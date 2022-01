Vor 25 Jahren: Landtags-SPD denkt über Havelbrücke bei Strodehne nach

Strodehne

Die Älteren erinnern sich. Vier Autos hatten auf der Strodehner Havelfähre Platz. Nicht gerade viel, wenn man bedenkt, dass der Fluss eine wichtige Straßenverbindung durchschnitt – nämlich die nach Havelberg. Wer spät am Abend von der Arbeit zurück fuhr, musste unter Umständen einen langen Umweg in Kauf nehmen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nett fanden es nur die Berliner, die einen Ausflug ins Havelland machten. Gemächlich ging es über den Fluss – Romantik pur. Doch dafür war keine Zeit im hektischen Arbeitsalltag.

Großer Wunsch

Rund 25 Jahre ist es nun her, dass die Landespolitiker dem Wunsch der Strodehner nachgaben. Eine Brücke sollte über die Havel gespannt werden, damit die Fähre vor Anker gehen kann.

Plötzlich Ärger

Im Jahr zuvor hatte es allerdings mächtig Ärger gegeben. Plötzlich kostete die Überfahrt Geld und die Fährzeiten wurden verändert. In Potsdam wurde spitz gerechnet und die Erkenntnis, dass der Fährbetrieb viel kostete und wenig einbrachte, ließ die Erkenntnis reifen, dass der schwimmende Flussübergang keine Zukunft hat.

Als dann bekannt wurde, dass der Fährbetrieb eingestellt wird, ohne dass über eine Brücke geredet worden war, regte sich in Strodehne Widerstand. Das Fernsehen zeigte Bilder von aufgebrachten Bürgern. Der Verein „Wiederaufbau Havelbrücke Strodehne“ gründete sich.

So berichtete die MAZ im Jahr 1997. Quelle: Joachim Wilisch

Im Januar 1997 beschäftigte sich die SPD-Landtagsfraktion mit der Brücke. Jörg Vogelsänger, inzwischen Minister a. D., war seinerzeit Sprecher der Landtagsfraktion. „Der Betrieb der Fähre ist auf Dauer nicht mehr sicherzustellen“, sagte er. Das Land hatte die Idee, die Verantwortung für die Fähre dem Kreis oder der Gemeinde zu übertragen. Doch Kreis und Gemeinde lehnten ab.

Und so reifte die Entscheidung, kein Geld mehr in die Reparatur der Fähre zu stecken. Diese stand bevor. „Ab 1998 müssten wir einen hohen Betrag in die Modernisierung investieren“, führte Jörg Vogelsänger aus. Die Rede war von mehreren hunderttausend D-Mark.

Jörg Vogelsänger war Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Quelle: Bernd Gartenschläger

Es sei an der Zeit, so der Sprecher, „Nägel mit Köpfen“ zu machen. Der Bau einer Brücke wurde damals mit etwa 3,5 Millionen D-Mark veranschlagt. Und wieder spielte das Geld eine wichtige Rolle. Denn alleine wollte das Land die Brücke nicht finanzieren. Landkreis und Gemeinde sollten ihren Teil tragen.

Das Land stehe zu seiner Verantwortung, hatte der SPD-Landtagsabgeordnete Heiko Müller gesagt. „Das Brückenprojekt ist für uns wichtig.“ Auch der Kreis sehe Möglichkeiten, Geld beizusteuern.

Mit dem Agrarfonds

Bei 3,5 Millionen Mark bliebt es nicht. Den Großteil der Kosten von 5,8 Millionen Mark trug der Agrarfonds der Europäischen Union. 1,7 Millionen kamen vom Innenministerium. Nur die Landesregierung von Sachsen-Anhalt konnte man nicht zur Verantwortung ziehen, weil die Landesgrenze erst 200 Meter hinter der Brücke verläuft.

Der ehemalige Agrarminister Edwin Zimmermann. Quelle: Bernd Gartenschläger

Untrennbar verbunden mit dem Brückenbau ist der ehemalige Landwirtschaftsminister Edwin Zimmermann, der den Fördermix zustande brachte. Er hatte die Bedeutung der Brücke für die Landwirtschaft ins Spiel gebracht. Die Strodehner Agrargenossenschaft konnte ihre 80 Hektar Wiesen auf der westlichen Havelseite nur zum Heumachen nutzen.

Die Kühe hinüber zu bringen, war mit der Fähre nicht möglich. Und ausgerechnet von Juli bis September waren der vielen Touristen wegen die Wartezeiten für die Mähdrescher an der Fähre besonders lang. Das kostete bis zu 3 000 Mark pro Saison.

Erste Brücke bis 1971

Edwin Zimmermann hatte sogar Chancen, der Namensgeber für die Brücke zu werden. Jedoch entschied man sich später für die neutrale Bezeichnung „Havellandbrücke“ – auch weil sich um Zimmermann die so genannte Backofenaffäre rankte .Trotzdem erinnert man sich in Strodehne gerne an Zimmermann, der letztlich erkannte, dass die Brücke auch touristisch ein Zeichen setzen würde.

Eine Brücke gab es ja schon einmal. Sie war aus Holz und sollte den Landwirten den Übergang auf die Westseite der Havel ermöglichen. Aber im Jahr 1971 war die Brücke so kaputt, dass sie weggerissen wurde. Stattdessen nahm die Fähre ihren Betrieb auf. Mit der neuen Art des Havelübergangs hatten sich die Menschen im Ländchen Rhinow bald arrangiert.

Eine Infotafel zum Ländchen Rhinow steht vor der Brücke. Quelle: Norbert Stein

Der letzte Fährmann war übrigens Klaus Tennigkeit. Lange hatte der das Boot von Ufer zu Ufer gesteuert. Hatte Menschen kennengelernt und viel von der Havel gesehen. Als 1999 die Brücke eingeschwommen wurde, wurde der Fährmann wehmütig. „Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten“, sagte er.

Nicht ganz von Bord

Klaus Tennigkeit war beim Straßenbauamt angestellt und wurde, nachdem er von Bord gegangen war, mit neuen Aufgaben bedacht – wenn auch zu Lande. „Bevor wir in Strodehne Sackgasse werden, ist mir die Brücke doch lieber“, diktierte Tennigkeit Journalisten in den Block.

Ob die Brücke tatsächlich alle Erwartungen erfüllt hat, die vor 25 Jahren gehegt wurden? Sicher ist, dass sich viele gar nicht vorstellen können, dass es diesen bequemen Übergang über die Havel einmal nicht gegeben hat. Diese Erinnerung wach zu halten, ist Sache der Strodehner Dorfhistoriker.

Von Joachim Wilisch