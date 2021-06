Wahlkreis 56: Anja Mayer (Linke) sucht das Gespräch im Westhavelland

Havelland

Mit einer Tour in den ländlichen Regionen der Mark startet Die Linke vor dem Sommer in den analogen Dialog mit den Brandenburgerinnen und Brandenburgern. Die Tour macht am 12. Juni im Havelland halt, das Gespräch mit den Bürgern sucht dann auch Anja Mayer, Landesvorsitzende und Direktkandidatin der Linken im Wahlkreis 56 (Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Havelland I): „Mehr als ein Jahr war politischer Dialog und Politik auf der Straße nur eingeschränkt möglich. Auch jetzt gibt es noch einiges an Einschränkungen zu berücksichtigen. Trotzdem wollen wir mit unserer Tour wieder raus aus dem digitalen Raum, hinein ins Land und dabei vor allem jene erreichen, die selten die Möglichkeit zum direkten Austausch mit der Politik haben und von digitalen Angeboten nur eingeschränkt erreicht werden“, sagt Mayer.

„Deswegen sind wir mit unserer ersten Tour in diesem Jahr bewusst eher in den kleineren Gemeinden und Orten in Brandenburg unterwegs, in denen Politik sonst eher selten live stattfindet. Ich freue mich auf den Austausch mit den Menschen im Havelland.” Mayer wird am Sonnabend Halt in Friesack, Nennhausen, Stölln und Hohennauen machen.

Der Tourenplan sieht im Detail wie folgt aus: 10 bis 11.30 Uhr Friesack, Klessener Straße, 12 bis 13.30 Uhr Nennhausen, Fouqué-Platz, 14 bis 15.30 Uhr Otto-Lilienthal-Museum Stölln und 16 bis 17.30 Uhr Hohennauen, Dorfkirche. Bei einem Kaffee oder Eis gibt es in diesen Orten die Möglichkeit, mit Anja Mayer ins Gespräch zu kommen. Die Direktkandidatin betont, dass die Tour pandemiegerecht mit den entsprechenden hygienischen Vorkehrungen stattfinden wird.

Von MAZonline