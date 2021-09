Brandenburg/Havelland

Als sie in Brandenburg an der Havel unterwegs war und die Leute angesprochen hat, „da merkte man die Resignation in Sachen Politik.“ Martina Schallert wirkt nachdenklich, wenn sie davon erzählt. „Dieses Schulterzucken, nicht wirklich einen Plan zu haben, was man wählt. Das war für mich wirklich beeindruckend, das hat mich nachdenklich gemacht.“ Gleichzeitig seien die Leute aber „wirklich nett“ gewesen. „Ich war überrascht, wie zugänglich und informiert die Menschen sind.“

Martina Schallert hat noch nicht lange so unmittelbar mit Politik zu tun. In der ÖDP, der Ökologisch-demokratischen Partei, ist sie erst seit drei Monaten. „Ich bin da so reingestolpert“, erzählt sie mit einem Lächeln. Sie tritt bei den Bundestagswahlen für die ÖDP im Wahlkreis 60 an. „Meine jüngste Tochter studiert Politik und Wirtschaft, sie und ihr Freund sind Anfang des Jahres zur ÖDP gegangen.“ Sie habe sie unterstützt, ihnen zugehört, und irgendwann hieß es dann: „Kannst du dir nicht vorstellen, selber was zu machen?“

„Es geht um das Sichtbarmachen“

Sie konnte. „Es geht um das Sichtbarmachen“, sagt die 56-Jährige. Während die ÖDP in Bayern ganz gut mitmische, sei Brandenburg in der Hinsicht noch ein Entwicklungsland. Ziel sei es, wenigstens 0,5 Prozent der Stimmen zu bekommen, um von der staatlichen Parteienfinanzierung profitieren zu können. Was aber ist eigentlich der Unterschied zwischen der ÖDP und den Grünen? „Die Grünen gehören zum Establishment“, sagt Martina Schallert. Die ÖDP nehme keine Parteispenden an, um unabhängig zu bleiben. „Wir wollen selber Lösungen finden.“ Es seien viele junge Leute dabei.

Umwelt- und Klimathemen stehen ganz oben auf der Agenda, Photovoltaik viel und flächendeckend. Jeder müsse sich die Frage stellen, ob die Fernreise sein müsse. Oder ob unter einer bestimmten Entfernung nur noch Bahn- statt Flugreisen erlaubt sein sollten. „Brauche ich diese Verpackung? Brauche ich wirklich neue Kleidung?“

„Was sollen die Kinder wirklich lernen?“

Ein weiteres Thema, das ihr wichtig ist, ist die Bildung. „Was sollen die Kinder wirklich lernen“, ist die Frage, die zu stellen sei. Der Lehrplan müsse überarbeitet werden. „Jede Ideologie beiseite lassen.“ Die Schulen müssten gut ausgestattet sein – materiell und personell. Es solle keine Rolle spielen, ob die Kinder vier bis sechs Jahre oder länger gemeinsam lernen.

Auch mehr als 30 Jahre nach der Wende spiele in Brandenburg die Ost-West-Problematik immer noch eine Rolle – zum Beispiel beim Thema der Rentenangleichung. „Man hat nach der Wende viel abgewickelt.“ Man müsse sich mit den Ereignissen der damaligen Zeit viel mehr befassen. „Wir müssen viel mehr miteinander reden und uns auch wirklich zuhören und nachfühlen, was denn die Botschaft dabei ist – und den anderen nicht gleich in eine Ecke stellen.“

Aufgewachsen im Berliner Norden

Martina Schallert tritt zwar im Wahlkreis 60 an, sie lebt aber in Bötzow in der Gemeinde Oberkrämer im Landkreis Oberhavel – und das seit 1999. Sie ist in Berlin-Waidmannslust groß geworden. Zwischenzeitlich war sie dienstlich oft in Brandenburg an der Havel, denn dort hat die ZFA, die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen, wo sie zehn Jahre lang arbeitete, ihren Dienstsitz. Auch habe sie Freunde in der Gegend, deshalb kennt sie sich dort aus.

Im Bundestag war sie auch schon mal – damals machte sie eine Führung mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler mit. „Sehr informativ und sagenhaft“, sei das gewesen. Allerdings finde sie es problematisch, dass es zu viele Berufspolitiker im Bundestag gebe, viele Lehrer und Juristen – das sei nicht der Querschnitt der Bevölkerung. „Die Leute fühlen sich momentan nicht gesehen“, sagt sie. Das sei auf der kleinen, kommunalen Ebene anders. „Da spricht man miteinander, da kann man am Tisch eine Lösung finden. Aber man bekommt es nicht in den Bundestag transportiert.“

Für den Wahlkampf hat sie gar nicht so viel Zeit – sie arbeitet und sie macht gerade eine Ausbildung für den Service-Telefonkontakt bei der BfA, der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Aber sie bemüht sich, viele Termine wahrzunehmen und Fragen zu beantworten. Dass sie es nicht in den Bundestags schaffen wird, ist relativ sicher. „Aber nach dem Wahlkampf wird viel Erfahrung bleiben.“ Sie wolle dabei bleiben und vor allem ihre Kinder unterstützen – und sich weiter ihrem Hobby widmen: der Kunst.

Zur Person

Martina Schallert ist 56 Jahre alt. Mit ihrem Mann lebt sie seit 1999 in Bötzow in Oberhavel. Sie hat vier Kinder im Alter zwischen 20 und 31 Jahren, alle sind sie bereits aus dem Haus.

Geboren worden ist sie in West-Berlin, aufgewachsen in Waidmannslust, danach ist sie mehrfach innerhalb des Berliner Nordens umgezogen. Später entschloss sich die Familie, neu zu bauen. Auch wenn sie nun in Bötzow lebt, sei die Verbundenheit zu Berlin-Heiligensee noch groß.

In ihrer beruflichen Laufbahn hat sie im Einzelhandel gelernt, 1983 ist die zur BfA, der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, gegangen. Die Sozialversicherungsfachangestellte arbeitet in Berlin-Ostkreuz, wo sie jeden Tag hinpendelt. Gerade macht sie eine Weiterbildung, um dann beim Service-Telefonkontakt der BfA arbeiten zu können.

Von Robert Tiesler