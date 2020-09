Warnstreiks: In Falkensee fuhr kein Bus mehr, in Rathenow rollten sie

Havelland

Nur eine Hand voll Busse waren am Dienstag auf Falkensees Straßen unterwegs, das große Chaos blieb dennoch aus. Seit 3 Uhr hatten sich die Beschäftigten der Havelbus-Verkehrsgesellschaft im gesamten Landkreis in einen Warnstreik begeben, zu dem die Gewerkschaft Verdi in Berlin und Brandenburg aufgerufen hatte.

Angleichung an BVG-Niveau

„Es geht uns darum, dass wir für unsere Arbeit auch fair bezahlt werden. Das Ziel ist die Angleichung an das Niveau der BVG, dort bekommen die Fahrer bis zu 500 Euro mehr“, sagte Joanna Kurdic, Streikleiterin am Falkenseer Havelbus-Standort. Die Verkehrsunternehmen sollten endlich ihre Blockade bei den Tarifverhandlungen aufgeben.

André Jungblut und Joanna Kurdic leiteten den Streik am Falkenseer Havelbus-Standort. Quelle: Danilo Hafer

Rund 50 Beschäftigte des Falkenseer Betriebshofes hatten deshalb ihre Arbeit niedergelegt. Nur fünf Busse, darunter drei durch Subunternehmen betrieben, hatten an diesem Tag den Hof verlassen. „In Falkensee und Nauen befanden sich 90 bis 95 Prozent der Busfahrer im Streik, dementsprechend kam es zu umfangreichen Ausfällen und der Schülerverkehr kam zum Erliegen“, erklärte Havelbus-Sprecherin Silke Van Ballaer der MAZ auf Nachfrage.

Ungewohnte Ruhe am Falkenseer Bahnhof

Am Falkenseer Busbahnhof war es am Morgen zur Hauptpendlerzeit daher ungewohnt ruhig. Nur wenige Fahrgäste warteten vergeblich auf einen Bus. „Ich habe von dem Streik im Vorfeld nichts mitbekommen, jetzt muss ich zur Schule laufen und komme zu spät“, sagte ein Schüler. Damit war er aber wohl die Ausnahme.

Kein einziger Bus stand Dienstag am Falkenseer Busbahnhof. Quelle: Danilo Hafer

„Auffällig war, dass dort, wo Busse unterwegs waren, diese Kapazitäten nur wenig nachgefragt wurden. Wir schließen daraus, dass die Bürger vorab über den Streik gut informiert waren und sich um alternative Beförderungsmöglichkeiten gekümmert haben“, erklärt Van Ballaer.

In Rathenow war der Streik kaum zu spüren

Die Zubringer zu den Güterverteilzentren seien planmäßig gefahren. In Rathenow seien in den Morgenstunden mindestens die Hälfte der Linien bedient worden. Hier waren etwa 30 Busfahrer, die nicht bei Verdi organisiert sind, im Dienst. Dadurch war am Rathenower Bahnhof vom Streik nicht viel zu merken. Gegen 9 Uhr jedenfalls fuhren die Busse nach Premnitz, Großderschau und Steckelsdorf fahrplanmäßig. Dadurch hielt sich auch das Zusatzgeschäft für die Taxi-Fahrer in Grenzen. Erfahrungsgemäß stiegen viele auf das Auto oder Rad um.

Auf dem Rathenower Betriebsgelände der Havelbus Verkehrsgesellschaft beteiligten sich 15 Busfahrer am Warnstreik. Quelle: Markus Kniebeler

Vor dem Tor des Rathenower Betriebsgeländes der Havelbus Verkehrsgesellschaft im Grünauer Weg hatten sich 15 Busfahrer versammelt. In gelben Verdi-Westen und mit Gewerkschaftsfahnen hielten sie seit drei Uhr früh die Stellung. Die Stimmung war gut, etliche Thermoskannen Kaffee und zwei Bleche voller Kuchen sorgten dafür, dass das so blieb.

Busfahrern wünschen sich mehr Anerkennung

Axel Holodinsky hatte den Ausstand organisiert. Ganz zufrieden mit der Teilnahme war er nicht. Es seien Fahrer unterwegs, die eigentlich nicht mehr im Tagesdienst eingeplant seien. So saß etwa der Werkstattleiter am Bussteuer.

Neben der Bezahlung, geht es den Busfahrern auch um mehr Anerkennung, gerade mit Blick auf die vergangenen Monate. „Es wird meist nur an das medizinische Personal gedacht, aber auch wir sind die ganze Corona-Zeit durchgefahren und haben dafür gesorgt, dass der Alltag weitergehen kann. Ein Dankeschön gab es dafür nicht“, sagt Joanna Kurdic.

Unterstützung kommt von den Linken

Unterstützung bekommen die Busfahrer vom Linken Kreistagsabgeordneten Tobias Bank, der auch im Aufsichtsrat von Havelbus sitzt. Bank ließ es sich nicht nehmen, um 3 Uhr persönlich bei den Beschäftigen des Nauener Standortes vorbeizuschauen. „Gerade mit Blick auf die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, wollen wir als Linke gemeinsam mit der SPD eine Gefahrenzulage für Busfahrer auf den Weg bringen. Das wird im Kreistag bei den Verhandlungen zum Haushalt eine Rolle spielen“, kündigte Bank an.

Der Warnstreik dauert insgesamt 24 Stunden. Am Mittwoch sitzen aber alle Busfahrer wieder hinter ihrem Steuer.

Von Danilo Hafer und Markus Kniebeler