Vor 25 Jahren fiel in Premnitz der Startschuss für Polyamid 2000

Premnitz

Die Euphorie war groß. Joachim Aurich, im Jahr 1997 noch Bürgermeister der Stadt Premnitz fasste sich kurz: „Das ist, wie wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen“, verkündete er. Im Januar 1997 waren in Premnitz noch die tiefen Spuren des industriellen Zusammenbruchs nach 1990 zu sehen und zu spüren.

Da tauchten Vertreter der Gesellschaft GUSA auf, die auf der Suche nach einem Standort für ein neues Teppichrecyclingwerk waren. Am Ende waren sie der Überzeugung, dass sich das große Vorhaben in Premnitz am besten umsetzen lässt. Vor allem wegen der Voraussetzungen in der Planungsphase.

Spezielles Verfahren

Die GUSA-Leute waren für die Polyamid 2000 AG auf Suche. Dieses Unternehmen wollte sich neue Regelungen zur Abfallentsorgung zunutze machen. Teppichböden aus Kunststoff sollten nicht mehr in Deponien oder Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden. Mit einem speziellen Verfahren sollte aus den Teppichböden ein Kunststoffgranulat gewonnen werden, das wiederum zur Produktion unterschiedlicher Erzeugnisse taugen sollte.

Im Heizkraftwerk Premnitz sollten die Reste, die beim Produktionsprozess entstehen, verbrannt werden. Mit der Energie sollten Unternehmen auf dem Werksgelände mit Dampf versorgt werden.

Sie waren optimistisch: Bürgermeister Joachim Aurich (rechts) und Landrat Burkhard Schröder (Mitte). Quelle: privat

Die Zahlen, die vorgelegt wurden, waren beeindruckend. 350 Millionen Mark wollte Polyamid 2000 investieren. 386 Arbeitsplätze sollten entstehen, 100 davon für Frauen.Dazu war die Rede von 40 Ausbildungsplätzen.

Die Prognosen waren beeindruckend, und groß war die Hoffnung auf einen richtig großen Arbeitgeber in Premnitz. Und es ging 1997 auch gleich mit Bau und Planung los. Im Jahr 2001 startete im August der Vollbetrieb.

Nur 60 Prozent

Das Werk arbeitete mit einer Auslastung von 60 Prozent, die nun kontinuierlich erhöht werde, sagte der im Unternehmen für Rohstoffe zuständige André Karutz. Da in dem Werk ein weltweit einmaliges Recyclingverfahren angewendet wird, hätten im Probebetrieb die Abläufe geprüft werden müssen.

Jetzt sei das Unternehmen bereit, aus ganz Deutschland und Europa alte Teppiche in hochwertiges Perlon und auch Nylon zu recyceln. Beliefert wurde das Unternehmen von großen Abfallentsorgern wie ALBA oder der Berliner Stadtreinigung. Im ersten Jahr sollten 120 000 Tonnen alter Teppiche zu 23000 Tonnen Nylon und Perlon verarbeitet werden.

Die Wirbelschichtanlage im Jahr 2021, kurz bevor sie endgültig abgeschaltet wurde. Quelle: Bernd Geske

Bis zum Jahr 2005 sollte die Verarbeitungskapazität auf 360 000 Tonnen steigen. Ein Schub erwartete man sich von der gesetzlichen Regelung, die vorschrieb, dass ab Mitte 2005 keine Altteppiche mehr unbehandelt auf Mülldeponien entsorgt werden dürfen. Das waren in Deutschland jährlich 400000 Tonnen alter Teppiche, in Europa sogar 1,5 Millionen Tonnen.

Angespannte Lage

Doch bereits im November 2002 gab es erste Anzeichen, dass die Recycling-Idee nicht funktionierte. Von einer „angespannten Situation“ war im Werk die Rede. Deutsche Altteppiche gab es nämlich weder in der benötigten Menge noch in geeigneter Qualität (zu niedriger Polyamid-Gehalt). Nun sollte die Anlage verstärkt US-Teppiche verarbeiten, weil diese einen hohen Polyamid-Anteil haben und sortenrein sind.

Außerdem lagen die auf dem Markt erzielbaren Preise für Polyamid-Produkte auf einem niedrigen Niveau. Zugleich wurde der Versuch gestartet, weitere Einnahmequellen zu erschließen. In der Wirbelschichtanlage, wo die Produktionsreste verbrannt wurden, sollten nun auch anderer Müll verbrannt werden.

Roy Wallenta war Bürgermeister, als Polyamid Insolvenz anmeldete. Quelle: Joachim Wilisch

Doch alle Versuche, das Werk auf einen guten Weg zu bringen, scheiterten. Die Polyamid 2000 AG meldete im Juni 2002 Insolvenz an. Bei einer Betriebsversammlung erfuhren die Mitarbeiter des Werkes die schlechte Nachricht. Kommunalpolitiker aus Premnitz und der Kreisverwaltung reagierten in ersten Stellungnahmen betroffen – so groß waren die Hoffnungen gewesen.

Roy Wallenta, zu dem Zeitpunkt Bürgermeister der Stadt Premnitz, bewertete die Ereignisse um Polyamid als besonders tiefgreifend, „weil das Unternehmen für den Neuanfang in Premnitz stand“. Trotz aller Schwierigkeiten habe es positive Signale aus dem Wirtschaftsministerium in Potsdam gegeben. „Darum bin ich auch davon ausgegangen, dass man die Sache in den Griff bekommt.”

Tücken der Technik

Die Technologie hatte Tücken und es zeigte sich schnell: Was im Experimentierzimmer funktioniert, kann im Großen zur Falle werden. Um die 360000 Tonnen Altteppiche wollte Polyamid im Jahr verarbeiten. Das wären 330 Tonnen am Tag und 14 Tonnen in der Stunde gewesen. Im Jahr 2004 wurde die Polyamid 2000 von einem Investorenkonsortium unter Führung der belgischen Domo-Gruppe übernommen.

Zu den Investoren gehören neben den Belgiern unter anderem zwei Mittelständler, das niedersächsische Recycling-Unternehmen Relux und die Vogt-Plastic GmbH aus dem Schwarzwald sowie die örtliche Energieversorgung Premnitz (EnVP), die am Standort das Kraftwerk betreibt.

Domo stieg mit einem Konsortium ein, als Polyamid nicht mehr konnte. Quelle: privat

Inzwischen hat sich vieles verändert. Teile der Polyamid 2000 wurden den einzelnen Firmen aus dem Konsortium gegeben. Inzwischen ist die Wirbelschichtanlage vom Netz. Eon Energy from Waste betreibt nun eine große Heizkraftanlage. Polyamid 2000 war nach nur sechs Jahren ein Fall für das Geschichtsbuch. Und das blieb – bis sich das Blatt zwei Jahre später wendete – nicht der einzige Rückschlag auf dem Industriegelände.

Von Joachim Wilisch