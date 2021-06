Havelland

Patrick Meinhardt tritt für die FDP zur Bundestagswahl an. 100 Tage vor der Bundestagswahl nominierten die FDP-Kreisverbände Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark, Havelland und Teltow-Fläming in einer gemeinsamen Wahlkreisversammlung im Vereinsheim des SV Empor Brandenburg ihren Direktkandidaten für den Wahlkreis 60. Einstimmig votierten sie für Patrick Meinhardt, der seit März in Brandenburg lebt und seit kurzem der FDP-Kreisvorsitzende von Brandenburg an der Havel ist.

Meinhardt war in seiner badischen Heimat 13 Jahre lang Stadtrat und Fraktionsvorsitzender, acht Jahre lang für Mittelbaden bis 2013 im Deutschen Bundestag und Generalsekretär der FDP Baden-Württemberg.

So begründet Meinhardt seine Motivation

Zu seiner Motivation anzutreten, gibt es eine klare Aussage Meinhardts: „Als sich in mehreren Umfragen andeutete, dass Deutschland im Herbst eine Volksfront-Regierung von Grün-Rot-Dunkelrot bekommen könnte, war für mich klar, dass jeder von uns gefordert ist und ich habe mich bereit erklärt als Direktkandidat ins Rennen zu gehen. Guido Westerwelle, mit dem ich ein enges Verhältnis hatte, hat einmal 2008 einen Satz gesagt, der für mich heute genauso aktuell ist: ,Ich habe nicht für die deutsche Einheit gekämpft, damit heute Kommunisten und Sozialisten etwas zu sagen haben!’ Ich bin der festen Überzeugung, dass sich Annalena Baerbock, wenn es auch nur eine einzige Stimme Mehrheit für Grün-Rot-Dunkelrot gibt, von den Kommunisten zur Kanzlerin wählen lässt.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seiner eigenen Partei rät Meinhardt zu Demut und Bescheidenheit im Auftreten, zur Leidenschaft in der Auseinandersetzung und zur offensiven inhaltlichen Auseinandersetzung, wenn es um die Themen Mittelstand, Bildung und innere Freiheitshaltung des Landes.

Von MAZonline