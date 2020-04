Waldbrandgefahr: Darauf muss man beim Osterspaziergang achten

Havelland

Der Boden ist trocken, seit Wochen hat es in der Region nicht geregnet. Die Gefahr für Waldbrände steigt. Am Montag galt im gesamten Land Brandenburg Waldbrandwarnstufe 4. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was bei Trockenheit in havelländischen Wäldern passieren kann, gab es am Sonntag im Rotdornweg in Jerchel.

Dort brannten am Nachmittag etwa 600 Quadratmeter Waldboden. 38 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Jerchel, Möthlitz, Nitzahn und Milow waren im Einsatz und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen.

Weil die Möglichkeit besteht, dass die hohe Waldbrandgefahr auch über die Osterfeiertage andauert, haben Brandenburgs Kreisfeuerwehrverbände in Absprache mit dem Land einen Einsatzplan erstellt.

Wehren sind einsatzbereit für Großschadenslage

„Die Alarmbereitschaft ist bereits hergestellt. Wir sind darauf eingestellt, dass gerade über die Osterfeiertage, wo vermutlich viele die Zeit für einen Spaziergang nutzen, die Gefahr für Waldbrände hoch ist“, sagt Kreisbrandmeister Lothar Schneider.

Sollte es zu einer Großschadenslage kommen, sind die Brandschutzeinheiten des Landkreises Havelland für einen Einsatz am Ostermontag eingeteilt. Andere Landkreise übernehmen dies für die anderen Feiertage.

„Die Wehführer sind darüber informiert. Aktuell sind wir noch recht entspannt und hoffen natürlich, dass es keine Großbrände gibt“, so Schneider.

Lothar Schneider ist Kreisbrandmeister im Havelland. Quelle: Archiv

Die Waldbrandgefahrenstufe 4 bedeutet hohe Gefahr. Deshalb besteht bei dieser Stufe ein aktiver Brandschutz des Waldes. Das heißt die zuständige Forstbehörde kann den Wald ab Stufe 4 sperren.

Davon macht sie in der Regel aber keinen Gebrauch, da jeder Besucher auch ein potenzieller Brandmelder ist. Lothar Schneider weist daraufhin, dass es aber auch private Waldbesitzer gibt, die ihre Wälder umzäunen und das Betreten verbieten.

Ein Osterspaziergang durch den Wald ist also erlaubt, allerdings gilt es wichtige Regeln zu beachten.

Osterfeuer fallen wegen Corona aus

„Wenn Sie den Wald betreten, achten Sie bitte darauf, dass Sie nicht rauchen oder gar eine Kippe auf den Boden schmeißen. Auch, wer mit dem Auto auf der Landstraße unterwegs ist, sollte auf keinen Fall eine Kippe aus dem Fenster werfen.“

So könnten in Windeseile Feld-, Wiesen- und Waldbrände verursacht werden. Manch einer kommt auch auf die Idee, am Waldrand zu grillen, was verheerende Folgen haben kann. „Deshalb gilt: mindestens 100 Meter Abstand vom Wald halten“, sagt Schneider.

Für ihn und die vielen Kameraden wird es ein Osterfest ohne Osterfeuer. Nicht wegen der Waldbrandgefahr, sondern wegen der Coronakrise.

FFP3-Masken für Corona-Einsätze

„Das ist natürlich schade, denn die Osterfeuer sind für die Kameraden eine gute Gelegenheit, zusammenzusitzen und bei Gästen für das Ehrenamt zu werben. Zudem sind die Osterfeuer auch eine Einnahmequelle für die Fördervereine der Feuerwehren. Aber in einer solchen Krise müssen und können wir damit leben“, macht der Kreisbrandmeister deutlich.

Die Wehren im Havelland sind auch auf mögliche Corona-Einsätze eingestellt. „Sollten wir zum Beispiel Tragehilfe leisten, werden wir vorab vom Rettungsdienst informiert, ob es sich um einen Corona-Patienten handelt. Dann werden die Kameraden mit FFP3-Masken ausgestattet“, sagt Schneider.

Auch Türnotöffnungen sollen die Kameraden künftig nur mit Schutzausrüstung vornehmen.

Nicht alle Kameraden haben Schutzmasken

Im Amt Friesack hat zum Beispiel jeder Kamerad eine FFP1-Maske im Spind und dazu Schutzhandschuhe, so Schneider. So gut sind aber nicht alle Wehren ausgestattet.

„Schutzmasken sind nach wie vor Mangelware und nur vereinzelt vorhanden. Schutzhandschuhe gab es dagegen schon vor Corona auf vielen Fahrzeugen“, weiß David Schillbach, stellvertretender Gemeindebrandmeister im Milower Land.

Viele Feuerwehren trennen zudem inzwischen ihre Einsatzkräfte in Gruppen auf, um zu verhindern, dass im Ansteckungsfall nicht die ganze Truppe betroffen ist.

Von Christin Schmidt