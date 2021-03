Kremmen

Das Blöken der Schafe mag für so manchen Tierliebhaber wie Musik in seinen Ohren erklingen, anderen sind die Laute zu laut. Nichtsdestotrotz sind sie doch ein klares Indiz dafür, dass nun bald der Frühling beginnt. Auf Flächen in Flatow, die zum Spargelhof Kremmen gehören, weiden die friedlichen Tiere zur Zeit. „Wir haben dort im vergangenen Jahr schon gute Erfahrungen gemacht, deshalb sind wir dieses Jahr wieder dort“, erklärt Johann Nesges. Er ist der Geschäftsführer vom Schäferei- und Schlachtbetrieb Nesges aus Liedekahle (Teltow-Fläming). „Schon im Herbst habe ich mit Malte Voigts telefoniert und geklärt, dass unsere Schafe wieder nach Kremmen kommen“, erklärt Nesges, selbst von Beruf Schäfermeister.

Zur sogenannten Zwischenfrucht gehören Hafer, Rettig und Senf

Malte Voigts, Chef des Spargelhofes erklärt, dass die Schafe jetzt die Winterbegrünung abweiden, die sogenannte Zwischenfrucht. „Das ist zum Beispiel Rauhafer, Ölrettig und Senf, außerdem eine Gräsermischung.“ Das Abweiden kann als Win-Win-Situation beschrieben werden. Die Schafe bekommen Futter und die Felder lassen sich in der neuen Saison besser bewirtschaften, die Einarbeitung der organischen Masse ist leichter, wenn die Zwischenfrucht durch die Schafe gefressen wird. Anschließend werden dort dann wieder verschiedene Sorten wachsen können, wie Kartoffeln oder Mais.

Die beiden Schäferei-Mitarbeiter und Hund Rambo begleiten die Schafe. Flatow Quelle: Sebastian Morgner

Wenn die Flächen, insgesamt rund 3 000 Hektar, völlständig abgeweidet sind, wandert die Herde in ungefähr einer Woche von Kremmen aus los und wird Ende März die Döberitzer Heide (Havelland) erreichen. Begleitet werden sie von zwei erfahrenen Mitarbeitern des Betriebes. Auch Hund Rambo darf bei den Schäfern nicht fehlen. Alle zusammen haben die Herde immer gut im Blick. Wer ausbüchsen will, wird schnell wieder zurückgeholt. Nach ihrer sechswöchigen Reise werden die Tiere dort den Sommer über verweilen und auch wieder viele Lämmer zur Welt bringen. Einige Jungtiere sind bereits im November und Dezember geboren worden. „Sie laufen jetzt schon mit“, sagt Johann Nesges.

Wer hier vorbei möchte, braucht ein wenig Geduld. Quelle: Sebastian Morgner

Insgesamt gehören rund 1200 Tiere zu der Wanderschafherde. Mit dabei sind wie jedes Jahr auch wieder einige schwarze Schafe. Einem Sprichwort nach sollen sie Unheil von der Herde fernhalten. Ihr Weg wird die Schafe von der Hinterweide des Spargelhofes zunächst voraussichtlich über die Autobahnbrücke bei Kuhhorst führen. Dann geht es weiter in Richtung Börnicke. Von dort aus ziehen die Schafe um Nauen herum bis nach Priort und schließlich bis zur Döberitzer Heide. Die exakte Route ist nicht bekannt. „Sie laufen natürlich nicht direkt an der Straße entlang, sondern nutzen Feld und Flur“, erklärt Johann Nesges.

Im Herbst ziehen die Schafe weiter

Wenn der Sommer vorbei ist, zieht die Schafherde wieder weiter. Sollten sie dim Herbst nicht mehr genügend Futter auf den Weiden finden, so dürfen sie einen Teil der Strecke im LKW fahren. „Damit haben die Tiere kein Problem, sie fahren gerne mit“, erklärt Johann Nesges. Die Schäferei Nesges besteht seit 1981. Zu ihr gehören etwa 3000 bis 4000 Mutterschafe überwiegend der Rasse Schwarzköpfiges Fleischschaf mit ihren Lämmern. Diese pflegen einige hundert Hektar schützenswerte Kulturlandschaft in Brandenburg.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den Jahren zuvor wurde ein andere Route gewählt. Die Schafe wanderten einmal quer durch Oberhavel – von der B 96 bis nach Flatow. Doch seit einigen Jahren ist nun das Gebiet um Kremmen der Ausgangspunkt. Für Malte Voigts haben die Wanderschafe auch etwas typisches Ländliches. „Das ist ein schöner Anblick, den ich auch gerne mit meinen Kindern genieße“, sagt er.

Von Wiebke Wollek