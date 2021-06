Vor dem EM-Start: Das sagt MAZ-Orakel „Sir Henry“ vor dem Eröffnungsspiel

Paaren im Glien

„Sir Henry“ steht gelassen in der Sonne. An diesem Dienstag-Morgen. Es ist schon warm. Der Esel genießt die Ruhe. Bis das Eingangstor klackt und Thea auf die Koppel kommt. Sie hilft beim Verein „Eselfreunde im Havelland“ mit und packt mit an. Nach ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr kommt sie gern zurück nach Paaren im Glien. „Zurzeit habe ich Urlaub und helfe hier mit“, sagt sie, schnappt sich den Eimer und füllt ihn mit Futter. „Sir Henry“ steht neugierig daneben. Denn heute ist etwas anders.

Zwei Eimer der Wahl

Er ist der erste Esel, den der Verein aus schlechter Haltung gerettet hatte (er lebte in einem Hundezwinger). Thea führt ihn auf eine Extra-Koppel. Einige Meter neben dem Eingang stehen zwei Eimer mit Futter. Es duftet schon. Verwundert schaut der Esel auf die Behälter, an denen Fahnen geklebt. Futtern darf er aber noch nicht. Nur schnüffeln.

Was „Sir Henry“ noch nicht weiß: Er ist in diesem Jahr das MAZ-Orakel für die Fußball-Europameisterschaft, die 2020 wegen Corona ausgefallen ist und ab heute nachgeholt wird. Deutschland spielt in der Gruppe F und kämpft mit Frankreich, Portugal und Ungarn um den Einzug in die K.o.-Spiele.

Blick aufs Eröffnungsspiel

Der 33 Jahre alte Esel soll aber zuerst das Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien (21 Uhr/Rom) voraussagen. Wer holt die ersten drei Punkte bei der EM in der Gruppe A?

MAZ-Orakel Sir Henry setzt auf Türkei. Quelle: Sebastian Morgner

„Sir Henry hat schon Orakel-Erfahrungen“, erklärt Christine Möller, Vorsitzende des Vereins. „Bei der WM 2016 hatte er für das ZDF orakelt und gar nicht so schlecht gelegen.“ In der Tat hat sich das Tier schon über die Grenzen des Havellands einen Namen gemacht. „Ein Jahr, bevor Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde, hatte sie Sir Henry gestreichelt. Auch Brandenburgs ehemaliger Ministerpräsident Matthias Platzeck hat ihn schon gestreichelt“, plaudert Christine Möller, die „Sir Henry“ liebevoll beschreibt. „Er weiß aber auch, was er will. Er liebt Aktion, Spaß und Spiel. Kann aber Fußball nicht leiden.“

Die erste Überraschung

Orakelt hat er trotzdem. Er sagt einen klaren Sieg der Türkei voraus. Eine erste Überraschung bahnt sich an.

Von Sebastian Morgner