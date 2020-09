Warntag im Havelland: Einige Sirenen blieben stumm

Havelland

Der erste bundesweite Warntag seit 30 Jahren an diesem Donnerstag ging im Havelland teilweise gehörig in die Hose. „Den Weltuntergang hätte ich wohl verschlafen“, schrieb ein Nutzer in der Falkenseer-Facebook-Gruppe. „ Brieselang würde mit untergehen. Hier war auch nichts zu hören", postete eine andere Nutzerin. Wer in Falkensee ganz genau hin hörte, konnte im Süden zumindest leise die Alarmsignale aus dem benachbarten Dallgow-Döberitz hören. Dort lief alles glatt. Dass es in der Gartenstadt still blieb hat seinen Grund:

Sirenen gibt es nicht mehr in jedem Ort

„Wir konnten nicht warnen, weil wir nichts zum Warnen haben“, erklärte Falkensees Feuerwehrchef Daniel Brose im Nachgang des Probealarms. In der Stadt Falkensee gibt es schon lange keine Sirenen mehr. „Wir prüfen aber gerade ein mobiles Warngerät, dass wir auf Fahrzeugen montieren können, um im Ernstfall regional warnen zu können“, so Brose. Im nächsten Jahr könnte das Gerät an den Start gehen.

Für den Fall, dass es keine Sirenen mehr gibt, wird Bürgern empfohlen, etwa die Warn-App „Nina“ auf ihrem Smartphone zu installieren. Doch auch diese meldete die Warnung in vielen Orten verspätet oder gar nicht.

Der Test sollte um 11 Uhr beginnen

Der bundesweite Warntag sollte dazu dienen, unterschiedliche Warnmöglichkeiten für den Katastrophenfall zu testen. Sirenen, Lautsprecherdurchsagen, Mitteilungen in sozialen Medien oder Ansagen im Radio sollten die Bürger ab 11 Uhr über den Probealarm informieren. Gerade in den ländlichen Regionen ist die klassische Sirene nach wie vor eines der wichtigsten akustischen Warnsignale. Doch vielerorts blieb es still.

Warn-App meldete verspätet

„Bei uns lief es erst ganz gut. Doch in Schönwalde-Siedlung und Schönwalde-Dorf blieben die Sirenen stumm“, sagte Norbert Krumm, Gemeindebrandmeister von Schönwalde-Glien. Was der Grund für den Ausfall oder das Nichtertönen in den beiden Ortsteilen war, könne Krumm noch nicht sagen. „Aber genau dafür ist solch eine Tag ja auch da, um zu testen, ob alles funktioniert. Jetzt muss man schauen, woran es lag“, so Krumm. Neben seinen Sirenen hatte der Gemeindebrandmeister auch die Warn-App „Nina“ im Blick. „Die hat aber erst um 11.32 Uhr eine Mitteilung gesendet. Da war der Test ja offiziell schon längst vorbei“, so Norbert Krumm.

Auch im Amt Friesack ertönten die Sirenen nur in einigen Dörfern, in anderen hingegen nicht. „Wir warten jetzt auf das Feedback aus den Orten“, sagte Amtswehrführer Stefan Scharschmidt. Dass einige Sirenen nicht ertönt sind, findet er nicht schlimm. „Der Warntag ist ja auch dazu da, um zu prüfen, ob alles klappt. Da, wo die Sirenen nicht ertönt sind, werden wir jetzt nach der Ursache suchen.“ Und für alle, die sich gewundert haben, dass in Friesack nichts zu hören war: „ Friesack hat gar keine Sirene mehr“, klärte Scharschmidt auf. Er will aber nicht ausschließen, dass es in Zukunft möglicherweise wieder eine geben wird.

Keine Sirenen in Nauen

Sirenen existieren auch in der Stadt Nauen nicht mehr. Anders ist es auf den Dörfern in den Ortsteilen. Allerdings funktionierten dort auch nicht alle Sirenen am bundeweiten Warntag. „Unter anderem in Börnicke hat es jedoch geklappt“, sagt Stadtsprecher Norbert Faltin.

In der Gemeinde Wustermark waren die Test-Ergebnisse unterschiedlich. Während im Ortsteil Hoppenrade die Sirene pünktlich angesprungen war, herrschte im größten Ortsteil Elstal Ruhe. „Auch die beiden Warn-Apps ’Nina’ und ’Katwarn’ haben zwischen 11 und 11.20 Uhr keine Meldung gegeben. Erst eine halbe Stunde später sind die angegangen“, sagt Gemeindebrandmeister Jürgen Scholz.

Genauso war es bezogen auf die Funktionalität der Apps in Ketzin/ Havel. „Verspätete Meldungen“, sagt Stadtwehrführer Steffen Vogeler und ergänzt: „Ansonsten aber sind alle Sirenen angegangen, drei in Ketzin, zwei in Falkenerehde und eine in Tremmen, Zachow, Etzin und Paretz.“

Die Erfahrungen des Warntags möchte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nun nutzen, um das Modulare Warnsystem (MoWaS) entsprechend anzupassen.

