Wahlkreis 56: Mehr als 3300 Wahlhelfer stehen bereit

Havelland

Die Falkenseer haben aufgerüstet. Bei der Landtagswahl vor zwei Jahren hatten sie noch acht Briefwahllokale eingerichtet. Nun sind es bereits 16. Das ist Rekord im Wahlkreis 58.

480 Wahllokale im Wahlkreis 56 eingerichtet

So wie in Falkensee, sind die Vorbereitungen der Bundestagswahl am 26. September 2021 auch in den 25 Gemeinde-, Stadt- und Amtsverwaltungen des Wahlkreises 56 (Prignitz-Ostprignitz-Ruppin-Havelland I) in vollem Gange. Die über 170 000 Wahlberechtigten können in 424 Urnenwahlbezirken und 56 Briefwahlbezirken ihre beiden Stimmen abgeben. Meist steht das bekannte, angestammte Wahllokal wiederum zur Verfügung. Den genauen Ort des Wahllokals findet man auf der Wahlbenachrichtigung.

„Über 3300 Wahlhelfer in den Wahlvorständen und den kommunalen Verwaltungen werden im Einsatz sein, um möglichst gute Rahmenbedingungen für die Stimmabgabe zu schaffen“, sagte Kreiswahlleiter Dietmar Tripke aus Neuruppin.

Kreiswahlleiter Dietmar Tripke Quelle: Andreas Vogel

Jeder Wähler hat zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird der Wahlkreisabgeordnete unter den zwölf Bewerbern gewählt. Mit der Zweitstimme votiert der Wähler für eine der 19 Landeslisten.

Eigener Schreibstift kann mitgebracht werden

Von den Gemeinden wird viel unternommen, um den Gesundheitsschutz unter Pandemiebedingungen zu gewährleisten. Es besteht für den Wähler die Möglichkeit, einen eigenen Schreibstift zum Ankreuzen mitzubringen. Es besteht keine Nachweispflicht von „Geimpft, genesen oder getestet“. Die Wähler werden aber dringlichst gebeten, die allgemeinen Regeln (Maske tragen, Abstand halten) einzuhalten. Im Wahlgebäude und im Wahlraum muss grundsätzlich eine medizinische Maske getragen werden; Ausnahmefälle müssen nachgewiesen werden.

Viele im Wahlkreis 56 nutzen Briefwahl

Wem dies nicht möglich ist, wird empfohlen, rechtzeitig die Briefwahl zu nutzen. Dazu sollte der rote Wahlbrief möglichst bis Donnerstag, 23. September 2021, entgeltfrei über einen Briefkasten der Deutschen Post abgeschickt werden. Dazu muss man bei der Gemeinde- oder Amtsverwaltung seines Wohnortes einen Antrag auf Wahlschein mit Briefwahlunterlagen stellen. Ein Vordruck dafür befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte.

Änderung bei kleinen Wahlbezirken

Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses kommt erstmals zur Anwendung, dass bei weniger als 50 Wählern nach 18 Uhr keine Auszählung in dem betreffenden Wahllokal erfolgt. Die Auszählung muss dann zusammen mit einem anderen Wahllokal erfolgen, wohin drei Mitglieder des Wahlvorstand die Wahlurne bringen und die Stimmzettel durchmischt werden. Es gibt dann kein extra Ergebnis des kleinen Wahlbezirks.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Wahlabend können die Ergebnisse auf der Internetseite der Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin und auf www.wahlen.brandenburg.de verfolgt werden.

Von MAZonline