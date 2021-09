Wahlkreis 58: Der Falkenseer Ulrich Storm will für die AfD das Direktmandat holen

Falkensee

Längst könnte Ulrich Storm seinen Lebensabend genießen. Der ausgebildete Gymnasiallehrer, der direkt nach seinem zweiten Staatsexamen aus dem Schuldienst ausstieg und als Makler in der Immobilienbranche beruflich noch einmal völlig umsattelte, ist inzwischen immerhin 73 Jahre alt.

Seit vier Jahren in der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung

Doch die Beine hochlegen, das ist seine Sache nicht. Seit rund vier Jahren sitzt der Falkenseer, den es vor fast 20 Jahren aus Berlin ins Havelland verschlug, als Abgeordneter für die Alternative für Deutschland (AfD) in der Stadtverordnetenversammlung Falkensee. Nun ist er Direktkandidat für das Bundestagsmandat in Wahlkreis 58 (Oberhavel – Havelland II). Alles andere als ruhig verläuft der Sommer 2021 folglich für ihn, denn „ich bin viel unterwegs, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagt er.

2013 in die AfD eingetreten

2013 trat er in die gerade gegründete AfD ein. „Ich war damals mit der Politik der herrschenden Parteien nicht einverstanden“, erklärt er seine Beweggründe. Die Flüchtlingspolitik sei damals noch kein zentrales Thema gewesen, „wenn auch schon sichtbar“, sagt er. Viel mehr jedoch habe ihn die Finanzpolitik umgetrieben. Dass mit „unserem erarbeiteten Vermögen, unseren Steuergeldern andere Länder gerettet werden, die schlecht gewirtschaftet haben, das hat mich damals sehr bewegt“. Die im Februar 2013 unter anderem von Bernd Lucke gegründete, eurokritische AfD habe ihn daher angesprochen. „Das war damals für mich der Anlass, politisch in eine Partei einzusteigen.“ Nach wie vor fühle er sich dort auch gut aufgehoben. „Mich interessiert ausschließlich die Sachpolitik“, sagt er. Querelen und Flügelgruppen, mit denen die AfD immer wieder für negative Aufmerksamkeit sorgt, „beeinträchtigen mich nicht. Ich kümmere mich nicht um jeden Zwist oder jeden Graben, der sich auftut.“ Dass sich durchaus Mitglieder seiner Partei oftmals „ungeschickt äußern“, räumt er ein, sagt aber auch: „Die AfD ist eine sehr vielschichtige Partei, in der es solche und solche Strömungen gibt. Solange die Rechtsextremen nicht das Sagen haben, können wir das aushalten.“

Zur Person: Ulrich Storm Ulrich Storm ist 73 Jahre alt. Mit seiner Frau lebt er in Falkensee (Havelland), wohin er 2004 aus Berlin umzog. Der 73-Jährige ist Vater eines Sohnes sowie bereits zweifacher Großvater. In seiner beruflichen Laufbahn absolvierte Ulrich Storm zunächst ein Studium zum Gymnasiallehrer für Mathematik und Russisch. Anschließend sattelte er um und arbeitete als Immobilienmakler. 2013 trat Ulrich Storm in die AfD ein, da er sich politisch engagieren wollte. 2017 wurde er als Nachrücker Stadtverordneter in Falkensee. Auch in dieser Legislaturperiode sitzt er als Abgeordneter im Parlament der Gartenstadt.

Dass seine Partei als rechtspopulistisch und rechtsextrem bekannt ist, ist dem 73-Jährigen durchaus bewusst. Er selbst bausche grundsätzlich nicht jedes Thema auf, vertrete jedoch seine Meinung, auch wenn sie unbequem ist. „Ich halte bei jeder Gelegenheit, bei der mir Äußerungen zu rechtsextrem vorkommen, dagegen und habe auch keine Manschetten, in solchen Fällen scharf dagegen zu schießen.“

Kritik an Massenmigration von Flüchtlingen

Storm betont zudem: „Ich bin kein Fremdenfeind, erkenne andere Kulturen an, auch Sprachen interessieren mich grundsätzlich.“ Er selbst habe früher neben Russisch („Damit war ich in meiner Schule in Nordhessen ein absoluter Exot!“) auch Englisch, Französisch und Latein gelernt. Zugleich erklärt er jedoch, dass unabhängig davon er einer Massenmigration von Flüchtlingen ablehnend gegenüber stehe.

Interesse für Außenpolitik und Verkehrsthemen

Außenpolitik ist das Thema, das ihn seit vielen Jahren nicht nur interessiert, sondern auch intensiv beschäftigt. So habe er sich nach seinem Parteieintritt über Jahre hinweg kontinuierlich in Landes- und Bundesfachausschüssen zu entsprechenden Themen eingebracht, so manches Parteiprogramm mit ausgearbeitet. Regional und kommunal beschäftigen ihn vor allem Verkehrsthemen sowie der Ausbau der Internetversorgung im ländlichen Raum.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Investitionen reichen dort längst nicht aus, da muss viel mehr passieren.“ Grundsätzlich halte er es für wichtig, ländliche Räume an die Großstädte besser anzubinden. Natürlich spiele dabei vor allem die regionale Politik eine wichtige Rolle, „Land und Kreis müssen die entsprechenden Entscheidungen treffen“. Einiges jedoch könne und müsse dazu auch auf bundespolitischer Ebene vorangebracht werden. Genug vom politischen Engagement hat Ulrich Storm noch lange nicht. Aus diesem Grund hat er sich als Bundestagskandidat aufstellen lassen. „Ich habe in den vergangenen Jahren eine Menge Erfahrung in der Stadtverordnetenversammlung in Falkensee gesammelt“, sagt er. Mit der Kreistagspolitik beschäftige er sich ebenfalls, auch wenn er dem Gremium nicht als Abgeordneter angehört. Der Rahmen, in dem er in der SVV „gefangen“ ist, „der ist mir zu eng. Ich möchte mehr tun, gerade, weil ich viel in der Außenpolitik unterwegs bin.“ Aus diesem Grund ziehe es ihn in die Bundespolitik, dort werde über die Themen entschieden, „die mich schon seit meiner Jugend interessieren“. Sich für das Bundestagsmandat zu bewerben, sei „der logische, nächste Schritt“ gewesen.

In der Region Havelland unterwegs

Und womit vertreibt sich Ulrich Storm die Zeit, wenn er sich nicht mit Politik beschäftigt? „Ach, ich habe eigentlich wenig Freizeit“, winkt er ab. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, „bin ich mit meiner Frau in der Region unterwegs, um einiges zu sehen.“ Gezielte Hobbys habe er nicht. Dafür füllt ihn die politische Arbeit zu sehr aus. „Wenn ich Zeit habe, kümmere ich mich gern um politische Themen, zu denen ich noch nicht so viel weiß“, sagt er.

Wie er den Wahlsonntag verbringt, darüber hat sich der 73-Jährige noch keine Gedanken gemacht.

Von Nadine Bieneck