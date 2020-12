Vor dem Lockdown: So läuft es an den Schulen im Havelland

Havelland

Die neuen Lockdown-Regelungen haben den Schulbetrieb im Havelland am Montag mächtig durcheinandergewirbelt. Eltern waren sich zum Teil nicht sicher, wie sie sich verhalten sollten, viele Kinder blieben unentschuldigt dem Unterricht fern. In den kommenden Tagen bis zu den Ferien haben die Schulleiter gemeinsam mit ihren Kollegen und den Eltern die Aufgabe, sich auf die neue Situation einzustellen.

Schulleiter müssen improvisieren

Schulleiterin Kerstin Bachmann muss angesichts des durcheinandergewirbelten Unterrichts an der Oberschule im Poetenweg in Falkensee mächtig improvisieren. Viele Schüler der 7. bis 9. Klassen sind nach Bekanntgabe des neuen Corona-Erlasses am Montag nicht zum Unterricht gekommen. „Von einer Klasse waren nur vier Schüler da“, deutet sie die aktuell schwierige Situation an. Kerstin Bachmann und ihre Kollegen sind von der aktuellen Situation etwas überfahren worden. Da viele Eltern nicht genau wissen, was die jetzt geltenden Regeln konkret bedeuten, stellt die Schule den Elternbrief des brandenburgischen Bildungsministeriums dazu auf die Homepage. Dort ist alles ganz genau geklärt. „Wir haben eine hohe Anzahl an Entschuldigungen plus eine hohe Zahl an unentschuldigt fehlenden Schülern“, sagt Kerstin Bachmann. Die Eltern müssten ihre Kinder aber unbedingt vom Unterricht abmelden, wenn sie sie nicht zur Schule schicken, damit klar sei, wo sich die Mädchen oder Jungen aufhalten, sagt Bachmann. „Die Entschuldigungspflicht ist auch jetzt nicht aufgehoben.“

Lehrer nutzen Schul-Clouds

Der Unterricht dieser Woche wird an der Schule wie geplant durchgezogen. Lehrer müssten aber für alle, die nicht da sind, nacharbeiten – Tafelbilder werden fotografiert und in die IT-Clouds gestellt. Es werde in dieser Woche allerdings keine Lehrervideos geben, wie es für die Zeit des Homeschoolings geplant ist. Dieser Aufwand sei in der Kürze der Zeit nicht zu leisten.

Neu an der aktuellen Situation ist der Unterricht in kleineren Gruppen für die Abschlussklassen auch im Januar. Dafür sind dann zwei Lehrer pro Klasse nötig. Das muss Kerstin Bachmann wie auch die Leitung jeder anderen Schule im Sekundar-II-Bereich in dieser Woche noch organisieren, damit das vor den Ferien klar ist und alle Kollegen sicher wissen, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Der Distanzunterricht, der dann ab Januar für die unteren Klassenstufen der Oberschule außer den Abschlussklassen gilt, sei vorbereitet. Dafür mussten die Schulen in den zurückliegenden Wochen ein Konzept erstellen.

Auch in Nauen blieben viele Schulbänke leer

Auch in Nauen begann der Schultag am Montag mit einigen Unwägbarkeiten. Bis zum Mittag waren am Montag am dortigen Goethegymnasium rund 85 der knapp 600 Schüler abgemeldet worden. „Es ist jetzt sehr kompliziert, weil viele Schüler nicht mehr vor Ort sind“, sagt Schulleiter Wieland Breuer. Ihm wäre es lieber gewesen, dass die Präsenzpflicht für die Klassenstufen 7 bis 9 sowie 11 noch bis Dienstag bestehen geblieben wäre. So hätte man jetzt den Distanzunterricht ab Mittwoch besser organisieren können. Doch die Schüler können, wenn gewünscht, auch weiterhin am Unterricht teilnehmen.

Und Breuer geht davon aus, dass auch viele von ihnen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden. Für die 10. Klassen und die Schüler der Klassenstufe 12 indes besteht die Präsenzpflicht ohnehin. Dabei handelt es sich um jeweils vier Klassen.

„Wir versuchen, normal mit der Situation umzugehen. Wir haben ja schon entsprechende Erfahrungen aus der Zeit des ersten Lockdowns“, sagt Breuer. So werden die Schüler ab Mittwoch Aufgaben über die Cloud erhalten. „Wir waren schon längere Zeit angehalten, Planungen zu machen“, sagt der Schulleiter, der in engem Kontakt mit den Eltern steht. Das Wochenende stand bereits im Zeichen der Vorbereitungen.

