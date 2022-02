Von Rathenow nach Beelitz: Joachim Muus ist der Laga-Mann

Rathenow

Im Grunde ist Joachim Muus nicht der Mensch, der im eigenen Garten werkelt, Rosen schneidet und Rasen mäht.

Seit der ehemalige Geschäftsführer des Optikparks im Jahr 2018 in den Ruhestand ging, hatte der Berliner andere Ideen. „Zunächst habe ich meinen eigenen Kiez neu erkundet“, sagt Muus, der über viele Jahre weg gar keine Zeit hatte, sich in seiner Heimatstadt richtig zu bewegen. Rathenow kannte und kennt Joachim Muus wie seine Westentasche.

Vermarktung in der Agentur

Begonnen hatte das alles im Jahr 2003. Rathenow stand mitten in den Vorbereitungen zur Landesgartenschau, die drei Jahre später stattfinden sollte. Joachim Muus war damals Mitarbeiter der Werbeagentur Runze und Casper.

Diese kannte sich in der Vermarktung von Landesgartenschauen aus. Andreas Runze und Joachim Muus sollten Druck auf den Kessel bringen. Die Laga-Begeisterung in Rathenow und dem Land Brandenburg sollte endlich geweckt werden.

Elfie Balzer, Maskottchen Opti, Joachim Muus (v.l.). Quelle: Joachim Ebert

Mit Geschäftsführern und Pressesprechern hatte es sich Rathenow zur Laga nicht leicht gemacht. Irgendwann zog Bürgermeister Ronald Seeger die Reißleine und machte den Kulturchef der Stadt, Hans-Jürgen Lemle zum Chef der Laga-GmbH.

Und Lemle wiederum machte Joachim Muus zum Pressesprecher, der fortan täglich in Rathenow anwesend war. „Das war eine spannende Zeit“, erinnert sich Joachim Muus. Die Mitarbeiter in der Laga-GmbH waren eine verschworene Gemeinschaft.

Andreas Kenzler war bereits Gartenbeauftragter bei vielen Landesgartenschauen. Quelle: Ildiko Röd

Das Ehepaar Kenzler aus Sachsen-Anhalt war für die Blumenbilder und Hallenschauen zuständig, Elfi Balzer aus der Stadtverwaltung wurde ins Boot geholt, in dem auch Planer Hagen Roßmann saß. „Wir haben tolle Ideen entwickelt – die mit dem Schubleichter als Verbindung vom Mühlenhof zum Optikpark und die Idee, die Mühlengebäude zu sanieren.“

Joachim Muus ist immer noch begeistert, wenn er von der Zeit spricht. Die Landesgartenschau 2006 wurde ein durchschlagender Erfolg. Die Rathenower entdeckten ihr Selbstwertgefühl, sie erwiesen sich als gute Gastgeber. Woche für Woche gab es neue Erfolgsmeldungen.

Und so ging es nach der Laga weiter

Eine Laga dauert ein halbes Jahr – und dann? Joachim Muus gehörte zu den maßgeblichen Personen, die das Nachnutzungskonzept strickten – den Optikpark.

Und damit hatte Rathenow ein echtes Alleinstellungsmerkmal. „Wichtig war für uns, dass wir die Marke Optikpark immer weiter entwickelt haben“, sagt Muus. Zunächst in Zusammenarbeit mit Optikpark-Chef Hans-Jürgen Lemle. Später waren Joachim Muus und Elfie Balzer gleichberechtigte Geschäftsführer.

Optikpark Rathenow, Flößer auf dem Havel-Altarm. Quelle: Markus Kniebeler

Die Besucherzahlen stimmten in den Folgejahren. Gleich nach der Landesgartenschau hatte Muus für einige Monate die Stadt Rathenow verlassen. Oranienburg war das nächste Ziel. Die Agentur Runze und Casper war hier ebenfalls Teil des Teams und Joachim Muus entwickelte Ideen für die Nachfolge-Laga.

Doch dann – noch in den Vorbereitungen für das Oranienburger Event – holte Hans-Jürgen Lemle Joachim Muus nach Rathenow zurück. Nun war er fester Mitarbeiter im Optikpark. Die Fahrt mit der Bahn von Berlin nach Rathenow war inzwischen längst ein Teil des Arbeitstages.

Talk im Park

Und in der ehemaligen Laga-Stadt, die nun auf dem Wege war, eine Bundesgartenschau-Kulisse zu werden, kamen sie immer wieder zusammen – die Gartenschauprotagonisten aus dem Jahr 2006. Radiomoderatorin Marina Ringel interviewte für die Reihe „Talk im Park“ interessante Gäste.

Zum Kämpfer entwickelte sich Joachim Muus mit Elfie Balzer immer, wenn im Raum stand, die Finanzen zu kürzen. „Der Optikpark kostet die Stadt einiges Geld“, räumt Muus ein. Aber der wirtschaftliche Nutzen – vor allem durch die Touristen – sei viel höher und gewinnbringend für die ganze Stadt.

Elfie Balzer und Joachim Muus hatten sowohl die Buga als auch die Optikpark-Saison im Blick. Quelle: Markus Kniebeler

Bis zur Saison 2018 blieben Elfie Balzer und Joachim Muus im Optikpark. Danach war Schluss, das Geschäftsführer-Duo ging in den Ruhestand.

Die Frage, ob er sich noch einmal vorstellen könne, für eine Gartenschau zu arbeiten, beantwortete Joachim Muus deutlich mit Nein. Andere Dinge, die in den Jahren davor zu kurz gekommen waren, standen im Fokus. Kultur, Bücher – und die Wiedererkundung des eigenen Kiezes.

Der Wanderzirkus

Die Teams, die Landes- und Bundesgartenschauen vorbereiten, sind, das muss man wissen, wie ein Wanderzirkus. Ist eine Gartenschau vorbei, zieht man zur nächsten. Irgendwo ist ja immer eine. Und so trifft man sich immer wieder.

Das Landesgartenschau-Wissen von Joachim Muus war in anderen Städten kein Geheimnis. Und als feststand, dass die Landesgartenschau 2022 in Beelitz stattfindet, saß Joachim Muus plötzlich wieder im Boot. Inzwischen ist er Projektleiter.

Der Optikpark Rathenow präsentiert sein Saisonprogramm einem großen Publikum auf der Grünen Woche. Marina Ringel (links) mit Joachim Muus. Quelle: Joachim Wilisch

Und schaut man sich auf der Internetpräsentation der Laga Beelitz ein wenig um, trifft man auf bekannte und überaus freundliche Gesichter. Da ist Marina Ringel, die Mitgeschäftsführerin ist. Gartenbeauftragter ist – richtig: Andreas Kenzler. Die Hallenschauen betreut Manuela Kenzler. Die Marketingabteilung leitet Andreas Runze.

Und da geht es wieder los

Da ist sie also wieder – die verschworene Gemeinschaft. Joachim Muus hat jetzt die Landesgartenschau in Beelitz vor Augen. Und die soll – ebenso wie die in Rathenow – ein Erfolg werden. Auch in der Nachnutzung. Das ist aber eine andere Geschichte.

Von Joachim Wilisch