembles des RCC auch für andere, wie private Veranstaltungen buchen. Deshalb setzen die verschiedenen Tanzgruppen ihr Training im Rahmen der Möglichkeiten weiter fort, auch um eventuell kurzfristig in der Lage zu sein, ein komplettes Programm für Prunksitzungen im Frühjahr zusammenstellen zu können.

„Die Minkis“ vom GCC mit ihrem Hihop-Tanz zur BCV-Prunksitzung 2019/2020. Quelle: Hhoffmann

Der RCC hatte in der Region in dieser Saison noch am meisten Glück. Nach Umzug durch die Innenstadt übernahmen Prinzenpaar und Elferrat, nach 2021 intern, am Rathaus wieder öffentlich den Schlüssel der Stadt.

Umzug kontrovers diskutiert

Eine Woche später fand auch, zur Freude der Narren und vieler Rathenower, der vierte karnevalistische Umzug mit 15 Gastvereinen aus der Region, Brandenburg und Sachsen-Anhalt durch die Innenstadt statt – auch wenn er teilweise kontrovers diskutiert wurde.

Im Anschluss konnte der RCC mit der 14. Fremdensitzung im „Schwedendamm“ unter 2G-Bedingungen auch die erste der Veranstaltungen der Saison 2021/2022 durchführen.

Der stellvertretende Bürgermeister Jörg Zietemann (re.) übergibt 2021 den Stadtschlüssel an RCC-Präsident Mario Lienig und das Prinzenpaar Manuela I. und Uwe III. Quelle: Hoffmann

Am RCC-Umzug nahmen auch die Premnitzer teil. Eine Schlüsselübergabe an das Premnitzer Prinzenpaar Jeanny Kremp (15) und Jeremy Knobloch (17) durch Bürgermeister Ralf Tebling fand am 11.11. auch in Premnitz statt. „Nachdem die Saison 2020/2021 komplett ins Wasser fiel, hoffen wir noch, dass wir die Prunksitzungen der diesjährigen Saison im Februar durchführen können und freuen uns auf unser Publikum.

Das BCV-Männerballett im Stil der „Bunten 20er Jahre“ zur BCV-Prunksitzung der Saison 2019/2020. Quelle: Hoffmann

Noch haben wir nicht aufgegeben und unsere Tanzgruppen proben fleißig“, so der langjährige ehemalige PCC-Präsident Frank Hoffmann noch Ende des Jahres und sagt heute: „Auf Grund der aktuellen Situation können wir die Verantwortung weder für unser Publikum, noch für unsere Aktiven übernehmen. Deshalb haben wir uns entschieden, alle Veranstaltungen für den Februar abzusagen.“

Auftritt der „Grünen Garde“ des RCC zur Schlüsselübergabe 2021 auf dem Hof des Rathauses. Quelle: Hoffmann

Beim Buckower Carnevalsverein gab es zur Schlüsselübernahme am 11.11. eine Premiere Mit Iva I. und Titus II. gab es beim BCV erstmals ein Kinderprinzenpaar – die Kinder des diesjährigen Prinzenpaares Annekathrin I. und Felix II.

Milower Bürgermeister im Elferrat

Der Bürgermeister der Gemeinde Milower Land, Felix Menzel, ist seit vielen Jahren Mitglied des Elferrats beim BCV. und seine Ehefrau engagiert sich beim Training des Tanz-Nachwuchses. Auch der BCV hat nun seine anstehenden Prunksitzungen abgesagt.

Auftritt der „Sternchen“ des RCC zur 14. RCC-Fremdensitzung im vergangenen Jahr. Quelle: Hoffmann

Bei den Garlitzer Narren startete die närrische Saison, mit der dritten Prunksitzung nach Aschermittwoch, schon immer traditionell spät. Nachdem die Gaststätte im benachbarten Buschow aus Altersgründen aufgab, lud der Garlitzer Carneval Club deshalb bereits in den vergangenen zwei Jahren in die Kulturscheune der Gaststätte „Stadt Rathenow“ in Stechow ein.

Das GCC-Männerballett als „Die stramme Herrengruppe“ als Bauarbeiter zur BCV-Prunksitzung 2019/2020. Quelle: Hoffmann

„Wir hatten uns bereits für die Saison 2020/2021 entschieden, auf der Bühne am Dorfanger zu einer karnevalistischen Open-Air-Veranstaltung im September 2021 einzuladen. Damit waren Training und Vorbereitungen nicht umsonst“, so GCC-Mitglied Sabine Krüger. „Der Erfolg gab uns recht. Und so haben wir bereits im November letzten Jahres entschieden, auch in diesem Jahr Karneval im Sommer zu feiern.“ Der Sommerkarneval findet am 1./2. Juli statt.

PCC-Prinzenpaar Jeanny Kremp (15) und Jeremy Knobloch (17) zum RCC-Umzug 2021. Quelle: Hoffmann

Eine der Karnevalshochburgen in der Region ist Friesack. Der 1953 gegründete Friesacker Karneval Club veranstaltet seit Jahrzehnten einen Rosenmontagsumzug mit mehreren Gastvereinen. Zum 11.11.2021 zeigten sich die Narren des FKC auf der Straße, um die „Fahne“ hochzuhalten. Auch der FKC hatte alle Veranstaltungen 2021/2022 abgesagt.

Von Uwe Hoffmann