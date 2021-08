Die Direktkandidaten im Wahlkreis 58 stellen sich in einer Diskussionsrunde der MAZ-Redaktion den Fragen der Redakteure und Leser. Das Wahlforum findet am 13. September in der „Beatfabrik“ Marwitz statt. Besucher können sich um eine Direktteilnahme bewerben, die Veranstaltung kann auch über Livestream in Netz verfolgt werden.