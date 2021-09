WK 60: Alexandra Pichl kämpft um Stimmen für die Grünen

Havelland

Alexandra Pichl ist schon immer gern Rad gefahren. Schon, als sie sich noch gar nicht für grüne Politik interessiert hat. Und noch heute fährt die Frau aus Kleinmachnow mit dem Rad nach Potsdam zur Arbeit. Von dort geht es so manches Mal aber nur noch mit dem Auto weiter, das in diesen Wochen häufiger als sonst, denn Alexandra Pichl zieht es im Bundestagswahlkampf durch den Wahlkreis 60 (Brandenburg an der Havel - Potsdam Mittelmark I - Havelland III - Teltow-Fläming I).

Alexandra Pichl als Direktkandidatin im WK 60 unterwegs

Sie ist dort Direktkandidatin der Grünen. Das flache Land ist alles andere als ein Heimspiel für die Grünen, das weiß auch Alexandra Pichl. Aber es verändert sich was, das weiß sie auch, wenn sie in diesen Wochen im Havelland, in Brandenburg oder im Fläming unterwegs ist.

Fragen nach dem Verbot des Autos werden gestellt

„Da kommt schon mal die Frage, ob denn die Grünen das Auto verbieten wollen“, erzählt sie von ihren Gesprächen. „Wollen wir nicht“, sagt sie gleich klar. Aber sie wollen andere Autos, und sie wollen bessere Angebote für den öffentlichen Nahverkehr und sie wollen bessere Radwege. „Und das gerade auch in den Gebieten, die nicht nahe an der Metropole liegen und gut erschlossen sind.“ Deshalb ist für sie klar: „Gerade die Menschen im ländlichen Raum brauchen das Auto.“

Als Landesvorsitzende der Grünen unterwegs

Fremd ist der Wahlkreis Alexandra Pichl nicht. Als Landesvorsitzende der Grünen kommt sie im ganzen Bundesland rum. Hat da auch schon mal viel mit Unternehmen, Verbänden und Institutionen zu tun. Im Wahlkampf werden die Gespräch viel direkter. persönlicher. „Manchmal ist es schon ein Erfolg, mit den Menschen überhaupt ins Gespräch zu kommen“, sagt Alexandra Pichl. Auf dem Wochenmarkt gehen auch schon mal welche vorbei und winken ab. Aber die blonde, freundliche Frau lässt sich davon nicht beirren, sie geht auch dahin „wo es wehtut“. Das Neubaugebiet Hohenstücken in Brandenburg ist so ein Ort. Gespräche mit Langzeitarbeitslosen führen sofort zu sozialen Problemen. „Wir haben ein starkes soziales Profil“, argumentiert Alexandra Pichl, „wir wollen Hartz IV abschaffen.“ Die Partei will dafür eine grüne Garantiesicherung etablieren, die vor allem Kinder aus der Hartz-IV-Schleife herausholt. „Das können die nicht allein, dafür brauchen sie unsere Hilfe, damit sie eben nicht ausgegrenzt werden.“

Pichls Argumente in der Debatte über Klimaschutz und Landwirtschaft

Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren haben die Grünen im Wahlkreis 60 nur 4,2 Prozent der Zweitstimmen erreicht. 3,4 Prozent Erststimmen konnte damals Till Heyer-Stuffer auf sich vereinen. Das klingt nicht viel, war aber eine Verbesserung gegenüber der Wahl davor. Und natürlich will Alexandra Pichl in diesem Jahr mehr Stimmen für ihre Partei und deren Politik einfahren. Die Zeichen dafür stehen gut, denn, egal wohin sie kommt – ob im eher gut situierten Werder oder im sozial nicht so üppig ausgestatteten Westhavelland – das Thema Klimaschutz und Energiewandel fehlen nie bei den Kontakten. Je ländlicher das Gebiet, desto mehr stehen Landwirtschaftsthemen zur Debatte. „Bei Gesprächen mit Landwirten merke ich sehr schnell, wo die Übereinstimmungen liegen“, sagt Alexandra Pichl, „die Gespräche sind sehr konstruktiv, die ,Ressource Boden’ ist allen wichtig.“

Landwirt Gerhard Ullrich und Alexandra Pichl, Direktkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, in einem Rinderstall der Brielower Agrar GmbH. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bei ihren Fahrten durchs Westhavelland hat Alexandra Pichl gesehen: „Die Dörfer sehen gut aus, gepflegt, einladend.“ Aber sie weiß auch, dass zu einer dauerhaften Lebensqualität eine bestimmte Infrastruktur gehört. „Die Baupreise steigen längst nicht nur im Berliner Umland, das bringt die Kommunen in Schwierigkeiten“, weiß sie, „da müssen Kommunen unterstützt werden, etwa damit sie ihre Kita bauen können. Da ist die Politik gefordert.“

Große Politik wird vielleicht in Berlin beschlossen, aber sie wird vor Ort umgesetzt. „Gleichwertiges Leben in Stadt und Land ist unser erklärter Wille“, sagt sie. Sie sitzt selbst seit Jahren als Abgeordnete in der Gemeindevertretung ihres Wohnortes, weiß wie kleinteilig und konkret Politik dort ist.

Energieautarkes Dorf Feldheim als Anregung

Kein Thema ist zu groß, als dass es nicht vor Ort angegangen werden kann. Gern erzählt Alexandra Pichl von dem Beispiel Feldheim bei Treuenbrietzen, dem energieautarken Dorf im Süden Brandenburgs. „Da sieht man, was eine Kommune machen kann, wie die Leute mitgenommen werden, wie sie sehen, was mit dem Geld gemacht wird“, erzählt sie. Das können sich andere gern anschauen. Das Beispiel ist auch interessant bei dem Konflikt, wenn es um die Aufstellung von Windrädern oder Solarparks gehe. Da wird viel gestritten, auch im Havelland. Und Alexandra Pichl wirbt an der Stelle weiter für neue Energien.

Bis Sonnabend ist sie noch in Sachen Wahlkampf unterwegs. Eine Sechs-Tage-Woche hat sie sich im Wahlkampf verordnet, einen Tag hält sie sich für die Familie mit Mann und zwei Kindern frei.

Von Marlies Schnaibel