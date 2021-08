Rathenow

Sonja Eichwede ist 33 Jahre alt und arbeitet als Richterin in Neuruppin. Die SPD Politikerin kandidiert für den Bundestag im Wahlkreis 60. Der Wahlkreis ist recht groß und reicht von havelländischen Rathenow bis nach Niedergörsdorf im Landkreis Teltow-Fläming. 2015 trat Sonja Eichwede in die SPD ein.

Als Regionalgeschäftsführerin der SPD Brandenburg organisierte sie zunächst für Frank-Walter Steinmeier und dann für Erardo Rautenberg den Bundestagswahlkampf 2017. Im Anschluss arbeitete sie für die brandenburgische Bundestagsabgeordnete und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Dagmar Ziegler als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Seit 2018 ist sie Mitglied des geschäftsführenden Unterbezirksvorstands der SPD Brandenburg an der Havel.

Sozialdemokratisches Elternhaus

Sonja Eichwede wurde 1987 in Bremen geboren. Sie kommt aus einem sozialdemokratischen Elternhaus und hat zwei Geschwister. Schon als Kind und Jugendliche hat sich Sonja Eichwede für Politik interessiert. „In meinem Elternhaus wurde viel über Politik gesprochen. Beim Essen am Tisch wurden regionale als auch Bundes- und Außenpolitische Themen besprochen. Wir Kinder wurden dabei immer mit einbezogen.“

Richtig politisch aktiv wurde Sonja Eichwede mit ihrem Jura-Studium und sammelte Erfahrungen im Ausland. Sonja Eichwede studierte ein Semester in Oslo und arbeitete in ihrem Referendariat für das Auswärtige Amt in Nairobi (Kenia) und New York (USA) sowie beim Europarat in Straßburg in Frankreich.

Heute Richterin in Neuruppin

Heute ist die junge Frau Richterin in Neuruppin. „Als Richterin übernehme ich gerne Verantwortung. Ich höre zu und vermittle. Meine Aufgabe ist es, die alltäglichen Konflikte von Bürgerinnen und Bürgern zu lösen. Ich arbeite für Gerechtigkeit“, erklärt Sonja Eichwede.

Hobbys hat die Bundestagskandidatin viele. „Ich male und zeichne gerne. In meiner Freizeit höre ich gerne Rockmusik. Oasis, Thees Uhlmann und Tocotronic gehören zu meinen Lieblingsmusikern. Ich lese auch gerne ein gutes Buch. Gerade lese ich das Buch „Über Menschen“ von Julia Zeh. Ich unterhalte mich gerne mit den Menschen. Das kommt mir in meinem Wahlkampf zugute. Ich gehe gerne auf Menschen zu“, erzählt Sonja Eichwede.

Unterwegs im Milower Land

„Kunst, Theater und Kultur interessieren mich auch sehr. So war ich am Tag des offenen Ateliers im Milower Land unterwegs und habe gemeinsam mit dem Bürgermeister Felix Menzel verschiedene Künstler besucht. Wir sind in Bahnitz, Jerchel, Milow und Galm mit den Künstlern ins Gespräch gekommen“, so Sonja Eichwede.

Sportlich ist die 33-Jährige. „Früher habe ich Eiskunstlauf gemacht. Später kam Handball und Rudern dazu. Heute fahre ich Ski und mache Yoga. Ich schaue gerne Fußball. Als gebürtige Bremerin ist mein Lieblingsverein Werder Bremen“, so Sonja Eichwede.

Und was macht eine Bundestagskandidatin, wenn sie einen freien Tag hat? „Eine gute Frage. Das ist schon so lange her, dass ich mal einen ganzen Tag freihatte. Lang ausschlafen, ausgiebig frühstücken – am besten mit Freunden. So kann ein freier Tag starten. Dann am besten am oder auf dem Wasser. Ich bin gerne mit einem Stand-Up-Paddle-Board auf der Havel. Den Abend dann mit einem guten Buch ausklingen lassen.“

Pflaumenkuchen und Havelzander

Ebenfalls Leidenschaften von Sonja Eichwede sind Kochen und Backen. „Havelzander mit frischen Kartoffeln bereite ich sehr gern zu. Beim Backen steht der Pflaumenkuchen bei mir ganz oben auf der Liste“, so die Bundestagskandidatin.

Im Bundestag will Sonja Eichwede „frischen Wind bringen. Viele regionale Themen, die die Menschen vor Ort beschäftigen, gilt es, anzupacken. Dafür bin ich zur Wahl angetreten. Es gibt viele Schwierigkeiten, die Bürger und Bürgerinnen beschäftigen und politisch gelöst werden müssen“, so die Bundestagskandidatin.

Der Region eine Stimme geben

„Ich möchte der Region eine Stimme geben und setze mich, für mehr Chancengerechtigkeit durch gute Bildung ein, Digitalisierung, bessere Infrastruktur, Solidarität zwischen Ost und West, Stadt und Land, Frauen und Männern und für Teilhabe von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter“, so Sonja Eichwede.

„Dialog ist die Grundlage unserer Demokratie. Gemeinsam mit den Bürgern und Bürgerinnen möchte ich unser Land voranbringen. Ich möchte Mitgestalten und nach Lösungen suchen, die unser Land und unsere Gesellschaft für die Zukunft wappnen“, so Sonja Eichwede.