50 Linden-Grundschüler kamen nicht

In der Grundschule am Lindenplatz in Nauen nahmen am Montag knapp 50 der insgesamt 170 Schüler nicht am Präsenzunterricht teil. Schulleiterin Heike Dietrich hatte noch am Sonntagabend den Elternbrief des Ministeriums auf die Schulwebseite gestellt. „Die Eltern können jetzt entscheiden, ob die Kinder in die Schule kommen oder zu Hause lernen. Sie wissen, wie sie übers Internet an die Aufgaben für ihre Kinder kommen. Die Ergebnisse werden dann hochgeladen, so dass der Lehrer sie kontrollieren kann. Das haben wir auch beim letzten Mal schon so gemacht“, sagt Heike Dietrich.

Für die Lehrer bedeute die Verfahrensweise allerdings erhöhten Aufwand. Nach dem Unterricht am Vormittag sitzen sie dann am Nachmittag und kontrollieren die Aufgaben der Schüler, die zu Hause sind.

Ganze Klassen in Dallgow nicht anwesend

Im Marie-Curie-Gymnasium in Dallgow-Döberitz waren am Montag nur die 10., 11. und 12. Klassen anwesend. Alle anderen ließ Schulleiterin Elke Mohr vorsorglich zu Hause. „Ich habe dazu am Sonntag alle Lehrer, Eltern und Schüler entsprechend informiert. Die Schüler, die am Montag zu Hause bleiben sollten, wurden entsprechend mit Aufgaben versorgt“, erklärt die Schulleiterin. Am Dallgower Gymnasium werden knapp 700 Schüler unterrichtet.

Diese Regelung gelte aber zunächst mal für den Montag. Wie die weitere Woche gestaltet werden soll, wolle man am Montag besprechen. Dies sei auch von weitere Entscheidungen der Politik abhängig.

„Für uns als Schule war es am Sonntag nicht leicht. Wir haben uns natürlich darauf eingestellt, das was die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten vereinbart haben, als Handlungsempfehlung zu nehmen. Dass das Land dann noch eine eigene Regelung trifft, die schon ab Montag gilt, war für uns als Schule herausfordernd“, so Mohr.

65 Prozent der Ketziner Europaschüler im Distanzunterricht

Etwa 65 Prozent der 310 Schüler der Ketziner Europaschule waren am Montag nicht zum Unterricht gekommen. „Die Eltern wussten bescheid, haben ihre Kinder abgemeldet, nachdem ich noch am Sonntag über unsere Homepage informiert hatte“, sagt Grundschulleiterin Katrin Peppler. Die Schüler, die zuhause sind, würden über das digitale Lernsystem Swop ihre Aufgaben bekommen. Beim ersten Lockdown habe das sehr gut geklappt“, so Peppler. Die Europaschule bleibt auf jeden Fall bis zum 18. Dezember geöffnet, nicht nur für die Sechstklässler. In den letzten Tagen vor Weihnachten würden keine Tests oder Klausuren geschrieben, so dass die Kinder im Homeschooling nichts verpassen.

In der Oberschule Ketzin wurden am frühen Morgen mehr als 30 der 225 Schüler von Eltern abgemeldet. „Die arbeiten zuhause mit der HPI-Schulcloud, so wie schon einmal“, so Schulleiterin Ulrike Witschas. Alle Informationen des Ministeriums seine auf der Homepage zu finden. Sie hätte sich, wie auch Ketzins Bürgermeister Bernd Lück, konkrete Vorhaben des Ministeriums gewünscht, weil „alles bisher eine Kann-Bestimmung ist und wir von den Eltern abhängig sind“, so Lück. Er könne im Moment keine Personalplanung machen, auch für die Kitas nicht, „weil wir nicht wissen, wie viele Eltern ihre Kinder zuhause betreuen werden.“ Erstmal würden alle Kitas bis 18. Dezember geöffnet bleiben. Aus Hygienegründen sei eine Durchmischung der Kinder nicht ratsam, sagt Lück am Montagnachmittag.

Kontakt zu Lehrern auch per Handy

In der E lstaler Oberschule fehlten am Montag 118 der 321 Schüler entschuldigt. 48 sind in Quarantäne (auch vier Lehrer), weil zwei Schüler mit dem Corona-Virus infiziert sind, wie Schulleiterin Karsta Höft sagte. Auch die Elstaler Schüler würden mit dem System Swop von zuhause aus gut arbeiten können. Die Lehrer stellen die Aufgaben dort bereit und kontrollieren sie auch. Außerdem sei ein Kontakt mit dem Klassenlehrer über die Schulcloud und per Handy möglich.

60 der 493 Mädchen und Jungen aus der Wustermarker Grundschule sind am Montag zuhause geblieben. Für den Distanzunterricht ist alles vorbereitet über die Schul-Cloud, so Schulleiter Michael Heinrich. „Im Zeitraum 4. bis 10. Januar werden alle Schüler im Homeschooling sein. Wie es danach weiter geht, werden wir abwarten müssen“, sagte der Schulleiter.

Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber versicherte, dass bis zum 18. Dezember erstmal alle kommunalen Kitas in der Gemeinde geöffnet bleiben.

Von Andreas Kaatz, Andreas Fröhlich, Jens Wegener und Danilo Hafer